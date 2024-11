O území přijdeme, stížnosti nepomohou, napsal vlivný Ukrajinec

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 77% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 5% Jindřich Rajchl 4% Robert Šlachta 0% Nikdo z nich 0% hlasovalo: 721 lidí

„Prezident Trump jmenoval Keitha Kellogga zvláštním vyslancem pro Ukrajinu, což je pro nás pozitivní signál. Kellogg se staví proti politice ‚usmiřování agresora‘ a ve svém posledním rozhovoru pro Fox News uvedl, že údery ATACMS pouze posílily vyjednávací pozici USA,“ napsal někdejší ukrajinský důstojník.

„Jsem velmi potěšen, že mohu jmenovat generála Keitha Kellogga do funkce asistenta prezidenta a zvláštního vyslance pro Ukrajinu a Rusko. Keith má za sebou vynikající vojenskou a obchodní kariéru včetně působení ve velmi citlivých funkcích v oblasti národní bezpečnosti v mé první administrativě. Byl se mnou od samého začátku! Společně zajistíme MÍR PROSTŘEDNICTVÍM SÍLY a učiníme Ameriku a svět opět bezpečnými!“ napsal doslova Trump na své sociální síti Truth Social.

A Kellogg hned poděkoval.

„Jsem poctěn jmenováním, že mě prezident Donald Trump navrhl do pozice asistenta prezidenta a zvláštního vyslance pro Ukrajinu a Rusko. Bylo to privilegium mého života pracovat pro prezidenta Trumpa a těším se, že budu neúnavně pracovat na zajištění míru silou a zároveň prosazovat zájmy Ameriky. Jsem připraven sloužit s nasazením, které si zaslouží,“ oznámil Kellogg na sociální síti X.

