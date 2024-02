ODS musí porazit Babiše bez koalic. Za slabé prerence může Fiala a... Kuba se neudržel. Vše řekl

reklama

Úvodem jihočeský hejtman Martin Kuba prozradil, čím si vysvětluje, že má hnutí ANO více než dvakrát vyšší preference než ODS: „V politice si tvář vytváříte tím, jakou politiku děláte. Vždy je to celkový dojem z té politické strany, z lídra, to, jak ti lidé politiku vysvětlují, jestli jim ti lidé rozumějí. Já se obávám, že naše vláda tím, že se dostala do složité pozice, ne úplně šťastně zvládá ten styl komunikace, ten v politice hraje obrovskou roli,“ uvedl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

ODS musí podle Kuby umět porazit Babiše bez koalic. U ODS mu chybí touha být zase nejsilnější v Česku. „Pokud máme být velká catch-all-part, která má vládnout v České republice, tak to nemůže být strana, která je dlouhodobě smířená s tím, že má třináct nebo čtrnáct procent, to prostě podle mého nepatří do genetického fondu ODS. Bez té touhy to ale nebude fungovat, to mi ale chybí. Tady se jen sčítají procenta stran, je to nefér vůči voličům,“ pokračoval Kuba.

„Přirozeně že to jde vždy za lídrem, tedy premiérem. PR tým Starostů se snaží na tomhle vytěžit a dělat z jejich lídra Vítka Rakušana někoho, kdo komunikuje nějak jinak. To je zásadní věc, které teď vládní koalice čelí,“ doplnil jihočeský hejtman Kuba.

Kritiku premiéra Fialy ze strany vicepremiéra Rakušana označil za „nechlapské chování“. „Hnutí Starostové si vyhodnotilo, že klesají preference, a v té chvíli považuji za nechlapské to, že se Vítek Rakušan v nějakém videu snaží postavit do role: ‚Já už to teď tomu premiérovi řeknu.‘ Ale je to chlap, ministr vnitra, sedí vedle Petra Fialy dva a půl roku. Když měli Starostové nějaké problémy, tak se z toho Petr Fiala nesnažil vytěžit nic. Chápu, že je to nějaký PR model, ale vůči premiérovi mi to nepřijde úplně lidsky šťastné,“ uvedl Martin Kuba.

Mimo jiné hovořil Martin Kuba o tom, že funkce ministra pro evropské záležitosti je zbytečná. „Tohle považuji za politicky vydohadované křeslo pro Starosty, které je daní za to, že ve straně je pět politických subjektů,“ míní hejtman Jihočeského kraje.

Nelíbí se mu ani záměr zřídit funkci zmocněnce pro zavedení eura. „Vůbec mi nevadí debata o euru, dokonce si myslím, že řada členů ODS v tomhle nevnímá to, co vnímají voliči ODS. Myslím si, že voliči ODS nemají s přijetím eura zdaleka takový problém. Nepatřím mezi ty zaťaté odpůrce eura. A kolegové, kteří jsou tak zaťatí, to, myslím si, nedělají úplně šťastně. Myslím si, že je třeba o něm diskutovat. Ale rozhodně nemá ta debata začít tak, že si ji takhle koaličně zřízený ministr naoko rozjede sám, bez toho, aniž dá informaci premiérovi, a oznamoval ji jako celá koalice. Vadí mi ten styl, ten je součástí té PR kampaně, právě to udělají bez premiéra, udělají to jako sami schválně, aby to vypadalo, že Starostové jsou ti jediní, kdo to vlastně tlačí, a tlačí to takhle na sílu,“ doplnil hejtman Martin Kuba.

