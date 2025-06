OSN přesvědčuje Poláky, že jim Ukrajinci prospívají

Rusové dál útočí na Ukrajinu. Nad Kyjevem se vznášejí oblaka dýmu. Server amerického listu Washington Post upozornil, že ruské rakety a drony zasáhly v Kyjevě několik cílů. V Oděse Rusové zasáhli porodnici.

„Ahoj, milý světe! Jak začalo tvé léto, už jsi naplánoval dovolenou u moře s dětmi? Rusové se dnes pokusili zničit ukrajinské novorozence útokem na porodnici v Oděse. Užijte si čas s dětmi, dokud ho máte,“ napsal k útoku jeden z Ukrajinců na sociální síti X.

Hello, dear world! How has your summer started, have you already planned a vacation at sea with your children?

Today, the Russians tried to destroy Ukrainian newborns by targeting a maternity hospital in Odessa.

Enjoy your time with your kids while you have it. pic.twitter.com/g37Hgr4GFy