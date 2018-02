Obrana bude chtít místo modernizace koupit nová děla

Mluvčí Ministerstva obrany Jan Pejšek ČTK sdělil, že o dělech bude tento týden jednat vedení Ministerstva obrany a generálního štábu. „Další postup vyplyne z toho, na čem se domluví,“ poznamenal.

Loni v červenci vláda rozhodla, že Ministerstvo obrany nechá do roku 2020 zmodernizovat 33 samohybných houfnic Dana a koupí 17 nových děl. Podle předpokladů ministerstva smlouva měla být podepsána již loni a letos měla armáda podle plánů dostat první modernizovanou houfnici.

Samohybná kanonová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 Dana byla vyvinuta v 70. letech, jde tak o zastaralou zbraň s krátkým dostřelem a nevyhovujícím řídicím systémem palby. O nutnosti výměny či modernizaci se mluví několik let.

Ministerstvo obrany určitý čas zvažovalo nákup 50 nových děl, která by měla shodnou ráži, a tedy i munici se spojenci z NATO. Bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) rozhodnutí o modernizaci starých děl zdůvodňoval nákladností pořízení nové techniky. Pokud by bylo nakoupeno 50 děl, stálo by to podle něj kolem deseti miliard. Navíc by přechod na jiný typ houfnic znamenal nutnost odepsání munice v hodnotě zhruba 3,6 miliardy korun, uváděl.