Obrovský důchodový problém, hrozící katastrofa. Bude se to muset řešit, varuje ekonomka Zamrazilová

Vláda má před sebou každoroční letní jednání o budoucím rozpočtu, do toho přichází zpráva od Národní rozpočtové rady, která varuje před neudržitelností veřejných financí ve zdravé kondici. Jak moc vláda bere vážně varování expertů? Nejen na to v pořadu Interview na ČT24 odpovídala předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

Veřejné finance jsou při zachování současného nastavení daňové politiky dlouhodobě neudržitelné, uvádí ve své varovné zprávě Národní rozpočtová rada. A jaké jsou na takové zjištění odezvy vlády? „Zatím jsem viděla pouze web Ministerstva financí, a to stanovisko, které jsem tam viděla, je pro mě akceptovatelné,“ sdělila Zamrazilová s tím, že jejich zpráva týkající se veřejných financí je již druhá v pořadí a není to nové zjištění.

Pevně věří, že Ministerstvo financí závěry Národní rozpočtové rady respektuje. „Závěry jsou nezpochybnitelné. Otázka je tu hlavně ten krátkodobý a dlouhodobý horizont. V současné době má převahu řešení krátkodobých problémů, na ty dlouhodobé se až tak pozornosti zatím nedostává,“ řekla k současnému hospodaření vlády Zamrazilová.

Prozradila, jak má rada vůbec možnost ovlivnit chování vlády v této věci. Moderátorka Zuzana Tvarůžková podotkla, že jedna věc je rozpočtová odpovědnost a druhá je politika, která se podle jejího názoru ne vždy snoubí s odpovědností. „Jsme apolitický orgán a snažíme se klást hlavní důraz na tu odbornost a objektivitu. Předpokládám, že tím, že vznikla komise pro spravedlivé důchody, tak že i Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde v krátké době s novou zprávou o stavu důchodového systému v Česku,“ doufá předsedkyně Národní rozpočtové rady.

„Problém důchodového systému má totiž tak obrovský rozsah, že se řešit bude muset,“ zdůraznila Zamrazilová.

Národní rozpočtová rada ve své zprávě také předpovídá, že při zachování současného stavu by dosáhl dluh veřejných financí až 222 % HDP. Doufá tak, že se nastavení nakonec změní. „Tohle konečné číslo poukazuje pouze na rozsah nerovnováhy v situaci, která by nastala, pokud by ji politici neřešili,“ upřesnila Zamrazilová.

Nelíbí se jí, že někdo kritizuje, že komise pro spravedlivé důchody má příliš členů. „Já si to totiž nemyslím, je potřeba najít široký konsenzus, a to nejen politický, ale i společenský,“ hájila složení komise Zamrazilová podle které jsou tam důležití lidé, kteří k věci mají co říct.

Je nutné najít v této věci nějakou dohodu co nejdříve. Jinak varuje, že bez ní dál problém řešit nepůjde. „Ta záležitost se týká celé společnosti, a to nejen starší generace, ale i mladší, která to bude platit,“ doplnila.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už od počátku roku hovoří o tom, že je potřeba šetřit na provozních nákladech ministerstev, také balancuje u některých požadavků, které žádaly větší nároky na podporu sociálních služeb a dalších. Moderátorku Zuzanu Tvarůžkovou proto zajímalo, zda Zamrazilová vnímá nějaký rozdíl v přístupu chování Babišovy vlády na jejím počátku a dnes. „Je faktem, že tato vláda se sama nazvala vládou rozpočtové odpovědnosti,“ krčila rameny Zamrazilová.

„Musím říct, že krátkodobě ty veřejné finance vypadají velmi dobře,“ připustila Zamrazilová s tím, že zde máme relativně jeden z nejnižších dluhů v Evropské unii, který se daří snižovat. „To je sice pravda, ale je to dáno tím, že současná demografická hospodářská situace byla až doteď velice příznivá,“ zdůvodnila, proč tomu tak je.

Zato pohled na dlouhodobou budoucnost tak příznivý není. „Zdá se, že jakékoli hospodářské problémy a rizika se budou materializovat a ty veřejné finance ve střednědobém a krátkodobém výhledu ten výhled mohou poškodit,“ uvedla Zamrazilová.

Není prý vůbec dobře, že se zvyšuje podíl mandatorních výdajů. „Tyto výdaje narostly za posledních několik let minimálně o dva až tři procentní body. A vypadá to, že podle těch požadavků, které zde jsou ze sociální oblasti, by mohly růst ještě více,“ řekla s tím, že mandatorní výdaje pak potom ukusují v případě hospodářských problémů z prostoru, který ta fiskální politika má pro stabilizaci ekonomiky. „A tohle já vidím jako riziko,“ řekla jasně Zamrazilová.

Další požadavky samozřejmě přicházejí i s planováním rozpočtu na rok 2020. Vláda se zatím ještě neshodla na jeho úplné podobě. Je zde ale velký tlak na navyšování platu učitelů, na platy ve veřejném sektoru odbory přicházejí s požadavkem růstu 8 %, vláda chce 2 %. „Myslím, že by měl být schodek maximálně 40 miliard korun, lépe 30 miliard. Ale když se podívám na dlouhodobou vizi, mělo by se začít vytvářet rezervy na problémovou budoucnost,“ sdělila Zamrazilová na závěr k současnému návrhu státního rozpočtu, který ještě nemá svou definitivní podobu.

autor: nab