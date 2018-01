Obrys duelu Zeman - Drahoš. Takto to bude vypadat podle Ondřeje Neffa

14.01.2018 17:58

Do druhého kola prezidentských voleb postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Velmi diskutabilní teď je to, zda výsledky 39 % ku 27 % ve prospěch Zemana proti Drahošovi jsou pro hlavu státu výhrou, nebo spíše prohrou. „Jiří Drahoš se svým akademicky sterilním způsobem vyjadřování to v duelu proti Zemanovi nebude mít snadné,“ uvedl v komentáři na serveru Neviditelnýpes.cz známý spisovatel, publicista Ondřej Neff.