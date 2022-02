Obstrukce? Noční Sněmovna nemá smysl, ťukal si v ČT na čelo Vondrák

reklama

Nedaleko Sněmovny se zároveň koná demonstrace, kde se objevují opět makety šibenice. Podle demonstrantů úpravy pandemického zákona ohrožují občanská práva.

Vondrák podle svých slov není spokojen s tím, jak v současnosti probíhá jednání Sněmovny o pandemickém zákonu. „Já jsem zastánce, aby to takto nevypadalo. Parlament je reprezentant demokratické společnosti, ale má diskriminační pravidla, a sice že v určitý okamžik může promluvit pouze ten, který má přednostní právo, a to neomezeným způsobem. To pak vede k tomu, co se dnes děje,“ řekl k pokračujícím obstrukcím SPD.

Už z toho důvodu by se Vondrák přikláněl k tomu, aby přednostní práva nebyla, když se využívají takovýmto způsobem. „To by ale byl samozřejmě velký zásah do jednacího řádu. Je to prostě Parlament se vším všudy, prostě se tam diskutuje,“ pokrčil rameny, že jednací řád není používán tak, jak bylo původně myšleno, s průtahy nelze nic moc udělat.

Připomněl Masarykova slova, že demokracie je o dialogu, bohužel s tím sice všichni začínají, ale nakonec se často stává, že vedou pouze monolog. „To, co se odehrává ve Sněmovně, to právě není dialog,“ podotkl znepokojeně.

Takový postup politiků se bohužel promítá i do zákonů: „Vidíme to v celé řadě věcí, třeba v zákonech, které byly napsány s dobrou vírou, pak se v určitý okamžik začnou zneužívat. Je to už obecný princip, přiznám se, že jsem z něj už trochu nervózní,“ dodal s tím, že u nich na hejtmanství by se nic takového nikdy nestalo.

„Takhle Poslanecká sněmovna vypadat nemá, je to zralé na to, přemýšlet o tom, jak tohle změnit. Noční směna v Parlamentu podle mého názoru nemá smysl. Nedovedu si představit někoho, kdo ve tři ráno je schopen soudně myslet.“

O samotném pandemickém zákonu, který se má začít projednávat, pokud se k tomu poslanci vůbec dnes dostanou, řekla šéfka poslanců z ANO Schillerová, že je to „paskvil“. Je podle ní potřeba jej projednávat podrobně, nikoli v rychlejším procesu, jak navrhovala vláda.

Jde o „paskvil“ i podle Vondráka? „Já nerad používám tyto emotivní pojmy. Podle mého názoru se ten zákon skutečně dostal do situace, kdy ztrácí smysl, protože se svým způsobem stává podmnožinou nouzového stavu. Zavádějí se tam v podstatě parametry omezení, která můžete vyhlásit a která jsou ale obsažena už v krizovém zákoně, tzn. při nouzovém stavu,“ upozornil Vondrák.

Bojí se, k čemu pandemický zákon má sloužit. „V tom novém pandemickém zákoně je celá řada nových omezení – škol, podnikání... A co je znervózňující, je, že tam není konec, že se přijímá na dobu neomezenou. Pokud máte nouzový stav, musí po měsíci Parlament schválit jeho prodloužení, nebo jej ukončí. Tady ale nic takového není!“ zdůraznil poslanec hnutí ANO.

„A vy snad víte, že ta pandemie na jaře skončí? Tak potřebujeme zákon napořád, ne?“ tázal se moderátor Daniel Takáč. „Ten časový interval chybí. Jak říkám, je to něco, co považuji za řešení toho, že v určitý okamžik se nouzový stav stal politicky nepřijatelným. Já prostě tvrdím, že ten pandemický zákon nepotřebujeme,“ konstatoval Vondrák, že nouzový stav je v krizi zcela dostačujícím nástrojem.

