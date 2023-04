Odchod z EU? Zde je pravda, ukázal Rajchl. Jde i o Václavák

reklama

„Kdybych měl účet v České spořitelně, tak ho okamžitě zruším, a dávám na zvážení vám, zda chcete spolupracovat se společností, která naprosto bezprizorně tlačí na VŠE, aby vyhodila člověka, který projevil svůj názor,“ pokračoval. A varoval, že pokud se proti takovému tlaku lidé nepostaví, tak budou tlačit dál.

Podotkl, že se nejedná o klasický sponzoring, když jde o vzdělávací instituci. „Žádný sponzor nemá právo určovat vzdělávací instituci, jakým způsobem se má orientovat, s kým má a nemá spolupracovat. Kdo tam smí nebo nesmí učit,“ vymezil se, i s ohledem na to, že se jedná o státní vzdělávací instituci.

Rajchla pobavil také výrok ministra zahraničí Lipavského, který lituje, že Česko nebude žalovat Maďarsko za jejich zákony ohledně výuky týkající se LGBT. Vymezil se proti tomu, aby se z tohoto tématu dělala ideologie. Nejenže si nemyslí, že by Maďarsko mělo být žalováno, naopak by se Česko dle Rajchla mělo v Maďarsku inspirovat.

Co se týče kopání do něho a do jeho strany, Rajchl to považuje za důkaz toho, že dotyční nemají svůj vlastní pozitivní program. A kdyby ho měli, tak by za nimi lidé šli. „Lidé dnes nechtějí dohady na té scéně, lidé chtějí cestu, světlo, za kterým mohou jít. Které je vyvede z fialové temnoty, která nás obestírá úplně všude kolem nás,“ míní.

Doporučil, ať se u jeho kritiků lidé podívají, co nabízí jiného. „Jaké bude to řešení, až přijdete za dva roky ve volbách, tak zvolíte ANO nebo kohokoliv dalšího? Jakou změnu chcete? Pokud jste spokojení s tím současným stavem, můžeme v tom pokračovat. Já tedy ne. Já jsem s ním značně nespokojen. Prostě jiná cesta není a pokud začnete věřit snahám o to, to rozvrátit, tak z té temnoty nikdy nevyjdeme,“ sdělil.

Také se vymezil, že nehodlá již tak špatnou veřejnou debatu zhoršovat. „Že bychom odpovídali ještě drsnějším způsobem, že bychom byli ještě drsnější, ještě zlejší, ještě neslušnější a vulgárnější než oni. Já to prostě odmítám. Chápu, že je to složitá cesta, kterou se snažím razit, protože je daleko jednodušší a populističtější zvednout tu pěst a jít kupředu. Ale já skutečně hodlám prosazovat tu slušnost, tu českou cestu,“ uvedl s tím, že nechce jít od jedné zdi ke druhé.

Kritizoval, že to je právě prokletí české moderní historie. „Nejdřív nás napadli nacisti, pak jsme hledali záchranu u Stalina, bylo to strašně špatně. Jen jsme se vymanili ze sovětského bloku, už jsme skočili do nové RVHP v podobě bruselské unie. Pojďme prosím českou cestou,“ apeloval.

„Neřešme věci, které nemají šanci na realizaci,“ dodal a myslel tím ty, kdo chtějí czexit. Dodal, že tito lidé obdivují Orbána, ale maďarský premiér z unie odcházet nehodlá, pouze prosazuje své zájmy. A dřív než za 15 let se czexit stejně realizovat nedá. „Musela by být nová vláda, která by to referendum začala prosazovat, pak by muselo být vypsáno, provedeno, pak podle Lisabonské úmluvy jsou dva roky na vyjednávání a teprve potom můžete odejít. Velké Británii to trvalo ještě déle než ty dva roky. Neřešme chiméry, řešme co je teď a tady,“ podotkl. Stejně tak se nechce zabývat myšlenkou na obnovení Československa.

Vyzval k řešení současných problémů, které je možné v dohledné době vyřešit. A nechce ani proruské, ani probruselské řešení, ale české. To zdůvodnil tím, že jacíkoliv spojenci České republiky nebudou nikdy mít na srdci dobro ČR víc než dobro svého vlastního státu. „Nikdo nikdy. Ať už to budou Němci, Rusové, Američani, Číňani. Vždy budou mít na srdci dobro vlastních lidí a vlastního státu. Ne naše. Nás budou využívat k prosazení svých věcí. Pokud chceme jít svou cestou, musíme na ni sebevědomě vyrazit.“

„Můj cíl je sloužit tomuhle národu, sloužit téhle zemi. Sloužit našemu státu, pro všechny občany. I pro ty, kteří nás nevolí. Pro ty, kdo v současné době preferují jiné politické strany, jiná politická uskupení. Já je nechci porazit, zničit, zadupat do země,“ dodal.

Mluvil i o plánované nedělní demonstraci, opět na Václavském náměstí. „Viděl jsem z Brna zase RegioJet vyprodaný. Přidali tam vlak, zase se vyprodal ten druhý, tak doufám, že přidají vagony i k tomu druhému spoji. A že se zase sejdeme v obrovském počtu,“ řekl a dodal, že úkol pro všechny je sehnat další dva lidi na demonstraci.

Rajchla pobavilo, když v CNN Prima News ekonom Štěpán Křeček, poradce premiéra, doporučil kvůli drahotě jezdit do Polska. „Co na to chcete říct?“ smál se, zejména tomu, že už se prý vyplatí cesta i Pražákovi. A když vláda říká, že to není ideální řešení, ale chce pomoci lidem, tak by podle Rajchla měla odstoupit. „Nechte to dělat někoho, kdo nebude lidi posílat nakupovat do Polska. Ale kdo zařídí, že ceny potravin tu budou stejné jako v Polsku. Protože na to nástroje existují a můžeme to dokázat zítra. Vy jste nedokázali vyjednat výjimky, vy jste nedokázali snížit DPH, vy jste nedokázali vůbec nic v rámci těch potravin,“ obvinil vládu.

