Odhaleno, že Milion chvilek dělá kampaň SPOLU. Ostrý konflikt v TV

Po volbách v roce 2021 členové spolku slibovali, že budou kritizovat i vládu Petra Fialy, bude-li to třeba. Ale faktem je, že se mezitím objevila např. kauza Dozimetr nebo kauza Bitcoin a na Letné neproběhla demonstrace, která by se podobala té, jaká byla ještě v předchozím volebním období proti Andreji Babišovi.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Poslankyně ANO Taťána Malá teď těsně před dalšími volbami naznačila, že je čas odhodit pomyslné rukavice a říct o spolku Milion chvilek pro demokracii pravdu. Pravdu, kterou podle ní přiznal už poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
„Já jsem velmi ráda, že Matěj Ondřej Havel (TOP 09) veřejně přiznal, že akce Milionu chvilek je předvolební kampaní koalice SPOLU. To opravdu děkuji. To myslím, že tady mělo zaznít a doufám, že veškeré náklady budou zahrnuty do volebního rozpočtu. A předpokládám, že na toto dohlédne úřad pro financování politických stran,“ poznamenala Malá na CNN Prima News.
Mgr. Ing. Taťána Malá
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Havel začal kroutit hlavou.
Do kamer doslova uvedl, že „akce Milionu chvilek je také mobilizační“. „Já jsem neřekl, že jde o předvolební kampaň koalice SPOLU. Já jsem řekl, že je to mobilizační kampaň občanského spolku. Ježkovy oči, paní kolegyně!“
Konstatoval, že v rámci uskupení STAČILO! se opět derou k moci extremisté, jako jsou komunisté v rámci hnutí STAČILO! nebo Tomio Okamura se svou SPD a na to je podle Havla třeba upozorňovat a zabránit tomu.
autor: Miloš Polák