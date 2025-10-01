Odhaleno, že Milion chvilek dělá kampaň SPOLU. Ostrý konflikt v TV

01.10.2025 9:21 | Monitoring

V sobotu před Pražským hradem proběhla demonstrace spolu Svatopluk, které se účastnili i politici hnutí STAČILO! a hnutí SPD. V neděli proběhla na Staroměstském náměstí v Praze demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. A poslankyně ANO Taťána Malá odhodila pomyslné rukavice a o Milionu chvilek a koalici SPOLU pronesla pár ostrých slov. Poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel se zhrozil. „Ježkovy oči, paní kolegyně!“

Odhaleno, že Milion chvilek dělá kampaň SPOLU. Ostrý konflikt v TV
Foto: Repro Milion chvilek, FB
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

Anketa

Jdete k volbám?

95%
2%
3%
hlasovalo: 10931 lidí
Spolek Milion chvilek pro demokracii vznikl ještě v čase, kdy byl premiérem šéf ANO Andrej Babiš a ten byl ze strany SPOLU ostře kritizován. Ať už kvůli svému střetu zájmů coby majitele Agrofertu, nebo kvůli tomu, že ministryní spravedlnosti jmenoval dnes již bohužel zesnulou Marii Benešovou. Tehdejší opoziční strany ODS, lidovci, TOP 09, STAN a Piráti vyslyšeli výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii a spojili se do dvou předvolebních koalic.

Po volbách v roce 2021 členové spolku slibovali, že budou kritizovat i vládu Petra Fialy, bude-li to třeba. Ale faktem je, že se mezitím objevila např. kauza Dozimetr nebo kauza Bitcoin a na Letné neproběhla demonstrace, která by se podobala té, jaká byla ještě v předchozím volebním období proti Andreji Babišovi.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Andrej Babiš
  • ANO 2011
  • poslanec

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Mgr. Bc. Vít Rakušan
  • STAN
  • 1. místopředseda vlády

Poslankyně ANO Taťána Malá teď těsně před dalšími volbami naznačila, že je čas odhodit pomyslné rukavice a říct o spolku Milion chvilek pro demokracii pravdu. Pravdu, kterou podle ní přiznal už poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel.  

Já jsem velmi ráda, že Matěj Ondřej Havel (TOP 09) veřejně přiznal, že akce Milionu chvilek je předvolební kampaní koalice SPOLU. To opravdu děkuji. To myslím, že tady mělo zaznít a doufám, že veškeré náklady budou zahrnuty do volebního rozpočtu. A předpokládám, že na toto dohlédne úřad pro financování politických stran,“ poznamenala Malá na CNN Prima News. 

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
Mgr. Ing. Taťána Malá
  • ANO 2011
  • poslankyně

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
  • TOP 09
  • poslanec

Havel začal kroutit hlavou.

Do kamer doslova uvedl, že „akce Milionu chvilek je také mobilizační“. „Já jsem neřekl, že jde o předvolební kampaň koalice SPOLU. Já jsem řekl, že je to mobilizační kampaň občanského spolku. Ježkovy oči, paní kolegyně!“

Konstatoval, že v rámci uskupení STAČILO! se opět derou k moci extremisté, jako jsou komunisté v rámci hnutí STAČILO! nebo Tomio Okamura se svou SPD a na to je podle Havla třeba upozorňovat a zabránit tomu.

Zdroje:

https://www.iprima.cz/serialy/zpravy-plus/zpravy-plus-23/272-zpravy-plus-29-9-v-10-30

Článek obsahuje štítky

extremisté , komunisté , Okamura , TOP 09 , volby , volební kampaň , SPD , Malá , ANO , CNN Prima News , spolek Milion chvilek pro demokracii , spolek Svatopluk , STAČILO! , Matěj Ondřej Havel

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Díváte se na spolek Milion chvilek stejně jako poslankyně ANO Malá?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

