Odhaleny chyby v boji. Ukrajinský velitel: Už napraveno

29.02.2024 10:24

Ruští prováleční blogeři mají vztek. Ukrajinským vojákům se už podruhé povedlo udeřit na správné místo ve správnou dobu a Rusové mají za to, že už to nemůže být náhoda, ale systémový problém na ruské straně. Na druhé straně stále platí, že Rusové dál využívají oslabení proudu západní pomoci a podle ruských zdrojů vstoupili do Robotyne. Do obce, kterou Ukrajinci s vypětím všech sil osvobodili během letní ofenzivy v loňském roce. A Rusové prý mají dost sil, aby vysoké ztráty kompenzovali až do roku 2025.