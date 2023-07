Odměna za dopadení, jde o miliony Kč! Majitele Seznamu vydírají

reklama

A lidem sdělil, že pokud se vyděrač dostane do vězení, majitel Seznamu ukáže, že umí být vděčný. Pokud bude vyděrač dopaden a pravomocně odsouzen na pět let, ten, kdo tomuto trestu napomohl předáním patřičné informace, obdrží 5 milionů. Pokud vyděrač dostane 7 let, dostane člověk, který předal patřičnou informaci nutnou k jeho dopadení, 7 milionů.

Z e-mailu je přitom zřejmé, že vyděrač si věří a je přesvědčen, že ho policie, ani nikdo jiný nevypátrá.

„Tohle je jediný způsob, jak mě rozumně zastavit (zaplatit – pozn. red.), než napáchám škody výrazně větší, než kolik teď požaduji. Je to prostě obchod,“ napsal vyděrač.

„Nabízím několik milionů Kč jako odměnu za vypátrání a pravomocné odsouzení majitele bitcoinové peněženky bc1q5emlck4402nlctp3ss7cewkc4nsrewwujh0jd7. Dostaneš tolik milionů Kč, kolik on dostane let natvrdo. Pokud půjde sedět na 5 let, ty dostaneš třeba 5 milionů korun. Ten z*rd půjde sedět. O tom už je rozhodnuto,“ reagoval na vyděračova slova majitel Seznamu.

Oznámil také, že teď nechá pracovat policii.

Novinář Vojtěch Gibiš, který pracuje pro ČT, napsal vyděrači též pár řádek, protože před dvěma lety se po podobném útoku musel evakuovat z budovy a čekal na zásah složek Integrovaného záchranného systému.

„Takže idiot, kvůli kterému jsme se evakuovali a zasahoval IZS, se opět ozval…“ napsal Gibiš.

