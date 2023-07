Odpůrci LGBT+ rozprášili festival. „Protest, jak se sluší a patří,“ pochválil si kněz. Rakušan vyletěl

reklama

Festival určený pro LGBT+ komunitu v gruzínském Tbilisi narušily v sobotu zhruba dvě tisícovky odpůrců. Policie musela dokonce účastníky předem nahlášené akce evakuovat do autobusů, píše server Novinky.cz.

„Protest jak se sluší a patří: ,Odpůrcům festivalu se podařilo překonat zábrany a přes plot se dostat do areálu. Tam se střetli s policií, ničili vybavení areálu, tančili tradiční gruzínské tance, přičemž ničili duhové vlajky. Žádná zranění hlášena nebyla.'," konstatuje k tomu na svém twitterovém profilu kněz Rob.

Protest jak se sluší a patří: ?? “Odpůrcům festivalu se podařilo překonat zábrany a přes plot se dostat do areálu. Tam se střetli s policií,ničili vybavení areálu,tančili tradiční gruzínské tance, přičemž ničili duhové vlajky.Žádná zranění hlášena nebyla.”https://t.co/Of6djPp3q3 — Romuald Štěpán Rob (@Romualdik) July 8, 2023

Na jeho slova následně na twitterovém profilu zareagoval i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Pan Rob se mýlí. Tohle není protest ,jak se sluší a patří'. To je násilný útok na lidi kvůli jejich odlišnosti. Něco, co do civilizované společnosti nepatří. Kdo by to měl chápat lépe než představitel církve?" napsal.

Pan Rob se mýlí. Tohle není protest “jak se sluší a patří”. To je násilný útok na lidi kvůli jejich odlišnosti. Něco, co do civilizované společnosti nepatří. Kdo by to měl chápat lépe než představitel církve? pic.twitter.com/suOAEvF56i — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 9, 2023

„Rád bych upozornil, že při názorových a kulturních střetech v Gruzii se nikomu nic nestalo, podobně jako při tomto protestu muslimských dětí," dodal společně s videem následně ještě Rob.

Rád bych upozornil, že při názorových a kulturních střetech v Gruzii se nikomu nic nestalo, podobně jako při tomto protestu muslimských dětí: pic.twitter.com/K2qWhBrYZk — Romuald Štěpán Rob (@Romualdik) July 9, 2023

Aktuálnímu dění kolem manželství a rodiny se věnovali veřejně v posledních dnech také čeští a moravští biskupové, kteří k tomu vydali aktuální prohlášení. Na facebookovém profilu jej sdílí i někdejší pražský arcibiskup Dominik Duka.

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 20081 lidí

„Máme za to, že úmluva je dokumentem, který není pro země jako Česká republika potřebný ani přínosný. Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím. Vnímáme, že slouží plíživému pronikání ideologie genderu, kterou papež František opakovaně nazývá ‚jednou z nejnebezpečnějších ideologických kolonizací’, do společnosti. S obavami též sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako ‚manželství’ a děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu. Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí,“ dodávají biskupové.

„Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to, mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech? Souzníme s papežem Františkem, že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní dekonstrukce společnosti neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji. Neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou,“ zakončují biskupové. A právě část prohlášení sdílel na svém Facebooku Dominik Duka. „Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu. Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí. Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to, mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech?“ ocitoval Duka na svém Facebooku.

