Odstrašení protivníka za veřejné peníze. „Liberální“ demokracie se neštítí, říká radní nad novou vládní kampaní

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22234 lidí

Fialova vláda plánuje po celý letošní rok vést velkou komunikační kampaň. Smlouva o dodání mediálního prostoru se v Registru smluv objevila den před silvestrem.

Celoroční kampaň v ceně 34,3 milionů korun včetně DPH má zajistit „propagaci svobody, demokracie a spojeneckých vazeb“. Úřad vlády ale ujišťuje, že s předvolební kampaní koalice SPOLU, i když ta se také zaměřuje na zahraničněpolitická a „civilizační“ témata, nebude mít nic společného.

Oficiálně má jít o pokračování kampaně „Česko informuje“, kterou vláda vede od poloviny roku 2023. Kampaň měla podle Strakovy akademie původně za cíl „přinášet informace o novinkách, změnách či úpravách zákonů či norem, které mají vliv na každodenní život občanů České republiky“.

Inspiraci našla v Británii, kde vláda provozuje informační web. V Česku měla kampaň podobu webu a profilů na sociálních sítích, kde se například vloni v létě za dva měsíce prázdnin objevily pouze informace nabádající k registraci turistů do systému Drozd, krátká zpráva o možnosti využít pro všechny vlakové dopravce jednu jízdenku a podobně stručná výzva k očkování dětí proti spalničkám.

Tato mediální kampaň se soutěžila na půlroční období, na druhou polovinu roku 2024 šlo o částku s DPH přesahující dvanáct milionů korun.

Psali jsme: 22 milionů z veřejných peněz zneužito. Na ovlivnění voleb. Omluvit se lidem a odstoupit, vyzval Okamura Fialu

Tyto zakázky ale realizovala jiná komunikační agentura. Knowlimits ovšem dělala v roce 2022 první velkou reklamní kampaň této vlády, nazvanou „Deštník proti drahotě“, která občanům vysvětlovala, co mohou dělat proti drahým energiím, které tehdy stoupaly o desítky procent.

„Ty informační kampaně jsou dnes spíš propagandou, ve které vláda vytváří ideální obraz světa,“ řekl k tomu tehdy pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš.

Nejnovější kampaň má běžet po celý rok 2025, a to na internetu, v rádiích, i jako výlep ve veřejném prostoru.

„V nakoupeném mediálním prostoru budeme zveřejňovat státní témata. Ta je vhodné komunikovat celoročně a bez ohledu na to, zda se jedná o volební rok, či ne. Témat, kterým se chceme věnovat, je více, ale jedná se především o propagaci ústavních hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, spravedlnost, soucit a vláda práva, vlastenectví a podpora spojeneckých vazeb,“ sdělil Úřad vlády pro Novinky.cz.

Zajímavostí je, že za Úřad vlády se nevyjádřil tiskový odbor, ale tajemnice Odboru strategické komunikace státu Jiřina Nováková.

Ta také zdůraznila, že kampaň bude vycházet ze schválené bezpečnostní strategie z roku 2023. V ní se hovoří o tom, že je třeba chránit životní zájmy státu.

„Efektivní a včasná strategická komunikace může naplnění bezpečnostních hrozeb předcházet či zmírňovat jejich následky. Má zásadní význam pro odstrašení protivníka a získávání spojenců,“ uvedla tajemnice Nováková. A právě to má dělat i celoroční kampaň.

„Cílem strategické komunikace je také přispět k porozumění bezpečnostním a dalším veřejným politikám, a posilovat tak důvěru občanů ve stát a veřejné instituce,“ dodala.

Co přesně znamená mezi cíly kampaně uvedené „odstrašení protivníka“, není zřejmé. A znovu to vyvolává otázky, zda odbor strategické komunikace státu nefunguje jako útvar státní propagandy, což ale Úřad vlády odmítá.

Odstrašení protivníka. Kde se to ti lidé naučili?

Experti oslovení ParlamentnímiListy.cz jsou ale trochu jiného názoru.

„Stát, ve kterém bych rád žil, by to dělat neměl. Ale na Úřadu vlády jsou teď lidé, kteří produkují slovní spojení, jako jsou ,prodavač strachu', ,komunikace státu' a rozesílají ,komunikační karty'. Když jsme přišli na Úřad vlády po roce 1989, tak by nás něco takového nenapadlo. Pravda je, že ani ty úředníky, kteří tam byli před námi. Nevím, kde se to naučili lidé, kteří tam jsou nyní. Kdyby byli starší, řekl bych, že se v Sovětském svazu v padesátých letech,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vadim Petrov, dnešní člen RRTV, ale v devadesátých letech jako tiskový mluvčí vlád Václava Klause tvůrce komunikační strategie exekutivy.

Novinář a spisovatel Ladislav Henek to vidí podobně, jako velkou bolest současného vývoje nejen u nás, ale více nebo méně v celé západní společnosti. „Přestala platit dávná pravidla, která demokracii stabilizovala, podpírala a pomáhala jí v rozvoji. Uvedený styl komunikace ukazuje elementární neznalost principů, zajišťujících nejen demokracii, ale také bezpečnost,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Dnes podle něj neexistuje realistická koncepce naší bezpečnostní politiky, která je nahrazována nahodilými a chaotickými kroky. Naše diplomacie podle něj připomíná grotesku a veškeré přemýšlení českých politiků o bezpečnosti končí u článku 5 Severoatlantické smlouvy.

Za těchto okolností podle něj „jsou všechny snahy o ,odstrašení protivníka' jen blábolením, nebo pákou politiků ke zvýšení vlastní moci“. Takto nepostupují zodpovědní státníci, ale nemyslící ideologové.

„Proruské síly“ v kampani

Jako problematický se jeví také fakt, že kampaň z veřejných prostředků za „posílení důvěry občanů ve stát“ poběží paralelně s předvolební kampaní politických stran, které aktuálně stát a jeho instituce ovládají.

Také proto, že zástupci vlády stejná témata komunikují směrem k volbám. Premiér Petr Fiala dlouhodobě hovoří o tom, že v zemi jsou politické síly, které ji chtějí odtáhnout „někam na východ“, a po jedné z protivládních demonstrací dokonce řekl, že je svolaly „síly, které se hlásí k proruské orientaci“.

Letos 1. ledna pak v novoroční zdravici občanům jasně řekl: „Vstupujeme do roku, který bude rokem rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, jestli se vrátíme zpět do doby chaosu, prázdných gest a koketování s východem. Nebo jestli zůstaneme rozumnou zemí, která ví, že její jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu“.

A dodal: „Složitá doba vždy přeje obchodníkům se strachem. Také u nás se objevili lidé, hlasitě oslavující ruského diktátora. Někteří politici i média začali záměrně šířit pesimismus, špatné zprávy a blbou náladu“. Fiala je prý hrdý na ty, kteří se této „skepsi a strachu“ odmítli podřídit. Na ty, kteří chtějí Českou republiku věrnou svým hodnotám. „Právě to z nás dělá součást Západu“.

Z těchto slov poměrně jednoznačně vyplývá, že volba proti jeho vládě bude vnímána jako volba proti Západu, hodnotám a volba „koketování s Východem“. Tím je poměrně jednoznačně míněno právě Rusko.

Rusko je přitom hlavním terčem strategické komunikace vlády. Odbor strategické komunikace realizoval během půl roku své činnosti akce jako Jdi domů, Ivane (k výročí 21. srpna 1968) a Otakar Foltýn, vládní koordinátor strategické komunikace, stabilně hovoří o Rusku jako o největším nepříteli.

I další úředníci z odboru strategické komunikace spojují volby s bojem mezi Západem, reprezentovaným touto vládou, a diktaturou, reprezentovanou současnou opozicí.

Státní kampaň odstrašující protivníka by tedy byla v pozoruhodné synergii s předvolební kampaní proti „koketování s východem“.

Další dimenzi přidávají zástupci tajných služeb, kteří opakovaně šíří informace o tom, jak chce Rusko ovlivnit naše volby. A politici vládní koalice s odkazem na jejich tvrzení připomínají volby v Rumunsku, které se stejným zdůvodněním tamní Ústavní soud zrušil a nechal opakovat.

??Alarmující poznatky z dnešního semináře o zahraničním vměšování do voleb:



Klíčové případy:



???? MOLDAVSKO

• Prokázaná manipulace s 10 % hlasů

• Přímé uplácení voličů

• Systematické ovlivňování výsledků



???? RUMUNSKO

• Masivní manipulativní kampaň na TikToku

• Neznámý… pic.twitter.com/ZwirkjZ9mL — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 16, 2025

„Slyšel jsem dnes varování ředitele Koudelky z BIS, který říkal, že parlamentní volby budou ve znamení dezinformací a že za tím stojí lidé placeni Ruskem. Kampaň Úřadu vlády bude sahat až k podzimním parlamentní volbám. Chápu to tak, že komunikační karty, státní kampaň a BIS spolu úzce souvisejí. Že to bylo od pana ředitele takové upozornění. Témata nastolí státní kampaň, komunikační karty obsah a kontrolu zajistí BIS. Co se odchýlí, může nést znaky dezinformační činnosti lidí placených Kremlem. A mohlo by to vést až k anulování voleb. Tak si to myslím ti lidé na Úřadu vlády představují,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz mediální analytik a člen RRTV Vadim Petrov.

Ladislav Henek k tomu podotýká, že je přirozenou vlastností každé společnosti mít na všechna témata různé názory.

„Systémy se liší v tom, jak umožňují občanům vyjadřovat svá stanoviska. Diktatury to nedovolují vůbec, tam je zákonem slovo diktátora. Autokracie vymezují hranice debaty – tohle smíte, ale tamto už veřejně diskutovat nesmíte. Jen skutečné demokracie se vyznačují svobodnou, neostrakizovanou diskusí,“ podotýká.

Ani válka, kterou některé dosavadní excesy typu vypínání webů ospravedlňuje Fialova vláda, podle něj není důvodem pro omezování diskuse. „ Dokážete si třeba představit, že by americká vláda hned po začátku války ve Vietnamu zrušila protiválečná média a ministři a prokurátoři by na lidi dštili oheň a síru, co všechno zlého je potká, pokud začnou veřejně mluvit jinak než vládní propaganda? Po celou dobu vietnamské války, kterou vedla přímo Amerika, se v Americe otevřeně informovalo o válečných hrůzách. Byly zveřejňovány dokonce i tajné dokumenty americké vlády, svědčící o tom, jak politici o válce bezostyšně lžou veřejnosti. Vláda se pokusila jejich publikování sice zakázat, ale soud je povolil. Zdůrazňuji, nešlo jen o nějaký názor někoho na válku, o pouhé komentáře, ale o vysoce utajované vládní dokumenty. Novináři neskončili v base a jejich média normálně vycházela dál. To je skutečná demokracie bez přívlastků,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

A podobně skepticky se na věc dívá i člen Rady Českého rozhlasu a mediální expert Tomáš Kňourek: „Militarizace veřejné debaty bývá často znakem politických snah si buď moc udržet, nebo se k ní dostat. První varianta se týká naší současnosti, kdy vládě a jejím podporovatelům z řad nejrůznějších médií, politických neziskovek i jiných institucí hrozí umíráček v souvislosti s totální neschopností pracovat především pro občany České republiky. Praktiky lidí, jako je třeba Foltýn, jsou mi proto odporné a nepatří do skutečně demokratické společnosti. Ta přívlastková demokracie, takzvaně liberální, se tohoto bohužel nejen neštítí, ale své metody mnohdy zavánějící totalitou obhajuje,“ obává se.

Ladislav Henek ještě přidává obavy, že současná vláda tyto démony zla posílila takovým způsobem, že jejich zastavení bude možné až po nějakém „nárazu do zdi“, který tato společnost pocítí velmi krutě.

„Moc si přeju, abych byl špatným prorokem,“ ujišťuje.

Psali jsme: „Prasárna.“ Babiš vyletěl nad 34 miliony utracenými Foltýnem. A nejen to Koldinská končí v televizi. Na práci pod Foltýnem je hrdá Ten Foltýn byla chyba, ještě se nám vymstí. Ivan Pilip si na síti drbe hlavu Jásají, že bude „zavírat hubu“? Zděšení kolem Foltýna už i v ODS