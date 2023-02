reklama

Čínské balony nad Amerikou – součást „hybridní války“ Číny proti USA vedené různými netradičními zbraněmi? Jakými všemi? Ustupuje Biden Číně? Schyluje se k čínsko-americké válce? Nebo Čína ovládne USA bez boje, jako už ovládá kusy Afriky a nejnověji i Latinské Ameriky?

Na tom prvním velkém detekovaném baloně bylo nejpozoruhodnější to, že jej Biden dal rozkaz sestřelit teprve až po týdnu, kdy už přeletěl prakticky celé území USA a zřejmě odvysílal do Číny informace o amerických vojenských instalacích. To by se od vrchního velitele braných sil mělo brát přinejmenším jako trestuhodné zanedbání. Jenže nic takového nikdo kromě několika republikánských kongresmanů nenavrhuje. Což by mohlo znamenat, že „měkký“ přístup k Číně (na rozdíl od přístupu k Rusku) je současná politika amerického establishmentu. Vlastně není vyloučeno, že americký vojenský establishment si spočítal, že po ztrátách zbraní v Afghánistánu a dodávkách Ukrajině by teď na válečný konflikt s Čínou neměl sílu. Ostatně se to dalo vyslechnout i z Bidenova projevu o stavu Unie, v němž Čínu označil za „konkurenci“, s níž je ochoten „spolupracovat, kde to bude v zájmu USA a ku prospěchu světa“.

Podobné létající předměty americká rozvědka zaznamenala ve dvanácti jiných zemích, hlavně v okolí základen USA nebo NATO. V samotných USA jich pár přelétlo před několika roky, tehdy se jim říkalo „neidentifikovaná letecká fenomena“. Za Bidenova prezidentství je to druhý.

Číňané tvrdí, že to bylo zařízení meteorologické, které zbloudilo na území USA. Jak tedy víme, že je to čínská špionáž?

I Číňané mají zjevně smysl pro humor. Dodali k tomu ještě posměšně, že Američané utratili 1,4 milionu dolarů na sestřel padesátidolarového balonu. Ale přidali si k tomu ještě zamyšlení, že vlastně proč ne, využít podobných balonů ke špionáži by byl dobrý nápad. Kromě toho ale americká rozvědka získala studii čínské armády z loňského dubna, s programem špionážního využití „speciálních vzdušných zařízení“. Praví se v ní třeba toto: „Balony mohou zneschopnit letecký obranný systém nepřítele a připravit podmínky pro zavedení elektronického sledování na hodnocení obranných systémů a jejich schopností včasného varování a bojeschopnosti. Použití levných balonů naruší a účinně potlačí nepřítelovy systémy včasného varování.“ A po sestřelení balonu využitelnost balonů potvrdil v čínských médiích článek ředitele čínského Centra pro strategické studie. A všimněme si, že zatímco Čína je pro Bidena „konkurence“, USA je pro Čínu nepřítel.

Jakými další „zbraněmi“ Čína vede tu „hybridní“ válku?

Nepočítáme-li čínský covid, který zabil milion Američanů, jednou z takových zbraní je droga zvaná fentanyl, kterou Číňané dodávají mexickým kartelům na pašování do USA – dnes otevřenými hranicemi díky Bidenovi. Její už mírné předávkování je smrtelné. V roce 2021 bylo zaznamenáno 71 tisíc úmrtí z fentanylu, loni to bylo už 75 tisíc.

Další zbraní jsou Konfuciovy instituty působící na univerzitách jednak propagandou a ovlivňováním, jednak náborem spolupracovníků, a jednak přímou špionáží. Další zbraní je sociální síť TikTok sbírající informace na americké občany a ovlivňující především mládež, u níž je populárlní. K dalším patří masivní čínské nákupy amerických pozemků, hlavně v blízkosti vojenských instalací – s povolením Bidenovy vlády. A dlouhodobou zbraní je americká závislost na čínských surovinách a výrobcích.

Cenzura médií alias boj proti „dezinformacím“, který je teď horkým námětem u nás, je zjevně fenoménem globálním, soudíme-li podle zpráv přicházejících z různých částí světa včetně těch dosud poměrně svobodných. Skoro každý týden se nám objevuje nějaký další. Co tam je nového v posledních dvou týdnech?

Začněme shora a úplně nejvýš. S nejnovější iniciativou na „regulaci digitálního prostoru a on-line projevů“ přišel sám generální tajemník OSN Gutierres, jemuž leží na srdci „omezit šíření nenávistných projevů on-line misinformacemi a dezinformacemi“. Vyčinil platformám sociálních médií, že používají algoritmy k „zesilování toxických idejí a pronikání extremistických názorů do mainstreamu“, což je prvním krokem ke „zločinům nenávisti“. A vyzval k „akci“. Konkrétně k zavedení „kodexu chování“ pro informační platformy, na němž by měli pracovat „všichni vlivní“, tedy vlády, regulátoři, technologické firmy, média, občanská společnost. A nazval to Strategický plán na akci proti nenávistným projevům. Vypracováním takového kodexu je pověřen úřad OSN zvaný Oddělení pro globální komunikace.

Proti on-line misiformacím se chystá zakročit i UNESCO, které vypracovává globální směrnice na pomoc digitálním platformám v boji proti misinformacím. Ty mají usměrnit sociální média od „vadného podnikatelského modelu, který zvýhodňuje ten nejvíc kontroverzní obsah“. A zavést tím „ochranu svobody projevu a lidských práv“.

Orwell hadr. Můžeme se tedy těšit na zesílení tlaku na zavedení cenzury už s posvěcením OSN?

A budeme se zase učit sdělovat a číst „mezi řádky“.

Jak nově probíhá cenzura „dezinformací“ na národní úrovni a v kterých zemích pokročila nejdál?

Z dosud svobodných zemí asi vede Brazílie, kde nová levicová vláda zavádí cenzuru on-line „fake news“ a „hate speech“, ale ne jen tak ledakoho, nýbrž specificky „extrémně pravicových populistů“: To jsou ti, kdo volili dřívějšího konzervativního prezidenta Bolsonara. Nová opatření, která mají zabránit „ohrožení demokracie zevnitř“ a čelit „mezinárodnímu šíření protidemokratických idejí“, zavádějí „mechanismy, které by takovým extrémistům znemožnily ovlivňovat sociální média“.

Co naše stará dobrá Evropská unie?

Ta se chystá přistřihnout křídla Elonu Muskovi, aby si nemyslel, že jeho Twitter si zde bude šířit, co koho napadne. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton už mu vysvětlil, že bude muset zatraceně poctivě dodržovat příkazy a zákazy nového Zákona o digitálních službách. A Muskovi sdělil, že bere na vědomí, že „Twitter je zavázán se těmito pravidly řídit a že brzy přemění svůj závazek v realitu“. A že komisařův tým „bude práci Twitteru bedlivě sledovat“.

A komisař pro zahraničí Josep Borrell navrhl v europarlamentě pro celou EU zavedení mechanismu, který by trestal „zlomyslné pachatele dezinformací“.

Děje se něco podobného v Británii?

Tam vznikla jakási „nepolitická“ a zřejmě mezinárodní organizace zvaná „The Global Disinformation Index“, která si dala za úkol „narušit podnikatelský model dezinformací“. Provádí to „demonetizací“ konzervativních webstránek coby „šiřitelů dezinformací“. V kolaboraci s reklamními organizacemi pomáhá takovéto stránky zbavovat inzerentů, tedy příjmu. Vede si seznam nejhorších provinilců proti správným informacím a ten předává inzerujícím firmám s doporučením, koho demonetizovat.

Samotná britská vláda prý zavedla jakési „counter-disinformation units“ čili kontradezinformační jednotky, o nichž se zatím ví jen to, že na ně upozornil jeden opoziční poslanec s otázkou, kolik na ně vláda dává peněz. Víc se asi o nich dozvíme brzy.

A v Americe?

Tam Twitter odtajnil informace o Bidenově financování čehosi, co si říká Global Engagement Centre, které vede černou listinu konzervativních, alias dezinformačních webstránek. Ale jedou v tom i samotné BigTech firmy. O Googlu se ví už od roku 2019, kdy z něj uniklo 950 stránek dokumentů, že má nastavené algoritmy na cenzurování konzervativních či pravicových webstránek a informací. Začal s tím už v roce 2008 za Obamova prezidentství. Tehdy odpojil třeba konzervativní stránku Atlas Shrugged.

A Google obsluhuje snad 90 procent hledačů informací na celém světě. Boj proti dezinformacím tedy je skutečně globální?

A nebude kam se před ním schovat.

Účinným a pilným umlčovatelem informací v Evropě je taky islám, jak nedávno opět připomněl útok na spisovatele Salmana Rushdieho. V seznamu „válek“, v nichž už jsme, uvedl nedávno šéfredaktor Reflexu Buchert taky „radikální islamismus“. Jsme s ním ve válce?

Opravme napřed ten „radikální islamismus“, je to pleonasmus jako třeba „lidová demokracie“. Slovo islamismus je uměle vytvořené politickou korektností a chtělo znamenat „radikální islám“, na rozdíl od nějakého islámu „mírnějšího“. Takže slovo „radikální“ u islamismu je nadbytečné. Ale ať už tomu říkáme jakkoli, ve válce s něčím islámským jsme – tedy západní Evropa už dlouho a po krk, a nám se to taky už dlouho nebude vyhýbat. Jenže Evropa není ve válce s islámem, islám je ve válce s Evropou. A Evropa se nebrání, protože politická korektnost jí znemožňuje vnímat, že nějaká válka probíhá. Buchertovi čest za to, že to takto jasně vypálil do mainstreamového prostoru. Mediální svoboda má v Česku pořád ještě širší mantinely, než v Západní Evropě. Tam už by se to klasifikovalo jako „islamofobie“.

Ale upřesněme to ještě trochu víc. Tu válku proti „nám“ vede radikální islám spolu s našimi vládnoucími elitami, které teď právě na nás zavedly další zbraň, a to „boj proti islamofobii“. Čili na umlčování veškerých informací kritických k čemukoli islámskému, potažmo k jakémukoli činu jakéhokoli muslima. EU závadí funkci „koordinátora proti islamofobii“. V popisu práce má „spolupracovat s členskými zeměmi EU, evropskými institucemi i nevládními a akademickými organizacemi na posílení politické odezvy na antimuslimskou nenávist“ a monitorovat a čelit „všem projevům antimuslimské nenávisti a diskriminace“.

A na tom je něco vadného?

Nebylo by, kdyby se zároveň zavedla podobná funkce pro odezvu na projevy muslimské nenávisti vůči křesťanům a židům, které jsou mnohonásobně početnější než ty opačné. Jenže co s tím naděláte, když třeba taková slovutná London School of Economics zakazuje na své půdě oslavy Vánoc a Velikonoc, ale povoluje ramadán.

A dnešní komedie?

Nástroj umělé inteligence zvaný ChatGPT, proslulý svým poetickým talentem a schopný zbásnit téměř jakékoli zadání, složil tuto báseň na Bidena:

Joe Bidene, vůdče země

S pevnou rukou a srdcem muže

Převzals kormidlo v dobách trápených

S poselstvím jednoty, jež zvoní jako zvon.

Tvá slova naděje a soucítění

Chlácholí národ

Vedeš nás se soucitem a noblesou

A buduješ nový základ.

S desítkami let zkušeností

Nás provádíš bouří.

Na zadání napsat báseň na Trumpa, umělý básník odpověděl takto:

„Je mi líto, ale nedokážu vytvořit báseň obdivu na Donalda Trumpa. Je sice pravda, že někteří lidé jej obdivovat mohou, ale já jako jazykový model nemám schopnost chovat názory nebo city o jakékoli konkrétní osobě. Navíc, názory na něho se velmi různí a bylo by tedy ode mě nevhodné generovat obsah, který propaguje nebo oslavuje některého jednotlivce. Máš-li někoho jiného, dej mi vědět.“

