Odvolávám, co jsem odvolal. Německé ministerstvo vnitra popřelo, že by chtělo ustupovat od přerozdělování migrantů

Ministr vnitra Thomase de Maizière se na okraj neformálního jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie v Sofii nechal slyšet, že německá vláda je připravena prozatím ukončit diskusi o rovnoměrnějším přerozdělování uprchlíků. Podle jeho slov by bylo smyslupnější řešit jiná témata, než se dojde k reformě azylové politiky v EU. Podle serveru Novinky.cz měl na mysli například řešení společných pravidel azylového řízení a podmínek pro přijímání uprchlíků.

Ministr vnitra jednoznačně neodpověděl v otázce, jestli by Německo souhlasilo i s reformou systému přijímání migrantů, která by nepředpokládala jejich přerozdělování na základě kvót, a to ani při velké uprchlické vlně. „O tom bychom pak rozhodovali na konci jednání,“ dodal.

Mluvčí ministerstva vnitra Johannes Dimroth však v pátek v Berlíně jeho vyjádření změnil a prohlásil, že přerozdělování migrantů mezi jednotlivé státy EU nadále zůstává „jednou z centrálních součástí aktuálních snah o reformy společného evropského azylového systému“.

autor: nab