Oganesjan vypustil kauzu na Stačilo!. Uberu jim půl procenta, jásá

Mike Oganesjan v poslední době vystupuje velmi ostře proti hnutí Stačilo! a jeho lídrům. Zaměřuje se především na předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou, do které se opakovaně pouští při jejích veřejných vystoupeních, a své útoky míří i proti samotným komunistům.
Jeho akce – od provokací na mítincích až po různé veřejné výzvy – jsou cílenou kampaní, která má oslabit obraz Konečné i levicového uskupení Stačilo! v očích voličů.
Na sociální síti X k tomu Oganesjan nyní zveřejnil krátké video, v němž naznačil, že má připravený další úder proti hnutí Stačilo!. „Dneska dáme ven ještě jednu velkou kauzu, kterou nikdo nečeká a nebude čekat, a dáváme to ven zároveň s některými médii,“ oznámil.
V závěru svého krátkého videa vyjádřil předsvědčení o volebních výsledcích hnutí Stačilo!: „Mám pocit, že hnutí Stačilo! bude mít o půl procenta méně, než co předpokládá,“ naznačil youtuber, že jeho aktivity mají potenciál ovlivnit volební podporu tohoto hnutí.
Budte dnes ready. To plati pro vsechny vc medii. pic.twitter.com/d63QnWzA2L— MikeJePan (@MikeJePan) October 2, 2025
Později Oganesjan přidal i konkrétní sdělení, že na základě jeho oznámení byly zahájeny úkony trestního řízení ze strany Policie ČR. „Jedná se (zjednodušeně) o to, že hnutí Stačilo! má na webu veřejně dostupnou databázi tisíců jejich podporovatelů (a například i akreditované novináře na volební noc),“ uvedl s odkazem na § 180 odst. 2 trestního zákoníku, který se týká neoprávněného nakládání s osobními údaji.
Na základě našeho oznámení byly dnešního dne zahájeny úkony trestního řízení ze strany PČR. Jedná se (zjednodušeně) o to, že @Hnuti_STACILO má na webu veřejně dostupnou databázi tisíců jejich podporovatelů (a např. i akreditované novináře na volební noc). §180 odst. 2. 141/1961— MikeJePan (@MikeJePan) October 2, 2025
Hnutí Stačilo! se v předvolebních průzkumech stabilně pohybuje nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. V modelech agentur STEM či Median se jejich podpora pohybuje mezi 7 a 9 %, což znamená, že by se mohli stát jedním z menších, ale viditelných hráčů v nové Sněmovně.
autor: Natálie Brožovská