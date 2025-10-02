Oganesjan vypustil kauzu na Stačilo!. Uberu jim půl procenta, jásá

02.10.2025 19:44 | Monitoring

V předvečer voleb Mike Oganesjan na sociálních sítích avizoval, že chystá „velkou kauzu“ ve spolupráci s médii, a tvrdí, že Stačilo! kvůli ní získá o půl procenta méně, než ve volbách očekává.

Oganesjan vypustil kauzu na Stačilo!. Uberu jim půl procenta, jásá
Foto: X/MikeJePan
Popisek: Mike Oganesjan

Mike Oganesjan v poslední době vystupuje velmi ostře proti hnutí Stačilo! a jeho lídrům. Zaměřuje se především na předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou, do které se opakovaně pouští při jejích veřejných vystoupeních, a své útoky míří i proti samotným komunistům.

Jeho akce – od provokací na mítincích až po různé veřejné výzvy – jsou cílenou kampaní, která má oslabit obraz Konečné i levicového uskupení Stačilo! v očích voličů.

Na sociální síti X k tomu Oganesjan nyní zveřejnil krátké video, v němž naznačil, že má připravený další úder proti hnutí Stačilo!. „Dneska dáme ven ještě jednu velkou kauzu, kterou nikdo nečeká a nebude čekat, a dáváme to ven zároveň s některými médii,“ oznámil.

V závěru svého krátkého videa vyjádřil předsvědčení o volebních výsledcích hnutí Stačilo!: „Mám pocit, že hnutí Stačilo! bude mít o půl procenta méně, než co předpokládá,“ naznačil youtuber, že jeho aktivity mají potenciál ovlivnit volební podporu tohoto hnutí.

 

Později Oganesjan přidal i konkrétní sdělení, že na základě jeho oznámení byly zahájeny úkony trestního řízení ze strany Policie ČR. „Jedná se (zjednodušeně) o to, že hnutí Stačilo! má na webu veřejně dostupnou databázi tisíců jejich podporovatelů (a například i akreditované novináře na volební noc),“ uvedl s odkazem na § 180 odst. 2 trestního zákoníku, který se týká neoprávněného nakládání s osobními údaji. 

Hnutí Stačilo! se v předvolebních průzkumech stabilně pohybuje nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. V modelech agentur STEM či Median se jejich podpora pohybuje mezi 7 a 9 %, což znamená, že by se mohli stát jedním z menších, ale viditelných hráčů v nové Sněmovně.

Psali jsme:

Oganesjan oslovil Foltýna. Chce mluvit ještě před volbami
Blujová od Oganesjana narušila pražský jarmark SPD. Policie zasáhla
Jestli budou vládní politici pokračovat, neskončí to u útoku holí na Babiše. Prokop se obává násilí, popsal akce Oganesjanovy bojůvky
„Ukřičení, špatně oblečení Češi.“ Maláčová ve varu z videa SPOLU

 

Zdroje:

https://t.co/d63QnWzA2L

https://twitter.com/Hnuti_STACILO?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MikeJePan/status/1973765783227625670?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MikeJePan/status/1973796130388664580?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kauza , x , Oganesjan , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že Oganesjan svými útoky ovlivní volební výsledky hnutí Stačilo!?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

ANO 2011 byl položen dotaz

Dobrý den.

Blíží se volby, ale váš předseda odmítá strany STAČILO I SPD. S kým chce jít tedy do vlády? Sám ji nesestaví, ani náhodou. Takže SPOLU to bude táhnout dál, byť jen kvůli tomu, že žádná vláda nevznikne. ANO od několika lidí, díky tomu bude mít mínus hlasy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Běžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňkyBěžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňky Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 34 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Silný mandát pro SPD, vlastenecký program ve vládě, vyzývá Okamura. Jinak hrozí tlaky z Bruselu

20:00 Silný mandát pro SPD, vlastenecký program ve vládě, vyzývá Okamura. Jinak hrozí tlaky z Bruselu

Pokud hnutí SPD nezíská dostatečně silný mandát, budou z Bruselu, Berlína i Kyjeva tlaky na vládu hn…