Ohrožení Benešových dekretů. Michal Hašek řekl víc

Kvapem se blíží sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se má letos konat v Brně. Bernda Posselta a Sudetoněmecký landsmanšaft do Brna pozvala nezisková organizace Meeting Brno. Proti pořádání akce už se ohradili někteří zastupitelé města Brna i Jihomoravského kraje.
K pořádání akce se vyjádřil hejtman Jihomoravského kraje a novopečený předseda lidovců, Jan Grolich. „My jako kraj neorganizujeme sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, ale pravidelně podporujeme festival Meeting Brno. Potkávají se tam potomci Židů i Němců, kteří v Brně kdysi žili, a společně říkají, že se přes všechno, co se stalo, už nechtějí nenávidět. To mi přijde jako zpráva, kterou dnes potřebujeme. Pro mě je stěžejní, že se budu moci v rámci programu setkat s bavorským premiérem a řešit spolupráci s naším krajem,“ řekl pro Novinky.cz. Opozice požadovala, aby kraj sjezd odmítl, ale tento bod nebyl zařazen na program jednání.
„Namísto toho zazněla v zastupitelském sále v Brně dnes z řad koaličních zastupitelů v podstatě óda na Sudetoněmecký landsmanšaft, pana Posselta a na neziskovku Meeting Brno, zejména však také relativizace Benešových dekretů a jejich obsahu (podle mne v rozporu se slibem zastupitele kraje), aktuální většina dala zelenou přepisování naší moderní historie. Nesmírně mne to mrzí,“ pokračoval Hašek s tím, že proti rozvíjení vztahů Bavorska a Jižní Moravy nic nemá. Ale relativizaci minulosti odmítá.
Ing. Jakub Hašek
Jak protipól „zvacího dopisu“ neziskové organizace Meeting Brno pak Hašek nabízí svůj otevřený dopis sudetským Němcům, ve kterém jim vzkazuje, že do Brna nemají jezdit a nebudou v něm vítáni. „Jde o občanské vyjádření názoru k pořádání Sudetoněmeckých dnů v Brně jako institucionální politické akce s podporou bavorské zemské vlády i německé spolkové vlády. Chápu, že některé dopis osloví, některé naštve, některé povede k polemice… Ale připomínám T. G. M. - Demokracie je diskuse… A mlčet dnes nelze,“ míní bývalý hejtman.
Ing. Jakub Hašek
Celý text otevřeného dopisu Michala Haška:
Nejezděte do Brna. Nejste vítáni.
My, níže podepsaní občané České republiky, se obracíme na představitele, členy a sympatizanty Sudetoněmeckého landsmanšaftu:
Důrazně vás vyzýváme, abyste upustili od záměru pořádat Sudetoněmecké dny na území České republiky, konkrétně v Brně. Taková akce zde nemá legitimitu ani opodstatnění.
Považujeme ji za vědomou provokaci a politický nátlak, který zpochybňuje historickou zkušenost naší země. Nejde o gesto smíření, ale o pokus prosadit výklad dějin, jenž relativizuje odpovědnost za rozbití Československa, okupaci a následné zločiny nacistického režimu.
Odmítáme manipulativní zneužívání pojmu „smíření“. Vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou dlouhodobě stabilní a funkční. Neexistuje žádný legitimní důvod otevírat historické otázky způsobem, který vede k jejich reinterpretaci ve prospěch těch, kdo stáli na straně agresora.
Trváme na historických faktech.
Sudetoněmecké politické reprezentace sehrály aktivní roli při destrukci Československé republiky. Konrad Henlein a jeho hnutí získali masovou podporu německého obyvatelstva. Vědomě napomáhali nacistické expanzi a dopustili se vlastizrady. Ozbrojené struktury Sudetoněmeckého Freikorpsu rozpoutaly násilí proti československému státu ještě před uzavřením Mnichovské dohody. Po vynuceném odstoupení pohraničí byly tisíce českých rodin vyhnány z území, kde žily po generace.
S okupací přišel systematický teror Protektorátu Čechy a Morava, na jehož správě se podíleli bývalí českoslovenští občané německé národnosti v čele s K. H. Frankem. Symboly tohoto teroru zůstávají zejména Lidice a Ležáky, stejně jako desetitisíce popravených mužů, žen a někdy i dětí. Ti zůstali věrni Masarykovým ideálům, na kterých vznikla v roce 1918 Československá republika. Proto se stali ve vlastní zemi okupované nacistickým Německem nežádoucími a byli vražděni, mučeni a pronásledováni.
Tyto skutečnosti nelze relativizovat ani vyvažovat selektivně vybranými individuálními příběhy.
Odmítáme jakékoli pokusy zpochybňovat poválečné právní uspořádání, včetně obsahu Benešových dekretů a dalších československých zákonů. Tyto akty byly přímým důsledkem války, okupace a zločinů nacistického režimu. Jsou součástí mezinárodně uznaného výsledku druhé světové války a nepodléhají revizi. Nahlížet na ně dnešníma očima a měřit je současnými standardy mezinárodního práva je pokrytecké, prázdné a falešné.
Stejně důrazně odmítáme jakékoli politické, právní či majetkové nároky, které by z těchto aktivit mohly být odvozovány.
Československo nebylo agresorem. Český národ nenese odpovědnost za rozpoutání druhé světové války. Ta u nás začala už v září 1938 právě ze strany sudetských Němců nevyhlášenou válkou proti vlastní zemi a českým spoluobčanům. Byl to Freikorps a SdP, kdo vraždil české četníky, vojáky, příslušníky Finanční stráže a terorizoval české obyvatelstvo v době zvýšeného ohrožení státu v týdnech a dnech před Mnichovem. Nepřipustíme proto výklady, které staví pachatele a oběti na jednu rovinu.
Brno není neutrální prostor. Je to město poznamenané důsledky Mnichovské dohody, okupace a nacistického násilí. Pořádání této akce právě zde považujeme za nepřijatelné.
Vyzýváme vás, abyste tento záměr opustili, abyste nepřekrucovali historii a nezneužívali pojem smíření. Historii ponechejme už jednou provždy historikům!
V Brně 27. dubna 2026
Pan
Bernd Posselt
Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband – e.V.
Hochstraße 8
81669 München
ParlamentníListy.cz se bývalého hejtmana dotázaly, zda od Bernda Posselta očekává odpověď. Michal Hašek vyjádřil naději, že dopis podepíší další občané a že se od předáka Sudetoněmeckého landsmanšaftu odpovědi dočká.
Redakce se také dotázala, jak si Michal Hašek vysvětluje Posseltova prohlášení, ve kterých tvrdí, že neusiluje o zrušení Benešových dekretů. „K otázce Benešových dekretů - pan Posselt je nyní nenapadá možná právně, ale odkazuje na morální obsah a to po něm papouškují někteří čeští politici, bohužel včetně současného jihomoravského hejtmana a nového šéfa lidovců Grolicha. To je samozřejmě jen jiná forma zpochybňování dekretů prezidenta republiky a dalších poválečných právních norem Československé republiky. Posuzovat je dnešním pohledem a dnešními standardy je pokrytecké, prázdné a falešné, jak jsem ostatně v otevřeném dopise napsal,“ odpověděl pro ParlamentníListy.cz Hašek. Dodejme, že postoj Bernda Posselta je jedna věc, ale stanovy Sudetoněmeckého landsmanšaftu říkají něco docela jiného.
A postoj města Brna a Jihomoravského kraje? „Za stanovisko vedení Brna a Jihomoravského kraje k Sudetoněmeckým dnům v Brně se jako občan Brna, jižní Moravy a České republiky hluboce stydím. Věřím, že nejsem sám,“ vzkázal ještě pro ParlamentníListy.cz Michal Hašek.
