Okamura: O co jde Milionu chvilek? Asi je to celé jinak

„Co se týče mě, tak ten výsledek je, že lidé touží po změnách směrem k té přímé demokracii. Protože to je přesně ono, že občané volají po odvolání konkrétních dvou politiků, v tomto případě premiéra Babiše a ministryně spravedlnosti Benešové, ale v podstatě ta současná ústava a současné zákony nedávají občanům možnost během volebního období odvolat politika, nebo si udělat referendum, když ten politik během volebního období zklame. A to je přesně program SPD, zákon o odvolatelnosti politiků a referendum, leží to ve Sněmovně už rok. Doufám, že občané SPD podpoří, abychom ty zákony prosadili. A tady bych ještě teda si dovolil jednu poznámku: Dost nás zarazilo, že na té předešlé demonstraci vystupovali právě politici ODS, KDU-ČSL, STAN, Pirátů, ČSSD a těchto stran, TOP 09, kteří ale přitom ten náš základ na tu odvolatelnost politiků a referendum vytrvale blokují,“ rozhorlil se Okamura.

„To je takový protiklad, že organizátor té demonstrace pan Minář si pozve jako mluvčí na demonstraci na Staroměstské náměstí tyto politiky, kteří zároveň té odvolatelnosti brání,“ poznamenal k předchozím demonstracím Okamura. „Přestal jsem rozumět tomu, o co tady jde, ale o tu demokracii tady až tak asi nepůjde,“ dodal.

„O co tady jde, je otázka dalšího vývoje. Mě zarazilo, že si vzali také do úst SPD, kdy zpochybnili a říkali, že SPD by nemělo mít zástupce v orgánech volených Sněmovnou. Konkrétně do Rady ČTK. Přitom nás volilo téměř 11 procent lidí. Více než půl milionu lidí, to znamená, to opravdu nebyl demokratický názor z úst toho organizátora pana Mináře, že zpochybnil hlasy více než půl milionu voličů SPD. Sám nevím, co je vlastně cílem, jestli je cílem demokracie, tak by to měla být podpora právě těch zákonů SPD, které nám tam už rok leží ve Sněmovně a ty jiné strany je blokují, a tak uvidíme, čas nám ukáže...,“ zmínil Okamura.

„Demonstrovat, zapojit občany do veřejného dění, tak to si myslím, že je samo o sobě samozřejmě správné, a to si myslím, že je samozřejmě dobře, že se občané zapojují čím dál více, a teď je to potřeba přetavit právě směrem k těm volbám nebo ke změně těch zákonů, tak aby občané mohli ty změny provádět demokraticky i během toho volebního období,“ poznamenal Okamura závěrem.

