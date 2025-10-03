Okamura dostal silnou podporu ze zahraničí

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň, který od roku 2015 vede bavorskou organizaci strany Alternativa pro Německo (AfD), se vyjádřil k probíhajícím volbám do Poslanecké sněmovny. Svou podporu adresoval hnutí SPD Tomia Okamury prostřednictvím videa, které koluje na sociálních sítích.
Ve svém prohlášení Bystroň nejprve pozdravil české voliče. „Zdravím všechny přátelé v České republice, kteří zvažují, koho budou volit v parlamentních volbách,“ uvedl.
Zdůraznil přitom dlouhodobou spolupráci obou stran. „Víte, že SPD spolupracuje s AfD? Dlouhá léta jsme spolehliví partneři, máme velmi podobnou politiku,“ pokračoval Bystroň.
Naděje pro českou politiku
Petr Bystroň pak připomněl sílící podporu své domovské strany. „Víte, že AfD je teď v Německu nejsilnější stranou a SPD má našlápnuto udělat to samé v Čechách, v budoucnosti,“ zdůraznil.
Závěrem vyjádřil jasnou podporu Tomiu Okamurovi. „Teď jsou kolem 14–15 %, pokud se rozhodnete pro SPD, pro Tomia Okamuru, zvolíte dobrou stranu, silnou stranu a hlavně zvolíte dobrou budoucnost pro Českou republiku,“ dodal Petr Bystroň.
Bystroň, který je členem frakce Evropa suverénních národů v Evropském parlamentu, nezůstal jen u videa. Na sociálních sítích sdílel také fotografii, na níž stojí bok po boku s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Na snímku je vidět velká česká vlajka s nápisem „Česko volí!“ a výrazný text hlásající: „AfD podporuje svou partnerskou stranu SPD – Svobodu a přímou demokracii – při parlamentních volbách.“
V rohu fotografie je pak slogan „Make Europe Great Again“. Jde parafrázi na heslo „Make America Great Again“, které ve Spojených státech proslavil prezident Donald Trump. Bystroň tímto heslem naznačuje, že podobný politický obrat, jaký Trump prosadil v Americe, chce přenést i do evropského prostředí. Použití sloganu má zároveň mobilizovat voliče, kteří se ztotožňují s kritikou současné Evropské unie.
Mezi hlavní priority strany AfD patří razantní omezení imigrace, tvrdší repatriace nelegálních migrantů a přísnější azylová politika. AfD silně kritizuje moc Evropské unie, katastrofizuje dopady evropských klimatických norem a staví se proti zelené agendě. Právě v těchto bodech lze najít styčné plochy s SPD – obě strany zdůrazňují suverenitu národních států, kritiku EU byrokracie a potřebu kontrolovat migraci.
autor: Natálie Brožovská