Okamura před volbami: Máme reálnou šanci být v příští vládě

Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, vyčítá Fialově vládě, že přivedla tři miliony lidí na hranici chudoby nebo dokonce pod tuto mez. Vychází prý z oficiálních dat Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. „Máme nejdražší energie v přepočtu na naši kupní sílu v celé Evropě, drahé potraviny, všechno. Lidé to vidí,“ řekl Okamura.
Situace podle něj SPD usnadnila argumentaci v letošní předvolební kampani. Proto se soustředil hlavně na to, jak vše zlepšit a které konkrétní kroky podniknout. „Kampaň jsme se snažili dělat konstruktivně. Nemáme žádný volební materiál, v němž bychom se obouvali do někoho jiného. Ve všech našich novinách, materiálech vysvětlujeme pozitivní řešení, aby se všem dařilo lépe,“ řekl šéf SPD.
Okamura na cestě od Facebooku k umělé inteligenci
Okamura vzhledem k délce svého politického působení může srovnávat i s předchozími volebními kampaněmi. V roce 2013 byl prý jedním z prvních, kdo využil síť Facebook. „Nedostával jsem příliš prostoru v médiích. Proto jsme přišli na myšlenku, že bych vrhnul síly do sociálních sítí,“ vysvětlil Okamura, jenž má za to, že v letošní kampani SPD jako první využila umělou inteligenci.
S pomocí AI hnutí například vyrobilo plakát Stop migračnímu paktu EU, za který mu hrozí tři roky vězení. „I o tom budou letošní volby. Pakliže uspějeme, vrátíme zpět svobodu slova bez cenzury. Chtějí zavírat za názory, když je kritizujete za to, že podepsali migrační pakt,“ obul se Okamura do Fialovy vlády a dodal, že nechce v Česku africké a islámské nelegální migranty.
Připomněl, že migrační pakt má začít platit od června příštího roku. „Byla by to katastrofa. Doufám, že budeme u vlády. A my to zastavíme, odmítneme to,“ zdůraznil předseda SPD.
Tomio Okamura
Od loňského roku SPD vládne v třetině krajů České republiky. „Vládneme například i v krajském městě Ústí nad Labem. Teď bychom to rádi posunuli na celostátní úroveň. S vládnutím zkušenosti máme na krajských úrovních. V krajích, kde vládne SPD, není žádná korupce, která tam za předešlých vlád byla. Je to úplně bez korupce, žádné skandály tam nejsou. Takže ukazujeme, že máme kompetentní lidi. A doufám, že u vlády budeme,“ řekl Okamura.
Sociálně citlivý program bez zvyšování daní
Pokud se SPD dostane do vlády, začne zlevněním energií. „Chceme levnější potraviny, dostupné bydlení, zdravotní péči dostupnou pro všechny občany. Podívejte se na zubaře, na pohotovosti v regionech. Tam pohotovosti nejsou, ani zubaři. Lidé jsou zoufalí. Chceme zvýšit všechny typy důchodů. Náš program není ani levicový, ani pravicový. Máme sociálně citlivý program. Vždycky jsme byli stranou, která podporovala zdravotně postižené, vždy jsme jim chtěli zvyšovat příspěvek na péči, důchody jsme chtěli zvyšovat, vždy jsme pro to hlasovali,“ řekl předseda SPD a dodal, že rozdělení na levici a pravici považuje za umělé.
Jeho hnutí podle něj chce dobré sociální podmínky, služby a zázemí pro všechny, ale odmítá zvyšování daní. „V tom je rozdíl mezi SPD a STAČILO!, které má v programu zvyšování daní. To my odmítáme,“ uvedl Okamura.
Úspory lze podle něj provést ve státním rozpočtu. „Škrtnou se stamiliardy na zbrojení, Ukrajině a Ukrajincům, to už jsou taky stamiliardy,“ navrhuje opoziční politik.
SPD nemá v programu zavádění povinné vojenské služby. „My to neprosazujeme ani jsme to nikdy v programu neměli,“ řekl Okamura, jenž chce posílit aktivní dobrovolné zálohy. „Je o to relativně zájem. Rádi bychom nabídli šestitýdenní dobrovolný výcvik v místě bydliště pro toho, kdo by chtěl zvýšit své branné dovednosti. Bonusem může být třeba zbrojní průkaz, jehož vyřízení dnes trvá kratší dobu než šestitýdenní výcvik,“ uvedl politik a svěřil se, že on sám má zbrojní průkaz přes dvacet let a je aktivním členem sportovního střeleckého klubu. „Když jsem viděl, že Fialova vláda chce omezit nás legální držitele zbraní, SPD tomu zabránilo ve sněmovně, oni si to ale prohlasovali. Vždy budu stát na straně legálních držitelů zbraní,“ zdůraznil Okamura a dodal: „Je nás asi tři sta tisíc a chováme se slušně. Zkoušky a podmínky v Čechách jsou velmi přísné i ve srovnání s evropskou legislativou. Budu nás bránit.“
Parlamentní rekordman
Vyjádřil se také k faktu, že současná sněmovna končí s rekordem. Na její půdě mělo padnout patnáct tisíc slov, nejvíc od roku 1918. Rekordmanem je právě Okamura, až za ním skončil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „V letošním roce vládní koalice chtěla od ledna prosadit zvýšení koncesionářských poplatků pro všechny občany a firmy. Díky tomu, že jsem to obstruoval, začalo to platit o tři měsíce později,“ objasnil politik svou taktiku a dodal, že tím občanům a firmám ušetřil desítky milionů korun, možná i víc.
SPD se podle preferencí chystá volit až 14 procent lidí. „Máme reálnou šanci být součástí příští vlády,“ řekl Okamura a vyzval voliče stran pohybujících se podle průzkumů kolem pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny, aby zvážili, zda raději nedají svůj hlas SPD, aby takzvaně nepropadl.
autor: Naďa Borská