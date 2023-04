Okamura proti Kroužkové: Vy mě zkoušíte z čísel? Tak to jste mi nahrála na smeč

O straně PRO se budeme dozvídat ještě hodně věcí. Předseda hnutí SPD v pořadu Interview ČT24 promluvil k Rajchlovým protivládním demonstracím a prozradil, zda by chtěl skládat koalici kritických stran. Že by strana PRO přebrala hnutí SPD voliče, se neobává, strach by podle jeho slov mělo mít spíše hnutí ANO. Zkritizoval změny valorizace důchodů a odchodu do předčasné penze jako „podvod“. A s moderátorkou Kroužkovou se dostal do rozepře kvůli penězům pro Ukrajinu.

Tisíce lidí v neděli demonstrovaly proti Fialově vládě. Zablokování státních institucí je podle jeho mínění v současné situaci v pořádku. „Fialova vláda by podle našeho názoru měla skončit. Zablokování například cest do Sněmovny, aby občané dali najevo svou nespokojenost, je v pořádku a myslím si, že je nepřípustné, aby zasahovala policie, když občané chtějí demokraticky vyjádřit názory,“ uvedl Okamura, který připomněl, že i jeho hnutí SPD pořádá protivládní demonstrace, protože vláda neřeší celou řadu problémů.

„Nespokojenost českých občanů s neschopnou a nekompetentní vládou je skutečně vysoká. Například s nedostatečnými příjmy a úhradou nákladů na své základní živobytí má problém již milion seniorů. To jsou tak závažná čísla...,“ hrozil se poslanec, že podporují požadavky demonstrantů proti bídě.

Na dotaz, zda by SPD spolupracovala s Rajchlovou stranou PRO, Okamura odvětil. „Strana PRO má úplně jiný program, jsou prounijní, probruselští, podporují EU, je to strana typu hnutí ANO, takže se potvrzuje, že my jsme jedinou euroskeptickou stranou. Ale já budu spolupracovat rád s každým, kdo chce zlepšovat životy českých občanů a kdo pomůže ukončit Fialovu vládu,“ dodal šéf opozičního hnutí SPD k možné spolupráci se stranou PRO.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

To samé platí i pro možné vytvoření koalice pro krajské volby v roce 2024: „Nevylučuji jednání s nikým, kdo má zájem zlepšovat životy českých občanů,“ uvedl, že se neobává, že by strana PRO, které preference rostou, odebrala SPD hlasy voličů. „To bude na úkor někoho jiného, nám nemůže vzít hlasy strana, která prosazuje naše členství v EU, strana PRO nám logicky hlasy vzít nemůže. Spíše může mít v budoucnu problémy hnutí ANO. Proslýchají se různé informace, kdo PRO financuje, kdo je v zákulisí, budeme se dozvídat ještě spoustu zajímavých věcí a já se nechám překvapit,“ dodal opozičník.

Následně se věnoval změnám u valorizace penzí, které dnes představila vláda. Okamurovi se nelíbí, že například místo mimořádné valorizace má být dávka k důchodu. „My nesouhlasíme s tím, aby se mimořádná valorizace nahradila tím, řekl bych, jednorázovým sociálním příspěvkem na omezenou dobu. To je opravdu podvod na všech příjemcích důchodů. Ten jednorázový příspěvek je takový, že vládnoucí politici budou zase držet lidi pod krkem: dáme vám příspěvek před volbami, nedáme? Chceme, aby valorizace probíhala řádně a důchodci se mohli spolehnout, že jim stát vyplatí důchody, na které mají nárok, protože si celý život platili sociální pojištění,“ uvedl šéf hnutí SPD.

„Od začátku trváme na tom, aby valorizace trvala řádně a nebyla to jen třetina z průměrné mzdy, ale polovina, jako to bylo dosud. A aby to nebylo jen jednou ročně k 1. lednu, ale aby probíhala v souladu s dosavadním zákonem – pokud inflace překročí pět procent, aby k mimořádné valorizaci docházelo! Jestli inflace bude 20 nebo 25 procent, tak proč by valorizace byla jedna k 1. lednu? Musí probíhat průběžně. Rádi bychom, aby to bylo na základě dosavadního zákona. Než aby jako minulý měsíc vláda okradla tři miliony důchodců o valorizaci, a ještě je okradl prezident Petr Pavel, který to ještě podepsal, měl to odmítnout a vrátit do Sněmovny,“ uvedl Tomio Okamura. Opakovaně se také vyslovil proti zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let.

Poté začal rozhovor nabírat obrátky, když se moderátorka Barbora Kroužková zajímala, zda ví, o kolik stoupnou náklady, pokud by se dál pokračovalo v takovém tempu mimořádných valorizací. „Kolik by to stálo? Kde by na to SPD vzala?“ tázala se. „Paní redaktorko, teď mě trochu zkoušíte. Samozřejmě že to vím, ta valorizace v březnu, vláda říkala, že to bude stát 19 miliard. Teď mě zkoušíte z čísel, které já vím zpaměti,“ zasmál se. „To jste mi trochu nahrála na smeč,“ dodal pobaveně Okamura.

A dodal: „Tak 19 miliard, které vláda nemá pro důchodce... A na Ukrajině dala přes 50 miliard? No tak nezlobte se na mě, to je šílený! Ruší pobočky České pošty, že je pošta 1,5 miliardy v minusu, a přes 50 miliard na Ukrajinu je? A na základní služby pro občany ne?!“ rozčílil se. Kroužková jej přerušila a vyčíslila, že celkové výdaje na uprchlickou krizi od začátku války byly 33,5 miliardy korun, z toho ze státního rozpočtu šlo 23,4 miliardy korun. „Tak to nemáte pravdu,“ reagoval Okamura. Moderátorka uvedla, že to říká Ministerstvo financí. „Takže Ministerstvo financí lže?“ dodala.

Okamura dál oponoval: „To číslo je špatně, a teď všichni diváci, prosím, na Googlu vám okamžitě vyjede video premiéra Fialy, kde říká, že výdaje jen na zbraně, co se poslaly na Ukrajinu, jsou přes 40 miliard,“ upozorňoval. „To, co dala vláda na Ukrajince, tak myslíte i výdaje na pomoc Ukrajině ve válce s agresorem, který napadl tuto zemi?“ ujišťovala se Kroužková. Následovala přestřelka o tom, že moderátorka Ukrajince rozděluje a Okamura nikoli. „Jsou jedny peníze, které šly na Ukrajince, Ukrajinu, jak chcete, a dohromady je to přes 50 miliard. Měl jsem pravdu!“ zdůraznil.

Kroužková pak žádala jasnou odpověď, jestli to znamená, že nesouhlasí, aby Česko podporovalo ukrajinské vojáky, kteří bojují proti ruskému agresorovi. Než ale Okamura zahájil řeč, vyzvala jej: „Ptám se. Odpovězte, prosím“. „Ještě jsem nestačil ani odpovědět a už mi skáčete do řeči,“ nevycházel politik z údivu. „Tak teď klid, prosím, ať můžu odpovědět. Není možné, abychom podporovali cizince a cizinu v takové míře, že jsou naši občané v bídě. Já bych jim ty peníze v žádném případě nedal, dal bych je českým občanům,“ dodal předseda hnutí SPD.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.