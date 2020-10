Okamura zpochybnil počty mrtvých na covid

Česká republika se nachází v nouzovém stavu, kdy platí množství opatření. Zavřené školy, restaurace, omezení shromažďování, povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách či zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura na svém facebooku uvedl, co by v současné krizi udělal jinak než naše vláda, pokud by u moci bylo hnutí SPD.

„V prvé řadě bych nařídil, aby u všech úmrtí podezřelých na covid byly provedeny pitvy a zjištěná skutečná příčina smrti. To se dnes nedělá, proto vláda nemá v tomto ohledu žádná přesná data,“ naráží Okamura na fakt, že je třeba rozlišovat zemřelé na covid a zemřelé s covidem.

I testování by řešil jinak. „Testoval bych primárně ne to, zda se někdo zdravý potkal s covid virem tak, jako s tisíci jinými viry, ale zda ten člověk je skutečně infekční – to znamená, že zdravé neinfekční lidi bych nevyřazoval z práce,“ myslí si.

Rozhodně by také nezavíral školy. „Zvláště ty základní, pokud by žákům a učitelům nehrozilo skutečně riziko, ale to riziko bych znal teprve po analýze smrtnosti covidu, která, světe, div se, dodnes není k dispozici,“ uvedl Okamura.

„Vláda likviduje ekonomiku a omezuje ústavní práva, aniž bychom to měli podložené jasnými a tvrdými daty. Nechci a nebudu situaci bagatelizovat a je potřeba chránit ohrožené skupiny občanů – zlomek lidí, tak jako na chřipku onemocnělo na covid, ale v porovnání s chřipkou nebo dokonce rakovinou to jsou mizivá čísla, a až si to jednou lidé uvědomí, jakože ve světě to už řeší, tak má vláda zaděláno na průšvih,“ uzavírá předseda SPD na facebooku.

