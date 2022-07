Okamžitě na tom začneme pracovat, sliboval Fiala. A nic. Havlíček spustil kanonádu v ČT

reklama

Dodávky plynu z Ruska plynovodem Nord Stream 1 byly obnoveny. Například Německo přesto rozhodlo, že zvýší požadované množství plynu v zásobnících a aktivuje rezervu hnědého uhlí. Česká vláda se snaží zajistit zkapalněný plyn z terminálu v Nizozemsku, to je v tuto chvíli podle Havlíčka správná cesta: „Kdybychom my byli v roli vlády, zajišťovali bychom plyn podobným způsobem, v dané chvíli není moc možností. Je dobře, že to dělá ČEZ,“ ocenil vytváření této pojistky v nejistém energetickém období.

Vláda nyní plní zásobníky plynu na zhruba 77 %, vystačit bychom s tím měli podle ní do ledna. Využití zkapalněného plynu z terminálu z Nizozemska by to mělo prodloužit zhruba do března.

„Proto říkám, nemůžeme na toto spoléhat! Proto jsme už v březnu říkali vládě, zajišťujte, aby se doplňoval plyn do zásobníků. Vláda ale řekla ‚ne‘, že bude spoléhat na společné evropské zásoby. Až v dubnu se vláda probudila a začala zásobníky plnit,“ doplnil exministr.

Okomentoval také vyjádření bývalého poslance za hnutí ANO Pavla Juříčka, který oznámil, že doveze zemní plyn do Česka. V první fázi by se mělo jednat o dvě miliardy kubíků, tedy přibližně třetinu naší průměrné roční spotřeby. „Neumím říct, zda je toto množství reálně. Je to ale zoufalý akt nikoliv pana Juříčka, ale několika desítek významných firem, s nimiž jsem jednal, které se už nemohou dívat na to, že v České republice platíme za energie několikanásobně více než v jiných zemích,“ poznamenal, že v Evropě se dnes dá rozhodně nakoupit plyn i za jiné ceny; odkud by byl, to si není jist.

K tématu, že se chceme odstřihnout od závislosti na ruském plynu, poté uvedl: „Ano, teď nehovořím za stát. Říkám, že tuzemské subjekty nejsou ochotny připustit – a já se jim nedivím – to, že některé země podporují tak, že mají zastropovány ceny energií. Jako například Španělsko a Portugalko. Prodávají elektřinu dnes za zastropovanou částku, a sice v přepočtu 1000 korun za megawatthodinu, v Česku jsou poslední ceny 7,5 tisíce za megawatthodinu a na podzim budou na úrovní 9 tisíc za megawatthodinu. To znamená, že budeme až devítinásobně dražší,“ upozornil Havlíček s tím, že logicky se firmy ptají, proč bychom měli platit tak rozdílné částky.

„Vláda není připravena firmám dát jakoukoli podporu, pro firmy neudělala nic. A není připravena na zastropování, tak tyto subjekty hledají další možnosti, kde by si dokupovaly samy,“ shrnul Havlíček, který tento postup považuje za logické vyústění energetické situace. „Vláda jen slibuje, že vytvoří balíček pro firmy od března, od března EU řekla, že bude pro firmy rámec, do kterého se může vejít – vláda řekla, že na tom začne okamžitě pracovat, jsme v polovině července a firmy nedostaly vůbec nic,“ pokračoval Havlíček.

Opakovaně zkritizoval i tzv. energetický úsporný tarif, který má pomoci domácnostem snížit účty za elektřinu a plyn: „Ten tarif s úsporami nemá nic společného. Vláda jen říká ‚spořte‘, ale sama není ochotna pro to udělat vůbec nic, nijak zamotivovat,“ konstatoval.

„České domácnosti čeká nejnáročnější období v oblasti energetických nákladů. Proto říkáme, že podpora od vlády, která je, je nejenom pozdě a hodně komplikovaná v tom, jak se podpora bude distribuovat, ale hlavně je extrémně nízká. Nevysvětlíme české domácnosti, že má platit pětinásobně více než slovenská domácnost, protože tam ceny zastropovali. A stejně tak nevysvětlíme české výrobní firmě, že má platit za elektřinu šestinásobně více než její španělský nebo portugalský konkurent, kde také cenu zastropovali,“ dodává.

„Vláda s opatřeními přichází jak Cimrman, vždy až poté, než je to nutné. My bychom dělali to, co dělají ostatní země, ty začaly razantním způsobem podporovat v oblasti energií už na jaře, i proto se jim podařilo dostat inflaci pod kontrolu. Když jsme my udělali opatření energetická a snížili jsme ceny energií přes DPH na listopad a prosinec, tak jsme skončili rok ještě s relativně přiměřenou inflací na úrovní průměru EU, Inflace se dnes utrhla ze řetězu a hlavním důvodem je právě to, že firmám rostou náklady na energii a tím roztáčejí inflační spirálu,“ uvedl, že zde máme nákladovou inflaci, nikoli poptávkovou inflaci. „To je zásadní rozdíl a na to vláda vůbec, ale vůbec nereagovala,“ připomíná Karel Havlíček.

