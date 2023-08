Okradli ho. Věřil Fialovi, teď podnikatel odchází z ČR a vládě vynadal

Pozemek mu vyvlastnili. Nové povinnosti mu nařídili. Prodej firmy by mu rádi zdanili. A do toho ho chtějí vyšetřovat. To jsou důvody, proč podnikatel v oblasti IT Josef Grill už nadále nedůvěřuje vládě České republiky a hodlá odstěhovat sídlo své firmy, jak napsal v otevřeném dopise premiéru Fialovi. Česko se svou právní nejistotou a snahou všechno zdanit prý bude dále montovnou, než se vyplatí mít montovny jinde. A štvou ho také dotace, na které „dojede i EU“, nebo to, že to vypadá, jako by českou vládu řídil ČEZ.

Podnikatel je mírně řečeno nespokojen s tím, jak vláda Petra Fialy tuto zemi vede. A proto píše dopis premiériovi, protože podle jeho názoru už to přesáhlo všechny meze. S premiérem se prý setkal dvakrát osobně a považuje ho za slušného člověka. „Poprvé v životě jsem říkal, že se nestydím za svého premiéra,“ doplnil.

Kromě toho Grill také dříve tvrdil, že v ČR se lidé mají nejlépe na světě, ačkoliv procestoval řadu jiných zemí. Už si to nemyslí. „Poměr cena/výkon byl fantastický. Jenže časy se mění a moje aktuální pocity jsou zcela jiné. Jako člověk, vzděláním právník, povoláním spíše manažer a ekonom a působící v oboru IT, jsem přestal věřit českému státu,“ sděluje premiérovi.

Což bude mít pro ČR následky. Grill uvádí, že rezignuje na další investice v České republice a nehodlá zde ani stavět další datacentrum. „Jediné řešení vidím, že změníme i centrálu a vlastnickou strukturu, abychom nebyli tolik vázáni na Českou republiku. Naše nové produkty a služby budeme řešit ze zahraničí. V nejistém prostředí nejde budovat stabilní firmu,“ prohlašuje.

Pozemek vyvlastněný tak, že to hraničí s krádeží

Kámen úrazu tkví v tom, jakým způsobem byly firmě vyvlastněny pozemky, na kterých plánovali postavit další datacentrum. Stát na nich ovšem naplánoval stavbu dalšího pruhu silnice. Grill nemá problém s tím, že stát staví infrastrukturu. Ale vadí mu, jak se k němu zachovaly úřady. Ve zkratce, za metr čtvereční vyvlastněného pozemku mu chce zaplatit kompenzaci 79 Kč. Pozemek přitom Grill zakoupil před patnácti lety, tehdy za cenu 201 korun za metr čtvereční. A 79 korun je cena, kterou po mnohých sporech vyhádal, nejdříve mu bylo nabídnuto 25 korun za metr, pak 50.

„Po 15 letech vám dá stát třetinu ceny, než jste zaplatili předtím! V době, kdy se obdobné pozemky, ve stejné lokalitě, prodávají za 1700 až i přes 2500 za m²,“ stěžuje si podnikatel, že ho stát takto okrádá. Pak jsou zde samozřejmě další náklady spojené s obranou proti rozhodnutí a s tím, že bude muset celý projekt předělat. Poukazuje i na to, že už v roce 2007, kdy pozemek pořizoval, zaplatil daně, takže je výsledná cena ještě menší. „Chápu, že státní kasa je děravá a prázdná, ale pokud stát bude okrádat své občany a firmy, tak směřuje k zániku,“ prohlašuje podnikatel. Z přístupu úřadů dovozuje, že jednoho krásného dne může stát takto znárodnit i jeho firmu nebo dům, ve kterém bydlí. A také nějaký znalec může prohlásit, že stojí padesátkrát méně.

Jako právník má Josef Grill pocit, že právo je skutečně jen pro bohaté. Obrana před úřady totiž stojí nemalé peníze, nemluvě o zaplacení posudků. „Dáte stovky tisíc do nejistého sporu, který se potáhne dlouhé roky. Nejhorší je ten čas, který vás to stojí a nikdo vám jej nevrátí. O ten čas jsem okradl své děti, rodinu, sebe a v neposlední řadě svoji firmu. A ještě jsem ze svých daní platil úředníky, kteří nás doslova okradli,“ popisuje situaci a dodává, že během sporu s úřady byla opakovaně porušena pravidla i zákony, například že nebyli informováni přes datovou schránku, ačkoliv je to pro komunikaci s firmami povinné. Nebo že úřady opakovaně porušovaly zákonné lhůty. To vše vede Grilla k přesvědčení, že český stát nechrání majetek svých občanů.

Zdraví

Ale to není zdaleka to jediné, co mu vadí. „Možná bych mohl mluvit o zdraví, kdy nemůžete bez známých třeba sehnat magnetickou rezonanci nebo jiná vyšetření a všichni se budeme tvářit, že všechno je v pořádku,“ nakousl téma zdravotnictví.

Právo nejisté

Investiční nejistota pak Grilla vede k tomu, že v ČR investovat nehodlá. „V posledních několika měsících jsme jednali s několika státy o přesunu naší firmy k nim a skutečně byste se divil, jak se k nám chovají a co nám nabízejí. Nemluvím o daňových úlevách (až 50 %), ale celkově o přístupu a jistotách,“ sděluje premiérovi s tím, že je to právě právní jistota, která je potřeba, ne garance od státu či dotace. „V jiné evropské zemi vám řeknou, že za posledních téměř 70 let mají osmého premiéra a vše je tak stabilní, že když budou mít za pár měsíců volby, tak že nečekají změnu (ani když vyhraje opozice). Přesun firmy do zahraničí nám zajistí nejen větší důvěryhodnost na západních trzích. Možná ušetříme i na daních, ale jako zásadní vidím právní jistoty a předvídatelný daňový systém,“ říká. Nevěří pak, že co se mu stalo s pozemkem, by bylo možné v některé západní zemi a Česko označuje za banánovou republiku.

ČEZ

Vadí mu také přístup k polostátnímu energetickému gigantu ČEZ, u kterého si říkal, jestli vládne vláda nebo naopak tato firma. „Tam se stát chová jako schizofrenik. Jeden den tvrdí, že to je soukromá firma a že tohle a tohle vůči ní nemůže. Druhý den se k ČEZ chová jako ke své firmě. Jednou firmě dá záruky za úvěry nebo garance. Jindy se řeší garance ceny při výstavbě případných dalších bloků. A jako ‚správný hospodář‘ firmu nyní ‚vybrakuje‘ o dividendu a za rok tam budete posílat peníze na provoz nebo rozvoj… Tohle, když si člověk poskládá, tak si připadá, že to je spíše na doktora Chocholouška,“ posteskl si.

Nové daně

Kromě toho je mu v trnem v oku i daň z prodeje firmy, což je součástí konsolidačního balíčku. Grill to považuje za důkaz toho, že ve vládě nikdo nikdy žádnou firmu nezaložil. „Je mi 50 a nevím, co budu za 10 nebo 20 let dělat. Nevím, co s firmou bude. Děti to asi provozovat nebudou, protože vidí, kolik je za tím práce a odříkání. Nutit je nebudu. Co potom? Firmu třeba prodám? Dobře. Budu mít klid. Ale představa, že stát mi ještě (kromě pozemku) sebere 25 % z toho, co jsem vybudoval a dá to třeba na dotace nebo na něco...“ není spokojen s novými návrhy.

Míní, že pak zde žádné nové firmy vznikat nebudou a Česko zůstane montovnou. A to do té doby, dokud se to vyplatí. „Jednou tu Evropu převálcuje třeba Čína nebo Indie a bude všechno jinak. Nám tady zůstanou prázdné haly kolem dálnic. A technologické firmy s přidanou hodnotou budou vznikat a existovat jinde, v jiných zemích a jiných částech Evropy nebo světa,“ odhaduje a kritizuje, že zatímco firmám se zvednou daně, úředníkům „surfujícím na internetu“ platy.

„Nebude lepší, když si rovnou všechno vezmete? Znárodněte to. Můžete tomu říkat vyvlastnění a vykoupit to za padesátinu (nebo ještě méně) tržní ceny. Je to úplně jedno,“ nadhazuje ironicky. „Pokud nevyřešíte nerovnosti v odvodech u zaměstnanců a ‚podnikatelů‘ pracujících na švarcystém, tak ekonomika nebude úplně v pořádku,“ říká také.

Podnikatel, zakladatel firmy WEDOS a.s. Josef Grill

Zdroj: Youtube

Dotace

I ty ho přesvědčily, aby centrálu přestěhoval, zejména ty na zateplení domů. „Čekám, kdy vymyslíte dotace na to, aby bylo možné získat dotace na získání dotací…“ sklouzl opět do ironie a připomenul, že svou firmu vybudoval bez nich, ačkoliv možnosti je získat měl. „Zhoubnost dotací mi nevymluvíte, ani když budete tvrdit, že jsou to dotace z EU. Ne a ne a ne. Ona ta EU taky na tohle (a nějaké další problémy) jednou ‚dojede‘… Mimochodem i na ty dotace z EU si pravidla a rozdělování určujete vy,“ vytýká vládě.

„Diskriminujete zodpovědné firmy a domácnosti, protože na všechno vymýšlíte záchranné balíčky a podpory. Nebudu vzpomínat, co vše bylo za podpory v posledních letech, a to i pro zahraniční firmy, které byly ve ztrátě, a tak u nás neplatili daně.

Má smysl komentovat velmi rozsáhlou podporu na bydlení, nápady jako podpora na příspěvek na hypotéku, státní spoření, státní úvěry… Proč si lidé nevezmou brigádu? Firmy nemohou nikoho sehnat. Chápu, že invalidní člověk potřebuje pomoc, ale nechápu, že zdravému člověku pomáháte s bydlením a on potom na vaši vládu nadává u piva. Místo toho, aby si šel vzít brigádu… Pamatujete si na naši společnou debatu s demonstranty v Hluboké nad Vltavou loni v létě?“ apeluje na premiéra.

Nové a nové povinnosti

Firmám přitom přibývá, co musejí dělat. Jediné, co bylo zrušeno, je EET. „Což vede k tomu, že opět nedostanete doklad v mnoha restauracích nebo od mnoha řemeslníků. Bez dokladu je to přece o něco levnější…“ stěžuje si Grill. Premiér by se podle něho měl podívat do Lucemburska nebo do Polska, jak se za 15 let změnily. Zatímco tady se „radujeme z pár kilometrů dálnic“.

„Menší byrokracie. Předvídatelné prostředí. To jsou jistoty, které tomu pomáhají. Daňové bonusy, které nabízejí v jiných zemích, umíme v ČR také, ale jen pro vybrané firmy z určitého holdingu nebo pro zahraniční investory, kteří tady z toho udělají jen a pouze montovnu. Naše mozky nevyužíváte. Nikdy nebudeme produkovat nic s přidanou hodnotou,“ prohlašuje pesimisticky.

Digitalizace

Právě v jeho oboru je prý situace tristní, například celé desítky hodin nebyly dostupné informace z prostředí českého Ministerstva spravedlnosti, zřejmě kvůli útoku na servery. „V okamžiku, kdy jsme státu nabídli pomoc, a to navíc zdarma, tak jsme se nestačili divit. Nikdo nemá zájem o služby české firmy, která umí situaci řešit. Předsedkyně PS PČR vezme vládní letadlo a jede koupit obdobné služby do Izraele. Chápu, je za tím i zahraniční politika. Jenže (jen ten samotný) výlet vládním letadlem stál mnohem víc, než by stála ochrana všech státních webů na deset let…“ svěřil se.

A doplnil: „Vlastní republika si to koupí jinde a s námi ani nekomunikuje a ani se nikdo nezeptá na to, jak to máme udělané. Jiné vlády nám důvěřují a vezmou si řešení od nás. Naše vlastní vláda, které platíme (z našich daní) ten výlet do Izraele, nám nevěří. Ta nedůvěra je nyní vzájemná a nebudeme nadále říkat, že to je naše vláda.“

Snaha českému státu pomoci se Grillovi nevyplatila. „Předminulý týden mi volal jeden nejmenovaný důstojník jednoho odboru vyšetřování kybernetických zločinů, že mám být vyslechnut. Proč? Protože jsem dle Ministerstva spravedlnosti podezřelým, že o těch útocích na jejich systémy vím moc a že ve spojení s nabídkou našich služeb, jsem podezřelý z toho, že za těmi útoky stojím já.“ Podle podnikatele na ministerstvu moc koukají na filmy. „Okamžitě jsem koupil letenky a vyrazil na jednání o stěhování naší firmy do západní Evropy,“ reagoval na tuto poslední kapku.

Závěr

Podle Josefa Grilla dobře už bylo. Svou firmu označuje za malou. „Nikoho nezajímáme, ale třeba se zachovají podobně další. Současně s tím nikdy nezapomínejte na to, že z malé firmy se jednou může stát velká a my děláme vše proto, aby tomu tak bylo i v našem případě. Rosteme a postupně máme tisíce serverů po světě a mezi naše zákazníky patří vlády jiných zemí. Ta naše nám nejen nedůvěřuje, ale navíc nám hází klacky pod nohy. A ještě nás tenhle stát okrade…“ vzkazuje Fialovi.

A uvažuje, zda za tento dopis na firmu nezakleknou úřady. Dříve by to považoval za směšnou myšlenku, ale nyní už mu to vtipné nepřijde. „Nedělám to kvůli populismu. Napsal jsem Vám kvůli tomu, že mi je strašně smutno, protože jsem si nikdy nepředstavil to, že budu muset ‚utíkat‘ z mého domova, mé vlastní republiky, protože jsem přestal naší vládě důvěřovat,“ zakončil svůj dopis Petru Fialovi.

