Olympionik a nadporučík Svoboda. Za řeči v ČT postih. A Černochová ho veze na Libavou

reklama

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8998 lidí



„Už před rokem, když začal konflikt na Ukrajině, tak Mezinárodní olympijský výbor doporučil nezvat Rusy i Bělorusy a funkcionáře i politiky na sportovní akce, a tak dále. Český olympijský výbor to doporučení podpořil, já jako zástupce sportovců jsem se zdržel hlasování, a to proto, že si myslím, jsem přesvědčen, já osobně, že politika do sportu filozoficky nepatří. To, že tam prakticky dávno je, že naše předchozí generace, i ta současná, sport před politikou neubránila, to je smutný fakt,“ řekl olympionik.



Na to, že Rusko je vnímáno jako agresor, odvětil: „Může to být klidně mýlka. Co já vím. Já to nevím, nechci to rozhodovat. A nemám ambici to rozhodovat.“

Psali jsme: „Do vězení.“ Olympionik David Svoboda čelí drsné hrozbě

To, že start ruských a běloruských sportovců na olympiádě podpořily asijské a africké komise sportovců, bychom prý také měli vzít v potaz. „To je podstatná část světa,“ konstatoval s tím, že ani v Evropě na tom dle jeho mínění není shoda.

Později se snažil na facebooku svá slova uvést na pravou míru a omluvil se, že jeho slova byla „nemotorná“ a že „není na špatné straně“. Snažil se dle svých slov jen uvést, že sdílí postoj MOV o povolení účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě.

Fotogalerie: - Rusko ven z OSN

„Mrzí mě, že dlouhodobě není dodržována například Olympijská charta a další závazné dokumenty. Mým záměrem bylo především prezentovat neutrální stanovisko Komise sportovců ČOV, podložené výsledky dotazníku, provedeného mezi českými sportovci. V žádném případě neschvaluji válku na Ukrajině ani nemám důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska. Jde mi pouze o obranu nevinných sportovců, a aby politika do sportu co nejméně zasahovala,“ vysvětloval znovu Svoboda.



„Bohužel, některá moje vyjádření vyzněla nešťastně a zřejmě způsobila zcela jiný dojem, než jak jsem to měl v úmyslu. Do domnělé pozice ‚ďáblova advokáta‘ ruských sportovců jsem se dostal jen svojí nemotorností v rozhovoru. Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně. Odpusťte mi, prosím, ten úlet a nezlobte se na mě,“ sypal si popel na hlavu.

Přesto na jeho slova již reagovalo i Ministerstvo obrany a od Svobodových výroků se distancovalo. Dle resortu Svoboda v České televizi „relativizoval a zpochybňoval zločiny, jež Rusko páchá na Ukrajině, a schvaloval, aby reprezentanti Ruska a Běloruska startovali na olympiádě“.

Ministerstvo obrany se distancuje od výroků pětibojaře Davida Svobody, člena resortní @ASCDukla, který v ČT relativizoval a zpochybňoval zločiny, jež Rusko páchá na Ukrajině, a schvaloval, aby reprezentanti Ruska a Běloruska startovali na olympiádě.https://t.co/lDRdcTv9LS — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) March 29, 2023

„Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou ukrajinci (sic!) nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat!“ napsala ministryně obrany Jana Černochová.

Na vlastní oči jsem viděla, co Rusko páchá za zvěrstva. Ne! Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou ukrajinci nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat!https://t.co/gLsIulefKO pic.twitter.com/ZbZWpaperm — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 29, 2023

V pátek se následně Černochová sešla se Svobodou a s ředitelem ASC Dukla plukovníkem Pavlem Bencem, který avizoval, že mu kvůli výrokům, které „relativizovaly válku na Ukrajině a připouštěly účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži“ udělí „za nedodržení předpisů“ písemnou důtku. „Voják má povinnost chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil,“ zdůvodnil to Benc.

Svoboda se také vzdal funkce předsedy Komise sportovců Českého olympijského výboru. „Dvojrole profesionálního vojáka a zástupce sportovců v komisi nejde dohromady, proto jsem se rozhodl na členství rezignovat. Nejsem advokát Ruska a mrzí mě, že má neobratná vyjádření mohla poškodit armádu a resort obrany,“ uvedl Svoboda, jenž je v hodnosti nadporučíka.



Ministryně obrany to přivítala. „Ministerstvo obrany a armáda podporuje Ukrajinu a nesouhlasí s tím, aby ruští a běloruští sportovci startovali na olympiádě, když jejich ukrajinští kolegové umírají na frontě ve válce rozpoutané Ruskem a podporované Běloruskem. Tento jednotný postoj očekávám od všech vojáků. S panem Svobodou jsme o tom dlouze hovořili, s řešením jeho nadřízeného souhlasím a dohodli jsme se, že spolu pojedeme za ukrajinskými vojáky na Libavou. Abychom si společně vyslechli jejich příběhy o tom, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští,“ sdělila Černochová.

A že panu Svobodovi předala plakát s portréty ukrajinských sportovců zabitých nebo pohřešovaných kvůli bojům na Ukrajině.



„Nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat,“ vyjádřila se Černochová.

Psali jsme: Přeji olympijskému vítězi pevné nervy... A výzva Černochové za „kauzu Svoboda“ „Do vězení.“ Olympionik David Svoboda čelí drsné hrozbě Jiří Paroubek: Hony na čarodějnice Zelenskyj: Nehledejte kompromis s Ruskem. Ruce od krve natáhne i k vám

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.