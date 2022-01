Omikronová vlna se blíží, zkrácení karantény je riziko, varoval v ČT biochemik

reklama

Úvodem Trnka hovořil o tom, v jaké fázi epidemie si Česko nyní nachází: „Nyní je těžké říkat, jak rychle se šířil covid během svátků. Teď jsme v lokálním minimu, předchozí vlna způsobená deltou klesla, nyní jsme pravděpodobně před vlnou nové varianty omikronu.

Další vlna je velmi pravděpodobná. Myslím, že během několika málo dnů uvidíme docela rychlý vzestup počtu nakažených. A během týdnu dvou už pravděpodobně uvidíme masivní vzestup, kterým se projeví šíření omikronu,“ očekává.

Ve Francii se objevily další zprávy ohledně nové varianty koronaviru. Vědci tvrdí, že vykazuje o devět mutací víc než omikronová verze. „Znepokojuje vás to, nebo je normální, že virus mění pořád svou podobu, pořád mutuje a bude pořád a pořád,“ zajímala se moderátorka Světlana Witowská, očividně zaskočena nezvyklým vývojem viru.

„Čím víc se virus šíří, čím víc lidí napadne, tím je větší pravděpodobnost vzniku mutací, a to i mnohotných. Z této nové varianty obavy nemám, protože je to varianta, která byla detekovaná poprvé někdy na začátku listopadu, dříve než omikron, a nepřevládla, nedošlo k explozivnímu šíření. Myslím, že nebude variantou, která by způsobila další vlnu,“ míní Trnka.

Vláda zvažuje zkrácení karantény i izolace na pět dní, která je zatím v Česku nastavena na 14 dní. Zkracovat by se měla kvůli variantě koronaviru omikron, jež neplní nemocnice víc než varianta delta, ale je mnohem infekčnější, a tím pádem v karanténách končí mnohem víc lidí.

Trnka rozumí důvodu, proč tak vláda uvažuje, ale byl by velmi opatrný: „Nejsou v tuto chvíli žádná data, která by spolehlivě ukazovala, že infekčnost po nákaze omikronem má kratší trvání, než měla u předchozích variant. Pokud by to bylo ukončené testem, pokud ne, vidím to jako rizikové, nakažený by jinak mohl být třeba bezpříznakový, ale nemoc dál šířit,“ uvedl.

Ode dneška tak mají všichni dospělí nárok na třetí dávku očkování proti covidu. Podle vakcinologa Romana Chlíbka by měla vláda připravit doporučení pro přeočkování i pro děti ve věku od 12 do 15 let. Ve středu bude kabinet jednat o zkrácení izolací a karantén na pět dní.

