Ondřej Neff se zamyslel po svém nad děním kolem Pocheho: Jako duch Hamletova otce...

Publicista Ondřej Neff se tentokrát ve svém komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes zaměřil na spekulace, jestli prezident Zeman obdržel od předsedy vlády dva seznamy ministrů, tedy první se jménem Miroslava Pocheho a druhý už bez něj. Prozradil také, jak to vidí se stabilitou nové Babišovy vlády, kterou prezident ve středu jmenoval, a připojil i pár slov k migrační otázce, o které začaly dnes v Bruselu jednat hlavy států.

Svůj komentář Neff zahájil zajímavým přirovnáním Hamleta k Pochemu, v němž popsal, jak asi bude europoslancova nynější přítomnost na Ministerstvu zahraničí, které měl původně vést, a na čemž sociální demokraté stále trvají, v dohledné době vypadat. „Jako duch Hamletova otce bude se zavržený ministr neministr Poche potulovat po chodbách Černínského paláce, sídlu Ministerstva zahraničí. Nebude brát žádný plat, nicméně budou mu vyhrazeny jakési blíže neurčené funkce,“ připomněl, jak by měl zatím Poche fungovat.

Nezapomněl poukázat ani na nejpropíranější téma posledních dnů, a to, že nikdo také neví, s jakým seznamem ministrů přicházel opětovně jmenovaný premiér Andrej Babiš k prezidentovi. „Byl na něm Miroslav Poche, nebo nebyl? Pokud ano, jak to, že se Poche nestal ministrem?“ kladl si publicista jako mnozí novináři rovnou několik otázek. „Přitom sám Babiš tvrdil veřejnosti, že Poche na seznamu je. Pokud nebyl, lhal Babiš veřejnosti i sociální demokracii a pak je aktuální konečná otázka, jak to, že si takové ponížení nechala sociální demokracie líbit,“ doplnil.

I přes všechny nezodpovězené otázky vláda ve středu ráno jmenována byla a jak prezident, tak premiér při té příležitosti zdůrazňovali její národní rozměr. „Akcent národních zájmů je tu tlustou tužkou podtržen. Naivní pozorovatel by mohl namítnout, že asi každý národní stát má jeden základní zájem, totiž pevnou a ve slovech i činech srozumitelnou vládu. Tak takovou tedy nemáme,“ zdůraznil.

Závěrem se pak také přesunul k migrační otázce, o níž v Bruselu jednají hlavy států. Jednání se prý konají ve stínu bavorské hrozby – ministr Seehofer hrozí, že na německých hranicích nechá zadržovat a vracet nelegální přistěhovalce. „To jsou vlastně momentálně prakticky všichni, protože Západem podporovaná povstalecká strana v Sýrii prohrála, a tím zmizel hlavní důvod k útěku. Ať summit dopadne jakkoli, a iluze si asi dělá málokdo, je nejasné, jak ministr Horst Seehofer hodlá prakticky hranici kontrolovat,“ uzavřel Neff s tím, že i kdyby mělo jít o maličké zpomalení projíždějících automobilů, způsobilo by to dopravní kolaps, jaký si sotva dovedeme představit.

