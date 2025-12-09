Oni na nás kašlou. Evropští lídři potichu k Ukrajině

V pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal s evropskými partnery o úpravách mírového plánu, který původně připravovali Rusové s Američany. Pondělní narychlo domluvená schůzka britského premiéra Keira Starmera, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Friedricha Merze a Zelenského měla za cíl posílit postavení Ukrajiny.
Server Kyiv Independent doplnil, že v soukromých rozhovorech evropští lídři vyjadřují obavy, že v jednáních o míru na Ukrajině stojí vlastně na vedlejší koleji. „Evropští lídři soukromě vyjádřili obavy, že jsou z jednání odsunuti na vedlejší kolej,“ napsal server.
Zelenskyj po schůzce novinářům řekl, že revidovaný plán obsahuje 20 bodů, ale že stále neexistuje shoda v otázce vzdání se území – na čemž Moskva trvá.
„Američané jsou v zásadě otevření i nalezení kompromisu. Samozřejmě existují složité otázky týkající se území a kompromis v nich dosud nebyl nalezen.“ Ukrajinský prezident tady trvá na tom, že Ukrajina se nemůže dobrovolně vzdát vlastního území ve prospěch agresora.
„Existují vize USA, Ruska a Ukrajiny – a nemáme jednotný názor na Donbas,“ řekl Zelenskyj agentuře Bloomberg v telefonickém rozhovoru. Prezident uvedl, že jeho cílem je dosáhnout samostatných dohod o bezpečnostních zárukách se západními partnery, konkrétně s Washingtonem.
V rozhovoru naznačil, že Ukrajince trápí ještě jedna otázka.
„Existuje jedna otázka, na kterou já – a všichni Ukrajinci – chceme dostat odpověď: pokud Rusko znovu zahájí válku, co udělají naši partneři?“ řekl Zelenskyj.
Sám Zelenskyj v příspěvku na Telegramu popsal své setkání s oběma šéfy institucí EU a také s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jako „dobré a produktivní. Jednáme koordinovaně a konstruktivně“.
Rusové už dopředu dávají najevo, že s úpravami, které by vypadaly jako jejich ústupky, nebudou souhlasit.
