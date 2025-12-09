Oni na nás kašlou. Evropští lídři potichu k Ukrajině

09.12.2025 7:31 | Zprávy

Evropští lídři chtějí prosadit svou představu o podobě míru na Ukrajině. V tuto chvíli totiž mají pocit, že v jednáních o ukončení ruské agrese stojí na vedlejší koleji – spolu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten dal najevo, že Ukrajinci si už nějaký čas kladou otázku, na kterou chtějí dostat odpověď.

Oni na nás kašlou. Evropští lídři potichu k Ukrajině
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

V pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal s evropskými partnery o úpravách mírového plánu, který původně připravovali Rusové s Američany. Pondělní narychlo domluvená schůzka britského premiéra Keira Starmera, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Friedricha Merze a Zelenského měla za cíl posílit postavení Ukrajiny.

„Stojíme při Ukrajině, a pokud má dojít k příměří, musí to být spravedlivé a trvalé příměří,“ řekl Starmer poté, co přivítal lídry ve své rezidenci na Downing Street. Britského premiéra citovala agentura Reuters.

Server Kyiv Independent doplnil, že v soukromých rozhovorech evropští lídři vyjadřují obavy, že v jednáních o míru na Ukrajině stojí vlastně na vedlejší koleji. „Evropští lídři soukromě vyjádřili obavy, že jsou z jednání odsunuti na vedlejší kolej,“ napsal server.

Zelenskyj po schůzce novinářům řekl, že revidovaný plán obsahuje 20 bodů, ale že stále neexistuje shoda v otázce vzdání se území – na čemž Moskva trvá.

„Američané jsou v zásadě otevření i nalezení kompromisu. Samozřejmě existují složité otázky týkající se území a kompromis v nich dosud nebyl nalezen.“ Ukrajinský prezident tady trvá na tom, že Ukrajina se nemůže dobrovolně vzdát vlastního území ve  prospěch agresora.

„Existují vize USA, Ruska a Ukrajiny – a nemáme jednotný názor na Donbas,“ řekl Zelenskyj agentuře Bloomberg v telefonickém rozhovoru. Prezident uvedl, že jeho cílem je dosáhnout samostatných dohod o bezpečnostních zárukách se západními partnery, konkrétně s Washingtonem.

V rozhovoru naznačil, že Ukrajince trápí ještě jedna otázka.

„Existuje jedna otázka, na kterou já – a všichni Ukrajinci – chceme dostat odpověď: pokud Rusko znovu zahájí válku, co udělají naši partneři?“ řekl Zelenskyj.

Později Zelenskyj odletěl do Bruselu, kde předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Antonio Costa na sociálních sítích uvedli, že jakákoli mírová dohoda musí respektovat suverenitu Ukrajiny a zaručit její dlouhodobou bezpečnost.

Sám Zelenskyj v příspěvku na Telegramu popsal své setkání s oběma šéfy institucí EU a také s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jako „dobré a produktivní. Jednáme koordinovaně a konstruktivně“.

Rusové už dopředu dávají najevo, že s úpravami, které by vypadaly jako jejich ústupky, nebudou souhlasit.

Psali jsme:

Zelenskyj na roztrhání. Dnes má jednat v Londýně
Rusko tleská Trumpově bezpečnostní strategii
Orbán udeřil: EU se koupe v korupci, Ukrajina se koupe v korupci
Válka je zlo! Zemřel asi poslední účastník Pražského povstání

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

