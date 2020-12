Opadl covid a Hřibovi s Novotným šlo o krk. A potyčka, po které se Miroslava Němcová doširoka usmívala

reklama

zatímco před Velikonoci Babiš z obrazovek naléhal na občany, že „rozhodující budou následující čtyři dny", opozice se do vlády pouštěla v rámci kompenzací. „Nejsme ve válce, válka likviduje infrastrukturu, ničí firmy, školy, budovy, byty, tohle všechno se neděje. My ale máme závažný problém, že za měsíc může být řada lidí doslova na ulici, nebudou mít na to, aby spláceli své úvěry, aby vyžili z toho, co teď mají," hřímal k vládě Fiala.



Na Hradě se mezitím rozléhaly další kauzy, prezidentův poradce Nejedlý se tentokrát producíroval s rouškou na čele a hradní kancléř Mynář měl zase plné ruce práce se zabíjením (navíc neregistrovaného) pašíka, a to během nouzového stavu, kdy bylo vládním nařízením platné omezení pohybu. Na zabíjačku do Osvětiman tehdy navíc dorazilo hned několik lidí. „To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové,“ hájil tehdy Mynáře Zeman.



Brzy však Českem otřásla další zpráva, tentokrát mnohem vážnější. 26. dubna letošního roku publikoval server Respekt s odkazem na nejmenovaný zdroj článek, ve kterém se tvrdilo, že do Česka přiletěl muž s ricinem, jenž disponoval ruským diplomatickým pasem. Informaci měla získat naše kontrarozvědka formou anonymního dopisu. Andrej Babiš ANO 2011



A kdo byl cílem ruského zabijáka? Hned trojice českých komunálních politiků. Jedním z nich byl primátor Hřib, proslavený přejmenováním náměstí. Druhým mužem určeným k likvidaci měl být řeporyjský starosta Pavel Novotný, který počátkem května odhalil pomník vlasovcům za jejich podíl na osvobození Prahy a třetím cílem měl být Ondřej Kolář, starosta Prahy 6.



Právě Kolář nechal společně s dalšími zastupiteli ve své městské části 3. dubna odstranit pomník sovětskému maršálovi Koněvovi, který se do historie zapsal velením sovětským vojskům při osvobozování metropole, ale později měl podíl i na masakrech při Maďarském povstání či na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Akt odstranění sochy známého sovětského maršála měl silnou dohru a Česko za si za něj vyslechlo nejednu ruskou výhružku, a to i z oficiálních míst Ruské federace. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov přesun sochy do depozitáře označil za „nepřijatelné“ jednání a požadoval nápravu. Rusko též zahájilo trestní stíhání. Trojice politiků měla kvůli ruské hrozbě několikatýdenní policejní ochranu



Zeman reakci Ruska za odstranění sochy maršála Koněva v Praze 6 vnímal jakožto „přemrštěnou“. „Pokud nevyjedou do Ruska, tak se jim nic nestane. Pokládám to za přemrštěnou reakci, ale je to reakce na hloupost, kterou udělali naši jinak bezvýznamní politici,“ sdělil prezident v Radiožurnálu. Fotogalerie: - Kam zmizel Koněv?

Ricin si během rozhovoru popletl s ricinovým olejem, a tak prezident dodal, že ricin nezná jako jed, ale pouze jako „jakési projímadlo“.



Zeman zároveň řekl, že Česko má tři tajné služby, z nichž dvě považuje za „naprosto zbytečné“. Na mysli měl Bezpečnostní informační službu (BIS) a Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).



„Český prezident by měl stát za svými občany, a nikoliv hájit zájmy cizích mocností. A měl by hájit zejména svobodu slova, ale i bezpečnost a práva občanů. Tyhle hodnoty je třeba skutečně prosazovat, mít je napsané na papíře nestačí,“ odvětil na to prezidentovi Zdeněk Hřib.

V červnu v důsledku ricinové kauzy rozhodlo Česko o vyhoštění dvou ruských diplomatů. Oba muži měli pracovat pro ruské tajné služby. „Z informací a důkazů, které jsem obdržel od BIS, vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal Bezpečnostní informační službě cíleně smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům,“ oznámil posléze premiér Andrej Babiš, čímž kauza skončila. Premiér na rozdíl od prezidenta BIS za práci v tomto případě poděkoval. Ing. Miloš Zeman BPP

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Pavel Novotný, DiS. ODS

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podobné silné mezinárodní reakce jako tomu bylo v případě ruského agenta s kufříkem, vyvolala v tomto roce ještě jedna událost. Nešlo o nic menšího než o cestu české delegace v čele se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem na Tchaj-wan. Předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun udělil předsedovi českého Senátu medaili za parlamentní diplomacii a Vystrčil s odvoláním na slavný výrok amerického prezidenta Johna Kennedyho pak tchajwanským zákonodárcům řekl: „Jsem Tchajwanec“.

Zatímco v tchajwanském parlamentu za svá slova sklidil aplaus a někteří lidé přišli tchajwanskou delegaci vítat i na letiště, od českého prezidenta se Vystrčilovi už tak vřelého přijetí nedostalo. Hned po návratu avizoval, že má u něho zavřené dveře a už jej nikdy nepozve na setkání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Prezidenta rozlítilo to, že Vystrčil vyrazil na cestu i přes jeho odmítavý postoj, stejně jako dalších činitelů.



Nejrůznější střety přinesly i letošní senátní a krajské volby. Jeden přesto převýšil ostatní. Byl jím střet dlouholeté političky ODS Miroslavy Němcové a Václava Hampla, jenž v Praze 1 obhajoval mandát. Již první kolo ukázalo, že je Němcová jasnou favoritkou a chybělo jí jen necelé procento a půl, aby zvítězila.



Hampl následně na svou soupeřku tvrdě zaútočil. Deníku N řekl, že za náskok Němcové může „budování mýtu neposkvrněné politické ikony“. „Nikdo neví, co by doopravdy chtěla. Vždy odkývala ODS, co strana zavelela, a to nejsou pro Senát dobré věci,“ spustil na ni. Miroslava Němcová ODS

senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Uráží mě, když ze mě někdo dělá kývající loutku bez vlastní morálky a priorit. To jsme si mohli odpustit,“ vzkázala na to Němcová, která nakonec v druhém kole Hampla opětovně rozdrtila.

Pak ovšem po volbách začal média a tiskovky opět plnit covid. Na konci letních prázdnin se ještě při debatě na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku premiér vychloubal s tím, že je Česko „best in covid“, to se však touto dobou začalo měnit a Česká republika začínala titul „best in covid“ obhajovat tentokrát z druhé strany, tedy jako země s nejvíce případy koronaviru na obyvatele na světě. Opět tak od vlády začalo v rámci restrikcí značně přituhovat.

„Nepřišel jsem sem diskutovat o V4 a právním státu. Nevím, kdo jste, ale vím, že vaše otázky jsou založené na fake news z Guardianu a Spiegelu.“ Andrej Babiš k @NikGowing na #bsf2020https://t.co/nJFX0sZcci pic.twitter.com/ETNxVm4P2U — Michal Kubal (@MichalKubal) August 31, 2020

