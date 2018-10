Opilost v neděli na Hradě: Vrácen úder. Bylo to prý jinak, než tvrdil novinář

„Lorencová je dost unavená... jako já po pěti vodkách...“ zaznělo mimo jiné na Twitteru novináře Lukáše Prchala.

„Prý jsem byla opilá při přebírání vyznamenání. Jsem téměř abstinent (vypiji tak tři deci za rok na silvestra),“ napsala s úsměvem Lorencová. „Měla jsem na sobě dlouhé zvonové kalhoty a při vstávání jsem si jednu nohavici přišlápla. To pro ty, co už nevědí, co jsem všechno spáchala! Proto to klopýtnutí,“ rozčílila se.

„Jani, já bych tou nervozitou nevstala vůbec. Takže za mě: můj obdiv. Hlavně za tu Vaši práci, která byla oceněná. Moc lidi si neuvědomují, jak byla nebezpečná,“ poznamenávají pak diskutující.

Mezi nimi je i advokátka Klára Samková: „To je strašné, z čeho všeho se člověk musí vyviňovat...“ napsala.

autor: vef