Orbán, Salvini a další, kdo chtějí chránit hranice, se sešli. Petr Macinka měl projev

Zmínil, že u tématu masové migrace panují dva různé přístupy dvou typů lidí. „Na jedné straně stojí lídři, kteří si váží demokracie a národních států, lídři, kteří mají vážné obavy o bezpečnost občanů, lídři, kteří nechtějí, aby se tradice a hodnoty, na nichž je postavena západní civilizace, ztratily v záplavě přistěhovaleckých kultur,“ jmenoval Macinka první skupinu lidí s tím, že „proti nim současný levicový a pokrokový mainstream vymýšlí kafkovské procesy o lidských právech“, přičemž „nejviditelnější a nejagresivnější“ proces tohoto ražení má být podle podle něj právě ten proti místopředsedovi italské vlády v kabinetu premiérky Giorgie Meloniové Matteu Salvinimu.



„Tím se dostávám k druhému typu lidí, o kterém jsem se chtěl zmínit. Lidé, kteří nenávidí demokracii. Lidé, kteří vědí, že demokracie může fungovat a být účinná pouze na úrovni národního státu. A tak nenávidí národní státy. Chtějí je zničit, federalizovat, rozpustit do umělého, centrálně řízeného, nepřirozeného, nehomogenního a pro naprostou většinu zemí a občanů nevýhodného a neliberálního konstruktu zvaného Evropská unie, kterému dominuje nikým nevolená Evropská komise se svou obrovskou byrokracií,“ pravil následně a zmínil, že tito lidé „pochopili, že opakem národního státu je multikulturní společnost“.

„Proto chtějí dosáhnout svých cílů prostřednictvím obrovské podpory masové migrace a falešné hry na lidská práva. To jsou lidé, kteří jsou skutečnými zločinci, to jsou lidé, kteří by měli být postaveni před soud za to, co svým šíleným destruktivním přístupem způsobili,“ zaznělo od Macinky na Salviniho setkání, kde kromě něj vystoupil též europoslanec Ondřej Knotek (ANO) a z dalších mezinárodních hostů například maďarský premiér Viktor Orbán či předseda nizozemské Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders.







Šéf Motoristů přítomným sdělil, že „nebezpečí masové migrace má řešení“ – složité, ale též jednoduché. „Složité řešení migrace je technické řešení – co s migranty a tak dále. Ale politické řešení je mnohem důležitější a také mnohem jednodušší. Stačí k němu jedno krátké slovo. Slovo ne – ne masové migraci,“ pronesl s tím, že „pokud politická reprezentace rozhodne, že migraci nechceme, pak se z komplexního řešení stane jen ‚technické‘ řešení, které lze realizovat, ať už je jakkoli složité“. „Dokážeme přesunout celé armády, musíme být schopni přesunout i statisíce nelegálních migrantů. Vše začíná politickým rozhodnutím říci ‚NE!‘,“ zaznělo při Macinkových slovech o řešení migrace.



Podle mínění Macinky byl Matteo Salvini jediným evropským politikem, který se „odvážil říci masové migraci ‚NE!‘.“ „A co vidíme dnes? Političtí zločinci, kteří chtějí zničit Evropu, ho za to stavějí před soud. Matteo, velmi si vážíme tvého tehdejšího jednání, stejně jako si velmi vážíme tvých dnešních postojů, kdy ty a tvá politická strana statečně bráníte tzv. leyenizaci italské vlády. Děkujeme vám za to a Bůh vám za to žehnej! Dobře víme, že vás žádný soud nemůže zastavit,“ vyjádřil se ve svém projevu předseda Motoristů.

Jeho slova směřovala k tomu, že Salvini aktuálně čelí obvinění v kauze týkající se zablokování lodě neziskovky Open Arms, která převážela migranty od libyjského pobřeží do Evropy.



Zmínil, že název strany Motoristé sobě je symbolický postoj „vůči zeleným levičákům“, a poukázal též na osobu bývalého českého prezidenta Václava Klause. Právě od Klause Salvinimu předal jeho devět let starou knihu zabývající se masovou migrací se vzkazem osobní podpory.



„Věřím, že společně můžeme zvítězit a nakonec zachránit budoucnost našich národů, budoucnost Evropy,“ doplnil Macinka na setkání v Pontidě, organizovaném Salviniho stranou Liga, jehož datum strana vybrala s odkazem na výročí bitvy u Lepanta, během níž roku 1571 síly Svaté ligy porazily Osmanskou říši.