Orlová, Kladno, Šumperk.... Přesná místa, kde najdete Rakušanovy plakáty za vaše peníze

„Jedná se o pokračování dlouhodobé komunikace služeb a konkrétních kroků státu pro veřejnost, jejím cílem je i zvýšit srozumitelnost informací podávaných faktickou formou ve fyzické i online podobě. Celková částka vychází z rámcových dohod, jde o maximální čerpání v případě realizace všech plánovaných kampaní. Konkrétní realizace bude podle potřeby,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pro Právo k oběma smlouvám.

Hodnota dohody o poskytování mediálních služeb na zajištění plakátových ploch na vlakových nádražích a ve vozech vlakových souprav je 18 150 000 korun.

Rámcová dohoda o poskytování služeb na pronájem komerčních a veřejných plakátových ploch ve městech a vesnicích pak vyjde na 24 200 000 korun. Plakáty budou rozmístěny zejména do menších sídel typu Orlová. Od strany 12 jsou zde veškerá místa k nahlédnutí napříč jednotlivými kraji.

Předmětem obou smluv je jak výroba a vytištění plakátů reklamní kampaně objednavatele, tak i zajištění pronájmu komerčních ploch.

Obě zakázky získala společnost Omnimeida, s.r.o. Plakáty by měla začít vylepovat od září tohoto roku až do listopadu 2024. Kampaň Ministerstva vnitra, informující o krocích států, tak poběží v průběhu evropských voleb, končit bude po příštích krajských volbách.

Rakušan odmítl souvislost termínu voleb s obdobím rozmísťování plakátů: „Jde o dlouhodobou komunikaci státu, termíny rámcových dohod s termínem voleb nijak nesouvisí.“

Nad smlouvami se pozastavil právník, bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Zmínil, že vláda se snaží snížit vládní výdaje omezeními ve veřejném sektoru i změnou v důchodovém systému. Přesto nyní na kampaň Ministerstva vnitra vydá 42 milionů korun. „Vláda, která se chce proškrtat k prosperitě, která bude propouštět tisíce státních zaměstnanců, která těm zbývajícím zmrazí platy, která neumí zajistit ani dostatek penicilinu a jiných léků, která sáhla seniorům na důchody… tato vláda pojede za desítky milionů Kč permanentní kampaň, jak je dobrá… přes vnitro a v roce, kdy budou evropské, krajské a senátní volby… a prý to nebude kampaň…,“ napsal Hašek.

Opozici vyzval k akci: „Má opozice koule na to, zastavit takový nesmysl? Třeba zařadit mimořádný bod ve Sněmovně a vyzvat vládu, ať to okamžitě zastaví a dá ty desítky milionů raději třeba zdravotním sestrám nebo pečovatelkám v sociálních službách nebo hasičům nebo policistům???“

Na Twitteru se ke smlouvám vyjádřil předseda Přísahy Robert Šlachta, pozastavil se především nad skutečností, že vláda hodlá na kampaň vynaložit částku vyšší 42 milionů. „Ministerstvo vnitra spustí kampaň za 42 milionů. Bude v ní říkat, jak je vláda super. Ono by možná stačilo dobře dělat svou práci. Hlavně že na tohle peníze jsou,“ pohoršil se Šlachta.

Poslankyně Poslanecké sněmovny ČR Jana Mračková Vildumetzová za ANO se po spatření smluv musela přesvědčit, že se nejedná o aprílový žert. „Kampaň za 40 milionů? Ze státních peněz? Až do voleb? Teď, když nám vláda tvrdí, že musí šetřit, škrtí peníze ve školství a sociálně slabší chce připravit o daňové výjimky?! Ne ne?! Musela jsem se ujistit, že není 1. dubna a někdo si z nás blbě nestřílí,“ napsala na Twitter.

Politolog a šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka Ministerstvu vnitra ironicky zatleskal a připomněl kampaň Alexandra Vondry: „Když může Sašovi Vondrovi z ODS platit předvolební kampaň Evropský parlament, proč by profesionální kandidátce na cokoliv Danuši Nerudové a fullbrightovskému stipendistovi Farskému nezaplatilo kampaň za 40 milionů Ministerstvo vnitra z bezedného státního rozpočtu?“

Předseda spolku Odchod.EU a člen předsednictva Svobodných Matěj Gregor zmínil, že ministr vnitra Vít Rakušan by nejraději za peníze daňových poplatníků vylepil plakáty předvolebními sliby koalice SPOLU a koalice Pirátů a Starostů. „Rakušan by raději za 40 milionů mohl vylepit ulice předvolebními sliby SPOLU a PirSTAN. To by byla kocovina,“ nechal se slyšet na Twitteru.

Shodu termínu voleb s obdobím rozmísťování plakátů nepovažuje za náhodnou komentátor Petr Holec. „Jasný, překryv reklamy s volbama úplně náhodný. Antisystémák Rakušan na vnitru zešílel a Fiala jen přihlíží, protože je slaboch a potřebuje ho,“ prohlásil na Twitteru Holec.

