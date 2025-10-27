Osahávání žen vyhrotilo křik kolem Zdechovského a Motoristů

Na sociální síti X začalo kolovat video poukazující na rostoucí problém sexuálních útoků v londýnské veřejné dopravě. Minutové video sleduje mladou ženu pravděpodobně afro-amerického původu, která si k přepravě zvolila právě Londýnské metro. Aniž by na sebe jakkoliv poutala pozornost, všimne si jí už na nástupní platformě mladý bílý muž.
Oba dva nastoupí do metra, kde se muž záměrně postaví do bezprostřední blízkosti ženy a začne se k ní nevhodně tisknout. Ženě je jeho pozornost evidentně nepříjemná a pokouší se proto odejít od muže dál, ale on ji neustále pronásleduje ve vagonu metra, aby mohl stát těsně u ní.
Instruktážní video nabádá k okamžitému nahlašování podobných situací, jste-li jejich svědkem. Vznikalo ve spolupráci s britskou dopravní policií, policií města Londýn a londýnským starostou Sadiqem Khanem.
The Mayor of London, Sadiq Khan, has helped release a new video highlighting the growing problem of sexual assaults in London’s public transport system— Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2025
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) video z londýnské veřejné dopravy označil za „bizár“. Podle něj evokuje předně podprahové sdělení, že „co bílý heterosexuální muž, to úchyl“.
Co bílý heterosexuální muž, to úchyl ????— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 25, 2025
Nad videem, ale i komentářem Tomáše Zdechovského, se krátce pozastavil také nově zvolený poslanec za stranu Motoristé sobě, Boris Šťastný. Sám navrhl vhodnější sdělení.
„Nebylo by správné napsat, že ‚přece žádný slušný muž neosahává v metru žádnou jinou ženu‘?“ napsal Šťastný na X a ptal se, zda se náhodou nejedná o projev rasismu či šovinismu.
„Tohle publikovat Filip Turek, má na krku Deník N a Polici ČR. Ale asi to je jen přehnaná nadsázka, co myslíte?“ tázal se veřejnosti na sociální síti.
Nebylo by správné napsat, že “přece žádný slušný muž neosahává v metru žádnou jinou ženu”? Nejde v příspěvku o projev rasismu nebo přinejmenším šovinismu? Tohle publikovat @DolphSegal, má na krku @enkocz a @PolicieCZ. Ale asi to je jen přehnaná nadsázka, co myslíte? ??>??? https://t.co/QHdd4zs837— Boris Šťastný (@borisstastny) October 26, 2025
autor: Alena Kratochvílová