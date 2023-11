Osm miliard navíc. Jinak bude stávka, řekla jasně školská odborářka. A opravila, co vykládá Bek

Ve středu má být jasno, jak rozsáhlá bude pondělní stávka na českých školách. Půjde o jednu z největších stávkových akcí za posledních třicet let, prozradila v pořadu Interview ČT24 Markéta Seidlová, místopředsedkyně školských odborů. Pokud by ministerstvo dorovnalo škrty o osm miliard, je ještě šance, že stávka nebude. Sama ale podle svých slov očekává, že se tak nestane. Odmítla tvrzení ministra školství Mikuláše Beka, že by požadavky odborů nebyly jednoznačné.

Chuť ochromit školy jednodenní stávkou je podle slov Seidlové veliká. „Podle toho, jaké máme my ohlasy škol a školských zařízení, tak bych řekla, že je to opravdu jedna z největších stávkových akcí, kterou jsme tu za posledních třicet let měli,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 Seidlová, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.

Kolik škol a učitelů se do plánované stávky zapojí? „Hlásí se ale i školy, kde nemají odbory, a je to napříč od mateřských škol, základních škol až po střední školy. Troufnu si říct, že se k té stávce připojí minimálně polovina škol a školských zařízení,“ odhadovala.

„Myslím si, že ta chuť dát najevo tu nevoli z toho škrtání rozpočtu kapitoly školství je veliká. Jedním z důvodů je připomínkování nařízení vlády o zkracování počtu hodin, které jsou financovány ze státního rozpočtu, tak si ředitelé spočítali, o kolik by přišli a jak by dopadla kvalita výuky. Další důvod je škrtání v rozpočtu nepedagogických pracovníků, kdy tam v současné době máme sedmnáct tisíc těchto pozic, které nejsou vůbec zafinancované,“ zmínila Seidlová důvody, pro které je tak velký počet škol a školních zařízení zapojit se do stávky.

Odbory mají vážné obavy, že to celé by zastavilo modernizaci škol, která se v Česku již nastartovala.

Ve středu čeká odbory ještě jedno jednání s ministrem školství Mikulášem Bekem. Je podle Seidlové šance, že přijde s návrhem, který stávku odvrátí? „Nemůžeme tu šanci nikdy vyloučit, ale záleží na tom, jak se rozhodnou v rámci pětikoalice, jestli ještě rozpočet kapitoly školství povýší o ty chybějící peníze. Záležet bude, jestli bude politická shoda na tom, že peníze doputují do rozpočtu školy, tak aby nedocházelo k těm škrtům a k omezení možnosti dělení tříd a ke zlepšení výuky. Druhá věc je, jestli ministerstvo právě podle toho ohlasu i toho připomínkového řízení k těm maximálním hodinám placeným ze státního rozpočtu, jestli od toho upustí a začneme znovu se u stolu bavit o tom, jak by se ta situace dala řešit,“ řekla Seidlová s tím, že nežádají nic navíc: „My pouze chceme, aby byly dorovnány škrty, které v rozpočtu jsou,“ zdůraznila.

Požadavky, které odbory vznesly, však podle ministra Beka nejsou úplně jednoznačné. „Vlastně nevím, co jsou úplně přesně podmínky, které si odbory stanovují pro to, aby případně ta stávka nebyla,“ řekl dnes šéf resortu školství České televizi.

Seidlová uvedla, že ministr Bek velmi dobře zná podmínky, které je potřeba splnit, aby stávka nenastala. V rozhovoru je opakovaně definovala: „Je to to, že by se dorovnal rozpočet alespoň do výše letošního roku, plus navýšení, které je ze zákona pro učitele, a dále aby se zastavilo připomínkování nařízení vlády a bavili se o tom znovu. To si myslím, že pan ministr velmi dobře ví, že toto vyvolalo opravdu velikou nevoli,“ uvedla místopředsedkyně školských odborů.

Rozpočet na rok 2024 má být 269 miliard, což je o čtyři miliardy více, než je rozpočet letošní. Do rozpočtu Ministerstva školství by mělo podle požadavků odborů doputovat příští rok o osm miliard více, aby bylo možné stávku odvrátit. „To jsou peníze, které v podstatě by pro příští rok patřily učitelům, kterým ze zákona vláda schválila navýšení 130 procent objemu mzdových prostředků. Vzhledem k tomu, že kapitolní sešit pro regionální školství je navýšen pouze o 1,4 miliardy, tak vidíme, že ani to zafinancování učitelů tam není. Učitelé mají dostat to, co jim vláda slíbila a schválila. A nejenom ostatním pracovníkům by se snížily platy, ale došlo by i k propouštění,“ uvedla.

„Vypadá to opravdu, že stávka bude, protože signály od vlády by musely být silné, tak abychom se potom při schvalování státního rozpočtu příští týden při třetím čtení nedivili, že tam ty peníze nedoputovaly,“ uvedla s tím, že podněty, které nadzvedli lidé, kteří si řekli dost a žádají změnu a diskusi, jsou velké.

