Ostrý dopis Minářovým chvilkám od Aleny Vitáskové: Lidé, mlčící většina, ti by vám řekli, co si myslí

„Vážení účastníci a podporovatelé „Milionu chvilek pro demokracii“, je to jen pár dnů do avizované demonstrace, která má proběhnout v pátek 16. 11. 2019 na Letné. Za celou dobu, co „Milion chvilek pro demokracii“ pořádá protestní demonstrace, tak jsem nepochopila, jako celá řada občanů, co vlastně chcete, za co demonstrujete. Pokusím se tomu přijít na kloub, ačkoliv bych byla raději, kdybyste to sdělili veřejnosti sami,“ sděluje Vításková v úvodu svého psaní.

Poté připomíná požadavek demonstrantů tak, jak tomu velká část veřejnosti rozumí: Aby Andrej Babiš odstoupil z vlády, rezignoval na funkci premiéra, vzdal se své firmy Agrofert, protože je trestně stíhán, má konflikt zájmu. Aby odstoupila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, protože se justice stane politicky závislou, a je ohroženo státní zastupitelství, především nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, na kterého se nemá „sahat“.

„Ochraňovali jste „nezávislou“ veřejnoprávní televizi a požadovali, aby i nadále zůstala nezávislou. Požadovali jste rezignaci prezidenta republiky Miloše Zemana a v této části vašich požadavků jsme se ztratili,“ dodává Vitásková.

A následně naopak zmiňuje, čemu občanská veřejnost nerozumí: „O jaké nezávislosti justice a orgánů činných v trestním řízení hovoříte? Když nejen premiér Babiš sdělil, že se dá dnes trestní stíhání u nás objednat! Takže takový je stav pilíře demokracie, který chcete, aby zůstal zachován? „Doposud mlčící většina“ je ale jiného názoru, stejně jako „Občané poškození státem“. My požadujeme vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany stejně, bez rozdílu rasy, pohlaví, postavení, vyznání, zda je chudý nebo bohatý,“ zdůrazňuje Vitásková.

V souvislosti s tím poukazuje například na kauzu „Čapí hnízdo“, kterou jsme sledovali v přímém přenosu. „Co z toho bylo objednáno? Státní zástupce Šaroch dvakrát žádal Sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání a po čtyřech letech změnil názor, aniž by podal obžalobu. Tak co bylo objednáno – zadání nebo ukončení trestního stíhání? Co s tím udělá Pavel Zeman? Možná si vyslouží za odměnu teplé místečko v Bruselu nebo Štrasburku,“ přemítá Vitásková.

V kontextu s tím však dodává, že podle „obvyklé praxe státního zastupitelství“ by se jednalo o trestný čin úplaty. „Což již známe z trestního stíhání tzv. trafik pro politiky v Nečasově vládě, a kde čelil, nebo ještě čelí expremiér Nečas trestnímu stíhání. Pokud si dobře pamatuji, tak ‚trafikanti‘ skončili dokonce na mnoho týdnů ve vazbě,“ zmiňuje.

„Vážení mluvčí a stoupenci „Milionu chvilek pro demokracii“, chcete zachovat status quo? To je „beztrestné řádění“ některých státních zástupců bez jakékoliv zodpovědnosti za své činy? To je, aby mohli upravovat důkazy, či je dokonce padělat? To je, aby mohli neznat zákony a podle toho obžalovávat? To je, aby mohli ničit životy slušným pracovitým lidem v naší vlasti? To je, aby mohli jednat v zájmu nějakých nevolených struktur, nikoliv ve veřejném zájmu?“ nepřestává Vitásková klást své otázky.

Pokud by stoupenci „Milionu chvilek pro demokracii“, chtěli skutečnou nápravu v naší vlasti, tak podle Vitáskové „naslouchali hlasu lidu, hlasu doposud mlčící většiny, hlasu těch občanů, kteří byli státem poškozeni. „Ti by vám řekli, co je trápí konkrétně v té vámi opěvované nezávislosti justice, či námi občany placené ‚nezávislé‘ veřejnoprávní televizi,“ zlobí se.

Konkrétně proto Vitásková, kterou mimo jiné Krajský soud v Brně, jenž ve středu nanovo rozhodoval v části kauzy solárních elektráren na Chomutovsku, zprostil obžaloby, v otevřeném dopise popisuje, že občany poškozené státem například trápí „nevymahatelnost práva a spravedlnosti, soudní procesy vlekoucí se mnoho let, několik tisíc zničených lidských životů ročně nezákonným stíháním anebo stíháním na objednávku, neznalost zákonů v justici, vykonstruovanými exekucemi, zákony pro tuneláře a šmejdy – nikoliv pro ochranu občanů před těmito zločinci, ukradené střechy nad hlavou a zloději se občanům jen vysmívají“.

„Vadí nám, že vládne oligarcha, že se dotace do nesmyslů navyšují do astronomických částek, že na podporu obnovitelných zdrojů vydáme bilion korun a již navyšujeme tento ‚cirkus‘ o další zdroje (biometan), že premiér vrátil do funkcí na ERÚ osoby spojené se solárním tunelem, vádí nám nedůvodný růst cen energií, tepla, vadí nám, že mzda našich občanů je cca 30% mzdy Němců, či dokonce 25% mzdy Rakušanů, vadí nám, že téměř 10% občanů je v exekucích a miliardy takto mizí v kapsách několika jedinců, že v nemocnicích zničí život dítěti i jeho rodině, vadí nám stav našeho školství, že občané přišli o střechu nad hlavou podivnou ‚privatizací‘ či jinými zlodějnami kolem bytového fondu,“ pokračuje ve výčtu věcí, které trápí české občany Vitásková.

Kromě toho připomíná, že lidem vadí i to, že platíme koncesionářské poplatky veřejnoprávním médiím a ty odmítají transparentně předložit své hospodaření poslancům, natož koncesionářům. „Nemluvě již o tom, že jejich závislá nezávislost a kvalita zpravodajství je minimálně na zamyšlenou. Vadí nám, že státní zastupitelství neřešilo velké kauzy, s tím museli přijít až ze Švýcarska – např. MUS,“ zdůrazňuje.

„Vadí vám Andrej Babiš? Vadí vám hnutí ANO, které volila více než čtvrtina voličů v demokratických volbách? Co vám vadí? Výsledek demokratických voleb? To co uvádíte, tak tomu snad sami nevěříte, to byste byli nedemokratickým seskupením,“ nechápe Vitásková a podotýká, že občané mohou demonstrace ‚Milionu chvilek za demokracii‘ vnímat jako předvolební klaku hnutí ANO (preference to jen potvrzují). Nikoliv boj občanů proti strukturám, které přechází již do zločineckého syndikátu a ničí naši vlast.

„Za občany, kteří nesdílí vaše důvody k demonstracím, ale jsou rovněž nespokojeni s vývojem v naší vlasti, za doposud mlčící většinu, za občany poškozené státem,“ uzavírá Vitásková svůj otevřený dopis adresovaný spolku Milion chvilek pro demokracii.

Psali jsme: Nuly! Novináři, politici a lidé za počítačem. Zeman před 17. listopadem rozdával rány Alena Vitásková: Náš právní stát – část II. Kdo maří spravedlnost? Alena Vitásková: Potrestali mě za jmenování erudované právničky s vynikající praxí Zdeněk Jemelík: Nekončící příběh stíhání Aleny Vitáskové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.