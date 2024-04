Otevřený dopis docenta Ševčíka: „Lhali, uznali to a omluvili se.“ Nepříjemné pro Plagu

reklama

Otevřený dopis Miroslava Ševčíka:

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

předseda Národního akreditačního úřadu

pro vysoké školství

V Praze, 5. dubna 2024

Vážený pane předsedo,

předně hned úvodem Vás upozorňuji, že Vám píši jako soukromá osoba, ale zároveň i jako člen akademické obce NF VŠE. Nepíši Vám jako jakýkoliv funkcionář NF VŠE či VŠE. Sděluji Vám to proto, abyste tento můj text nemohl, jak je Vaším zvykem, zneužít proti mojí Alma Mater, kterou je VŠE.

Reaguji tímto na Váš dopis z 8. března a na Vaše další počínání vůči mé osobě, jímž jste se v souvislosti s mojí osobou obrátil na rektora VŠE doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. „na základě informací zveřejněných ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích“, a to s tím, že: „v přednáškách vyučujícího na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) zaznívají informace, které jsou v rozporu se soudobým stavem vědeckého poznání.“

Současně jste odkázal na zveřejnění dané informace na webových stránkách iDnes.cz.

Vzhledem k tomu, že tento Vámi odkázaný článek se opírá o nepravdivá tvrzení a vyvrácené lži ohledně mnou garantovaného předmětu 5HP200 a mých přednášek k tomuto předmětu, považuji za nezbytné informovat Vás o následujících skutečnostech:

I.

Z textu Vašeho výše zmíněného dopisu mně není jasné, jaké konkrétní informace máte na mysli, stojí-li v něm, že: „v přednáškách vyučujícího na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze zaznívají informace, které jsou v rozporu se soudobým stavem vědeckého poznání.“ Nic takového mně není známo. Naopak do přednášek vnáším nejnovější poznatky z oblasti domácí i světové hospodářské politiky. V souvislosti s covidismem mohu uvést např. studie:

Kennedy, R. F. (2021). The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health. Skyhorse. ISBN: 13-1-5107-6680-8.

Browne, E. (2021). Fauci Was 'Untruthful' to Congress About Wuhan Lab Research, New Documents Appear To Show. Congress of United States of America. Online dostupné z: https://www.congress.gov/117/meeting/house/114270/documents/HHRG-117-GO24-20211201-SD004.pdf.

Mercola, J. & Cummins, R. (2021). The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal. Chelsea Green Publishing. EAN: 9781645021513, v českém překladu Mercola, J. & Cummins, R. (2021). Pravda o COVIDU-19: Odhalení Velkého resetu, lockdownů, vakcinačních pasů a nového normálu. RIVA. ISBN 978-80-908322-0-6.

Tento text obsahuje mimo jiné 595 odkazů na další vědecké a informační zdroje.

Dalším podkladem k vědeckému zkoumání je kniha autorů Schwab, K. & Malleret, T. (2020). COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing. ISBN: 978-2940631124, v českém překladu Schwab, K. & Malleret, T. (2021). COVID-19: Velký Reset. RIVA. ISBN: 978-80-908322-2-0.

I tento text obsahuje 172 odkazů na další vědecké a jiné relevantní zdroje.

Z těchto podkladů je zřejmé, že pracuji s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Fakta, které uplatňuji v přednáškách, mám podložena dalšími odbornými články, publikovanými v renomovaných vědeckých časopisech, a to od českých akademiků, např. prof. Jiřího Berana, prof. Vojtěcha Thona, prof. Jana Žaloudíka, prof. Jaroslava Turánka či datového analytika Dr. Tomáše Fürsta.

Dále mohu odkázat na následující odborné publikace:

Auener, S., Kroon, D., Wackers, E., Dulmen, S. van, & Jeurissen, P. (2020). COVID-19: A Window of Opportunity for Positive Healthcare Reforms. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH POLICY AND MANAGEMENT, 9(10), 419–422. https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.66.

Dimitrova, I., & Georgiev, M. (2021). Covid-19: Institutional Prerequisites for New Forms of Rent- Seeking in the Tourism Industry. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 21(2), 223–227.

Gilbert, C., & Guenin, H. (2024). The COVID-19 crisis and massive public debts: What should we expect? CRITICAL PERSPECTIVES ON ACCOUNTING, 98, 102417. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102417.

Gonzalez-Aquines, A., Cordero-Perez, A. C., & Kowalska-Bobko, I. (2023). Differences of corruption types in selected Western and central-eastern health systems during the COVID-19 pandemic: A rapid review. FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 11, 1269189. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1269189.

Griffore, K. A., Bowra, A., Guilcher, S. J. T., & Kohler, J. (2023). Corruption risks in health procurement during the COVID-19 pandemic and anti-corruption, transparency and accountability (ACTA) mechanisms to reduce these risks: A rapid review. GLOBALIZATION AND HEALTH, 19(1), 91. https://doi.org/10.1186/s12992-023-00994-x.

Klaus, V. (2020). Karanténa. Institut Václava Klause. ISBN 978-80-908322-0-6.

Klaus, V. (2020). Karanténa 2.0. Institut Václava Klause. ISBN 978-80-7542-070-1

V neposlední řadě odkazuji na texty, které jsem se svými kolegy publikoval v uplynulých letech:

Ševčík, M. et al. (2020). The Advantages of an Independent Currency for Mitigating the Economic Impact of External Shocks Using the Example of the Coronavirus Pandemic: A Comparison of the Czech Republic and Slovakia. Proceedings of the 13th Economics & Finance Virtual Conference, Prague. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2020, s. 203-219.

Ševčík, M. et al. (2020). The Impact of the Global Covid-19 Pandemic on the Stock Market Indices of Selected Countries. Proceedings of the 13th Economics & Finance Virtual Conference, Prague. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2020, s. 192-202.

Ševčík, M.; Koten, M. & Šimůnek, L. (2020). Failure of European Union Institutions in Resolving Coronavirus Crisis and in Subsequent Redistribution of Funds. Proceedings of the 13th Economics & Finance Virtual Conference, Prague. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2020, s. 220-234.

Ševčík, M. et al. (2020). Economic Policy Recommendations during the Coronavirus Pandemic in the Czech Republic. International Journal of Business & Management. 2020. sv. VIII, č. 1, s. 155-175.

Ševčík, M. et al. (2021). Plošná opatření proti covidu-19 jsou škodlivá a extrémně nákladná. Innovation. 2021. sv. 7, č. 4, s. 20-23. ISSN 2336-7989.

Ševčík, M. (2021). Měl by stát zvýhodňovat očkované proti covidu-19? Ze ZDRAVOTNICTVÍ. 2021. sv. 6, č. 3, s. 3.

Ševčík, M. et al. (2022). Blanket Restrictive Measures in the Czech Republic During the COVID-19 Pandemic - A Trade-Off Concept Application. European Journal of Interdisciplinary Studies. 2022. sv. 14, č. 2, s. 1-23.

II.

Pokud mám dedukovat z obsahu Vašeho dopisu, včetně v něm odkazovaného článku (Ševčík na VŠE stále přednáší o „covidismu“. Rektor obsah výuky neřeší, říká škola, iDnes.cz, 28. února 2024 15:35, aktualizováno 1. března 20:38), pak informací, o níž se ve Vašem dopise uvádí, že je „v rozporu se soudobým stavem vědeckého poznání“, můžete myslet spekulaci autorky článku postavenou v jeho první části na zveřejněné fotografii jediného přednáškového slidu (z celkového počtu cca 900 slidů v rámci celého kursu) pořízenou studentem v průběhu jedné přednášky (z celkem třinácti přednášek v průběhu celého semestru) k předmětu Úvod do hospodářské politiky (5HP200).

Vzhledem k tomu, že autor fotografie a následného tweetu na síti X se mně omluvil za to, že zmíněnou fotografii zveřejnil, a tak vytrhl daný slide z kontextu jak této konkrétní přednášky, tak celého kursu, a tím odstartoval mediální spekulace, považuji popsanou situaci za vysvětlenou. Mimochodem, pane Plago, mně dávají za pravdu i členové vlády, které jste byl aktivním členem. Pomýleným jste však zůstal jen Vy.

Pro jistotu Vám však postupuji příslušný text omluvy, který autor fotografie poslal i statutární zástupkyni děkana NF VŠE dne 6. 3. 2024 a další vysvětlující e-mail, který jí byl zaslán dne 18. 3. 2024.

Vaši reakci coby předsedy NAÚ nemohu v daném kontextu vnímat jinak než jako zcela neadekvátní, politicky motivovanou a naprosto popírající akademické svobody. To koneckonců dokládá i Vaše dřívější vyjádření v článku ze dne 31. 3. 2023 s Vaší citací „Plaga: Ševčík v čele fakulty neměl být dávno“ (viz https://www.novinky.cz/clanek/domaci-plaga-sevcik-v-cele-fakulty-nemel-byt-davno-40427521). Mimo jiné i z tohoto důvodu byste měl být považován za osobu zaujatou, zvláště pak i proto, že jsem dlouhodobě kritizoval Vaše neodborné a nevědecké reakce v době covidismu, kdy jste prosazoval nejdelší lockdowny v oblasti vzdělávání v rámci vyspělých zemí tzv. západního světa, které se v současné době projevují v těžkých depresích a psychických až psychiatrických onemocněních žáků, kteří byli postiženi Vaším naprosto neodborným postupem.

Viz např.:

https://idnes.cz/onadnes/zdravi/lockdown-mozek-covid-teenager-vyzkum-starnuti-postcovid.A221205_181352_zdravi_job

https://echo24.cz/a/HwYxW/tydenik-echo-psychicke-poruchy-ctvrtina-cechu-tema-zlamalova

https://www.denik.cz/zdravi/trapeni-cechu-lockdown.html

Toto je dokládáno mimo jiné i v současném hodnocení celé covidové situace a např. vyšetřováním předsedkyně Evropské komise von der Leyenové Úřadem evropského veřejného žalobce v souvislosti s možnými korupčními skandály kolem uzavírání smluv s firmou Pfizer (server Politico). Možná by také stálo za to, abyste se seznámil s článkem Covid Lessons Learned, Four Years Later One result of the government's Covid response is that Americans have lost faith in public-health institutions. K dispozici jsou desítky dalších odborných článků k této tématice.

V případě, že za stěžejní informace, které „jsou v rozporu se soudobým stavem vědeckého poznání“, považujete druhou spekulaci autorky v závěru článku, totiž že jsem položil ve zkouškovém testu otázku na viníka války na Ukrajině, uvádím následující fakta:

a) Redaktorka iDnes.cz Vaníčková podle vlastních slov oslovila studenta Hynka Dostála, který „už dříve na přednášky Ševčíka na sociálních sítích upozornil“ a který „na sociální síti X také v týdnu zveřejnil informaci o tom, že Ševčík dal loni otázku, kdo může za válku na Ukrajině. Špatná odpověď byla prý Rusko“. Následně, aniž by si tato slova studenta H. Dostála jakkoliv ověřila, je zveřejnila ve svém inkriminovaném článku ze středy 28. 3. 2024.

b) Redaktorku Vaníčkovou jsem neprodleně, tedy již ve středu 28. února 2024, v telefonickém rozhovoru upozornil na to, že jí zveřejněné informace jsou nepravdivé.

c) Studenta Hynka Dostála jsem vyzval, aby celou záležitost uvedl na pravou míru, aby se mně za lživou informaci omluvil a na toto upozornil i sdělovací prostředky.

d) V reakci na to mně Hynek Dostál obratem zaslal ještě téhož dne svou omluvu za lživé nařčení.

e) Následující den, tedy v pátek 1. března 2024, tiskový tajemník Národohospodářské fakulty VŠE přeposlal plné znění omluvy studenta Dostála redaktorce idnes.cz Vaníčkové a současně ji požádal o opravy v textu jejího článku „Ševčík na VŠE stále přednáší o „covidismu“. Rektor obsah výuky neřeší, říká škola“.

f) Redaktorka Vaníčková v odpovědi poděkovala za zaslané informace, uvedla, že sama studenta oslovila, a ten jí dané informace potvrdil. Současně se ohradila, že: „bohužel nemůže za to, že (tento student) šířil nepravdu.“ Svůj článek na serveru iDnes.cz poté (ještě 1. března 2024) skutečně doplnila a opravila.

Vzhledem k faktům, která uvádím výše, zejména v bodě II., vyjadřuji údiv nad skutečností, že podkladem Vaší předmětné žádosti „o poskytnutí informací ve věci zajišťování kvality vzdělávací činnosti“, zaslané Vámi rektorovi univerzity, mohou být „informace zveřejněné ve sdělovacích prostředcích“ tak neprofesionálním způsobem, jaký pro svůj článek zvolila redaktorka Kateřina Vaníčková a editoři serveru iDnes.cz, resp. informace ze sociálních sítí, jejichž autor se sám omluvil za to, že při jejich zveřejnění lhal.

III.

Další manipulativní výkřik na sociální síti, další útok na mou osobu přišel od Libora Duška, kdysi vyučujícího na Národohospodářské fakultě VŠE, ale také neúspěšného kandidáta na jejího děkana z roku 2018, kdy tento prohrál 0:9 s dalším tehdejším kandidátem prof. Chytilem. Libor Dušek taktéž nesplnil některé své závazky v rámci zpracování projektu GAČR a z fakulty nakonec odešel. Libor Dušek byl donedávna vedoucím Katedry národního hospodářství Právnické fakulty UK.

Ve středu 28. února 2024 zveřejnil Libor Dušek na sociální síti Facebook, že by NAÚ, vedený bývalým ministrem školství Ing. Robertem Plagou, Ph.D., „měla zajímat“ literatura doporučená a předepsaná mnou pro posluchače mého kurzu Úvod do hospodářské a sociální politiky (5HP200), který už řadu semestrů přednáším na NF.

Proč by si podle doc. Duška měl akreditační úřad „posvítit“ na tento seznam literatury, ergo na daný kurs? Jednoduše proto, že doc. Dušek tuto doporučenou literaturu považuje, cituji, za „obskurní“.

Přesto jste jako předseda NAÚ na tento naprosto nevědecký a neopodstatněný výkřik doc. Duška dle mého názoru naprosto neadekvátně zareagoval.

(Studenti mě v této souvislosti upozornili na chybu ve Vašem textu, neboť Národohospodářská fakulta se píše s velkým N).

Konečně pro případ, že za „informace zveřejněné na sociálních sítích“, na které bez další konkretizace odkazujete ve svém dopise rektorovi VŠE Dvořákovi datovaném 8. března, považujete manipulativní výkřik doc. Mgr. Bc. Libora Duška, Ph.D. na sociální síti Facebook ze středy 28. února, v jehož rámci uvedl, že: „literatura k tomu předmětu (roz. mému kurzu 5HP200 – Úvod do hospodářské politiky) je tak obskurní, že by měla zajímat akreditační úřad Roberta Plagy“, a tuto literaturu označil za „ideologický bizár a zahraniční okrajový proud“, uvádím seznam literatury předepsané mnou pro posluchače tohoto kurzu.

Doc. Duškem kritizovaný a ironizovaný seznam literatury předepisovaný mnou ke kurzu 5HP200 Úvod do hospodářské politiky je v úplnosti následující (dovolím si ve zkratce připomenout odborné a profesní renomé každého z uvedených autorů):

- V. Spěváček a kol., Makroekonomická analýza, 2012, ISBN: 978-80-86131-92-4.

prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc. byl významný český ekonom, který až do své smrti působil mj. i jako vysokoškolský pedagog. Z vysokoškolských profesorů a praktiků hospodářské politiky sestavil i kolektiv autorů této knihy.

- Kubíček a kol., Hospodářská politika, 2010, ISBN: 80-86898-99-7.

Ing. Jan Kubíček, Ph.D., je vysokoškolský pedagog a aktuálně člen Bankovní rady ČNB.

- W. Eucken, Zásady hospodářského řádu, Liberální institut, 2004, ISBN: 80-863-89-32-4.

Prof. Walter Eucken byl německý ekonom, výrazný představitel neoliberalismu, profesor na univerzitách v Berlíně a ve Freiburgu. Je respektován jako jeden z tvůrců a realizátorů tzv. německého ekonomického zázraku po 2. svět. válce.

- J. M. Buchanan, Politika očima ekonoma, 2002, ISBN: 80-86389-21-9.

Prof. J. M. Buchanan byl americký ekonom, známý především svou prací na teorii veřejné volby. Od roku 1986 je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii.

- M. Friedman, Svoboda volby (www.libinst.cz), 1992, ISBN: 80-85467-85-2.

Prof. Milton Friedman byl americký ekonom, který obdržel v roce 1976 Nobelovu cenu za ekonomii.

- Václav Klaus, Návrat inflace: Kluzká cesta bezstarostného zadlužování, Institut Václava Klause, 2022, ISBN 9788075420800

prof. Ing. Václav Klaus, CSc. je nejvýznamnějším českým ekonomem a znalcem praxe hospodářské politiky. Řadu let působí také jako vysokoškolský pedagog. Je nositelem nejvyššího počtu titulů Doctor Honoris Causa ze všech vědních oborů v ČR.

- M. Rothbard, Ekonomie státních zásahů, 2001, ISBN: 80-86389-10-3.

Murray Newton Rothbard byl americký významný teoretik a praktik veřejných politik, autor knih z teorie politiky, ekonomie a hospodářských dějin.

- L. von Mises, Byrokracie, 2002, ISBN: 80-86389-22-7.

Ludwig Edler von Mises byl ekonom rakouské školy, historik, logik a sociolog působící v Rakousku a USA ve 20. století. Proslavil se zejména jako kritik státních zásahů do ekonomiky a jako obhájce klasického liberalismu. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších teoretiků a praktiků hospodářské politiky a role byrokracie.

- D. Armentano, Proč odstranit protimonopolní zákonodárství, 2003, ISBN: 978-80-8638-904-2.

Dominick Armentano byl americký ekonom, předchůdce teorie nedokonalé konkurence. Je pokládán za zakladatele Chicagské školy.

- H.-W. Sinn, V. Klaus, M. Ševčík, J. Skopeček, M. Slaný, Masová imigrace – Záchrana, nebo zkáza Evropy, Institut Václava Klause, 23/2016, ISBN: 978-80-87806-95-1.

Prof. Hans-Werner Sinn je emeritním profesorem ekonomie a veřejných financí na Univerzitě v Mnichově. Je nejcitovanějším německým ekonomem za posledních patnáct let.

- A. Slaný, A. Franc a kol., Hospodářská politika, Masarykova univerzita, 2015, 1. vydání.

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. je významný český ekonom a vysokoškolský pedagog, který působil mj. jako prorektor Masarykovy Universita v Brně a opakovaně také jako děkan její Ekonomicko-správní fakulty.

- K. Zeman, Analýza privatizačního procesu v České republice, Univerzita Karlova v Praze, 2015, ISBN 978-80-246-2939-1.

prof. Ing. Karel Zeman, CSc. je český ekonom, dlouhodobě se zabývá procesem privatizace v Československu po roce 1989.

- J. Mercola, R. Cummins, Pravda o Covidu-19 odhalení Velkého resetu, lockdownů, vakcinačních pasů a nového normálu, Nakladatelství RIVA, s. r. o., 2021, ISBN 9788090832206.

Jde o jednu z nejcitovanějších knih v posledních letech vztahující se k pandemii COVID-19 a covidismu.

- M. Ševčík, Economic Policy – The Process of Transformation and its Costs, 2010, ISBN: 978-80-245-1738-4.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. je přednášejícím daného kursu.

- M. Ševčíková, Five Crises of The European integration process, University of Economics, Prague, 2015, ISBN: 978-80-245-2098-8.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D. je vysokoškolská pedagožka, dlouhodobě se zabývající procesem evropské integrace včetně krizí s tímto procesem spojených.

Tento výčet titulů a jejich autorů ohodnotil doc. Dušek slovy: „ideologický bizár a zahraniční okrajový proud, který nepřežil market test.“ A opakuji, podle něj by se o něj měl „zajímat akreditační úřad Roberta Plagy“.

Myslím si, že víc není co dodat. Snad jen to, že takto neprofesionálně se v elementární literatuře doporučované k úvodnímu kursu hospodářské politiky na Národohospodářské fakultě VŠE, stejně jako ve jménech jejích autorů, orientuje Libor Dušek, byť už bývalý vedoucí Katedry národního hospodářství Právnické fakulty UK a současný údajný pirátský expert a rádoby politik na Ministerstvu pro místní rozvoj, a Vy jako předseda NAÚ na to bohužel nepatřičně reagujete na sociálních sítích.

Závěrem bych dodal, že takto mé přednášky necenzurovali ani členové CZV KSČ ani pracovníci ÚV KSČ ani zaměstnanci Ministerstva školství (NAÚ tehdy nebylo). Jediní, kteří měli připomínky k tomu, že učím nemarxistické ekonomické teorie a hospodářskou politiku (Thatcherismus a Reaganomiku) bez marxistické kritiky, byli někteří svazáci. Ale ti se mně za to později omluvili.

Vážený pane předsedo, doufám, že doplněním faktů k tomuto, podle mého přesvědčení, „pseudoproblému“, který jste vyvolal svou reakcí na sociální síti, mimo rámec pravomocí Vámi řízeného úřadu, jsem celou záležitost uvedl na pravou míru.

Zároveň se znepokojením sleduji Vaši snahu o další dehonestaci a nátlakové a diskriminační tažení vůči NF VŠE v otázce jmenovacího řízení profesorem pro obor Ekonomie. Postrádám ve Vašich vyjádřeních na sociální síti komentování usnesení Rady NAÚ k ostatním desítkám subjektů, o kterých rozhodujete. Opět to dokazuje Vaši zaujatost.

Nezbývá mi než vyjádřit politování, že Vám, jako předsedovi NAÚ, nestály za pozornost původní zdroje a bližší Vám zřejmě byla politická zadání Vám blízkých politických stran, které Vás dosadily do funkce. Snad by stálo za to, abyste méně kádroval a méně používal metody přístupů totalitních režimů.

Za úvahu také stojí Vaše diskriminační počínání vůči jednotlivcům a některým institucím na sociálních sítích. Takto by se představitel nezávislého úřadu chovat neměl. Pro úplnost dodávám fakta, nad kterými se pozastavili samotní studenti. Z jejich analýzy uvádím, že:

Robert Plaga od 29. 2. 2024 do 5. 4. 2024 na síti Twitter (X) postoval takto:

5 repostů (přesdílení jiných příspěvků jiných uživatelů sítě)

6 vlastních příspěvků celkem

2 z 6 příspěvků se týkaly naší fakulty.

Není Vám i z tohoto výčtu jasné, že víme, že plníte politické zadání spolu s rektorem Dvořákem? Nepovažujete za nepřijatelné, že vyvíjíte takovou koordinovanou činnost proti mé osobě a NF VŠE právě v období, kdy má soud rozhodovat o mé žalobě na doc. Dvořáka?

Nechcete se zamyslet nad svou činností v NAÚ? Není čas, abyste přijal zodpovědnost za svou činnost ministra školství a odešel z funkce, kterou politizujete?

S pozdravem

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

