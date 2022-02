Otevřete sklady. S čím Putin počítal. A cesta ven. Generál Šedivý bez emocí

Ukrajina by mohla využít starou techniku, kterou česká armáda už nepotřebuje. Pomoci by mohly i náhradní díly. Generál, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a pedagog CEVRO institutu Jiří Šedivý pro ParlamentníListy.cz shrnul, jak může vypadat pomoc Ukrajině v konfliktu s Ruskem. A také popsal, jak se Vladimir Putin předem připravoval na sankce.

„Ještě ve středu jsem obhajoval názor, že Vladimir Putin sice vyhrožuje, ale že nějakou masivní vojenskou operaci nespustí, mimo to, že bude mít zájem ovládnout východní Ukrajinu. A také jsem se spletl. Putin sáhl k řešení, které do této doby nepatří,“ řekl generál redakci. Nepochybuje prý o tom, že vojensky má Putin vše dobře vykalkulované. „Je evidentní, že Ukrajina je menší země, menší armáda a zároveň armáda ne tak kvalitní, jako je armáda ruská. Pokud začnete vojensky kalkulovat, tak asi musíte předpokládat, že Rusko v takovéto válce vyhraje, ale následky, které podle mého názoru přijdou, zejména odezva mezinárodních společenství, bude pro Rusko skutečně tragická a způsobí obrovské problémy v budoucnosti – i uvnitř vlastní společnosti. I dnes jsme viděli protesty lidí v Rusku, a přestože je Putin utlumuje, tak Rusko tohoto roku není Ruskem z doby Stalina, možná Chruščova,“ shrnul Šedivý.

Sankce, které na Rusko nyní míří, budou mít podle něj určitě vliv a mají za cíl, aby se Rusko vzdalo násilí vůči Ukrajině. Zároveň upozornil, že Rusko přišlo o image a kredibilitu, která je s tak velkým státem spojena. „Rusko ztratilo pozici velkého státu, o který se mohou menší státy opřít, a to bude Rusko hodně bolet,“ sdělil také. Šedivý už několikrát pro ParlamentníListy.cz v minulosti upozorňoval, že se prohlubuje spolupráce mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. „To není otázka jen posledních dní, ale když Putin navštívil Čínu na zahájení olympijských her, tak domluvil vyšší dodávky plynu pro Čínu. Víceméně šlo o přípravu kompenzace sankcí na dodávky plynu z Ruska, zrušené trasy a podobně. Tyto dva státy se sbližují, ale v důsledku to bude více výhodné pro Čínu než pro Rusko,“ vysvětlil s tím, že v tomto směru se Putinova kalkulace tak dobře nevyvedla.

Zamrzne Nord Stream 2?

Mezinárodní odezva k Ukrajině je podle něj dostatečná, záleží však na dalších sankcích. Vyloučení Ruské federace z platebního systému SWIFT zatím nechtějí některé státy připustit, podle Šedivého je třeba ještě počkat, k čemu se Evropská unie a další státy dopracují. A zamrzne Nord Strem 2, plynovod do Německa, který zatím marně čeká na spuštění? „Je docela možné, že nebude využit dlouhou dobu, než se vyřeší problém a určité požadavky. Když budu fantazírovat, mohou například přijít požadavky, aby se Rusko podílelo na obnově Ukrajiny, na obnově zničené infrastruktury a zařízení a až pak se začne mluvit o Nord Stream 2,“ sdělil Jiří Šedivý. Otázkou prý také zůstává, zda za několik let bude kvůli zvyšujícím se dodávkám plynu do Číny vůbec dostatek plynu pro Nord Stream 2. Tuto debatu bude nutné absolvovat v dalších letech. Nově plánovaný plynovod má mít navíc zdroj ve stejných nalezištích, jaké využívá Nord Stream 2.

Bývalý náčelník Generálního štábu české armády také zdůraznil, že v rusko-ukrajinském vztahu nastal skutečný problém, když se Ukrajina začala otáčet jiným směrem, než si Rusko přálo. A to dokonce v době, kdy byly americko-ruské vztahy na dlouhodobé úrovni dobré – na počátku éry prezidenta Obamy. Nejde tak o výsledek posledních měsíců. „Ukrajina směřovala k cíli a snažila se stát členem Evropské unie, což má určité podmínky a také jde o otázku času. A to samé u Severoatlantické aliance. A Rusko chápalo, že může dojít k trvalému odklonu, a proto udělalo, co udělalo,“ řekl redakci Šedivý.

Nepředpokládá ani, že by Putin s ukrajinským prezidentem Volodomyrem Zelenskym vyjednával v Minsku, jak navrhl běloruský prezident Alexandr Lukašenko: „Tohle už dnes není cesta. Minsk ve variantě jedna a dva zkrachoval. Ani mezinárodní společenství nebude mít zájem vtahovat do jednání mezi Ruskem a Ukrajinou další mezinárodními subjekty, ani Bělorusko, které v celém procesu evidentně sehrává negativní roli,“ poznamenal.

Česko by mohlo poskytnout starší techniku a náhradní díly

Jiří Šedivý připomněl, že Severoatlantická aliance nevstoupí na území Ukrajiny vojensky a jednotlivé státy NATO se rozhodly poskytnout zbraně nebo vojenský materiál a další podporu, ale nikoliv vojska, která by vstupovala do bojových akcí. To však neznamená, že by na Ukrajině nemohli působit vojenští experti a instruktoři, což není nic neobvyklého. O žádné vojenské jednotky se ale jednat nebude, v takovém případě by se mohla situace dostat do fáze válčení jadernými zbraněmi, a to už je pro NATO příliš velké riziko.

A jak by k celému konfliktu měli přistoupit čeští politici? „Česká republika rozhodla o krocích, první byl darování vojenského materiálu – dělostřelecké munice – v nedávné minulosti, schválila finanční podporu a uvidíme, co bude Ukrajina potřebovat, co je pro ni použitelné. Je třeba zvažovat, co vlastně potřebuje. Pro podporu bojových aktivit bychom měli otevřít sklady náhradních dílů a zajistit bojovou techniku, která je stejná, jakou mají Ukrajinci. Pěchoty, tanky, vrtulníky… část naší techniky je z doby sovětské a je možné a dokonce potřeba, abychom se techniky zbavili. Proč ji držet? To je jedna z relativně rychlých možností – darovat techniku, kterou nepotřebujeme a náhradní díly,“ zauvažoval Jiří Šedivý.

Čeští politici si prý zatím vedou dobře. Zhodnotil je jako uvážlivé a rozumné, nejsou slyšet žádné extrémní výroky, takže zatím nenašel žádná kritická slova. I vyjádření prezidenta Miloše Zemana označil za konstruktivní. „Prezident Zeman je skutečně zklamán, jak se Putin chová, a tak to řekl. To je jeho styl, který dovede použít, a řekl, co si myslí. V minulosti a ještě před nedávnem stejně jako já tvrdil, že se Putin neodhodlá k radikálnímu řešení, jakým je vojenská operace proti Ukrajině. Projevil zklamání a Putina odsoudil, což udělal správně,“ shrnul generál.

Zeman má rád ruský národ, to neznamená souhlas s Putinem

Ke kritice, která směrem k hlavě státu zaznívá s tím, že dříve se Ruska zastával, zatímco nyní otočil, řekl: „Já myslím a musím říci, že jsem Zemana vždy vnímal tak, že má zkrátka rád či chová náklonnost k ruskému národu jako takovému, ale to neznamená, že musí souhlasit za každou cenu s tamním režimem a lidmi, jako je Putin. Putin je reprezentantem ruského národa, Zeman s ním jednal, a pokud vše bylo v mezích normálu, i když někdy na hraně, nebyl důvod, proč odmítat vztah s Putinem. Dnes je ale situace zcela opačná,“ podotkl Šedivý.

Na závěr se zamyslel nad cenou plynu, která bude stoupat. Záleží však i na pokračování dosavadních dodávek z Ruska, ale také na poškození plynovodů během válečného konfliktu. „Pokud se zachovají dodávky plynu neomezené, tak je Evropa bude akceptovat. Otázka je, do jaké míry bude Gazprom držet akceptovatelnou cenu a zda ji uměle nezvýší. A pak, jak případné omezené dodávky sanovat, jak se ubírat cestou snižování závislosti na ruském plynu, což bude znamenat cenu zvýšení,“ dodal Jiří Šedivý.

