Otitulovaná hlava s krátkou spotřebou. Cikrt si povídal s Drtinovou o novém ministru Blatném

Daniela Drtinová hostila bývalého mluvčí ministra zdravotnictví Tomáše Cikrta. Podle něj bude nový ministr Jaroslav Blatný otitulovaná mluvící hlava pro krátké období. „Já to chápu tak, že tu odpovědnost na sebe bere de facto premiér, který si vybral člověka, který bude mluvit, protože je to lékař, má titul, tak bude sdělovat veřejnosti to, co pan premiér domluví se svými poradci,“ míní Cikrt.

reklama

Šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt byl hostem DVTV. Začalo se změnou ministra, jímž se stal dětský hematolog Jan Blatný. „Já to chápu tak, že tu odpovědnost na sebe bere de facto premiér, který si vybral člověka, který bude mluvit, protože je to lékař, má titul, tak bude sdělovat veřejnosti to, co pan premiér domluví se svými poradci,“ míní Cikrt. Dle něho docent Blatný není spojen s jakoukoliv politickou stranou a nemá žádné politické zkušenosti, tak to tedy nemůže být ani jiný model, než který pověděl. Jde tedy prý o model otitulované mluvící hlavy pro krátké období. Prý je tu však šance, že může překvapit.

Prý tedy nejde o problém oboru, v němž patří k české špičce, jde tu prý o to, že ministr je politická role, Cikrtovi chybí to, že není politik.

Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 10% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 50% hlasovalo: 5432 lidí

„Andrej Babiš k němu řekl: ‚Je to velmi kvalitní kandidát. Hlavně je to lékař, který má velké zkušenosti ze zahraničí‘, může si tedy v těch následujících dnech podle vás rychle získat důvěru veřejnosti, která je teď momentálně dosti otřesena tím, že ho moc lidí nezná?“ tázala se Drtinová. „Žijeme v mediální době. Začne to hned od prvních mediálních výstupů, vlastně nikdo nevíme, jak on bude mediálně působit, protože dosud nepromluvil, je to taková záhada, takže všichni jsme zvědaví na ta jeho první slova. To jak začne, jak se uvede. Já tipuji, že to bude takové strohé vystupování, málo slov, protože potřebujeme nějaký kontrast k mnoha slovům, která se měnila v průběhu času, že když bude uměřený, distingovaný a bude velmi pomalu si budovat svůj obraz mediální, tak to bude dobře,“ usoudil Cikrt.

Jelikož spousta jiných expertů nabídku na ministra zdravotnictví odmítla, tak lze prý mluvit o tom, že přijmout tuto nabídku byl hrdinský čin. Z druhé strany by mohlo jít též o naivitu toho, kdo vezme takový post, aniž by v politice byl. Na tento post ho premiérovi doporučil ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba, na kterého prý premiér Babiš dost dá.

Fotogalerie: - Svobodu lidem

Psali jsme: Zeman ministru Blatnému: Pácháte sebevraždu. Nechoďte na Vyšehrad

„Ministr Prymula se ve vysokých patrech pohyboval významně déle, byl náměstkem, šéfoval nemocnici, jednal s politiky, zkrátka ten politický mechanismus velmi dobře znal. Přesto jsme od něj v nedělních Otázkách Václava Moravce slyšeli slova, že on není politik, že si situaci na Vyšehradě špatně vyložil, pak tedy kvůli té noční schůzce s Jaroslavem Faltýnkem skončil. Vy jste se v poltiice pohyboval v těch vysokých politických patrech, jak dlouho tedy trvá, než si člověk osvojí ty politické schopnosti tak, aby v tom prostředí fungoval a byl důvěryhodný?“ chtěla vědět moderátorka. To se prý liší, neboť někdo může být politikem od narození a jiný se to nenaučí nikdy. Profesor Prymula má být velmi zdatným expertem, bez něhož se vláda v současné situaci neobejde. „Jemu vždycky k té politické dráze bude chybět ten kousek, ten cit pro to, kdy už ano, kdy ne,“ dodal.

Anketa Kdo je váš favorit pro prezidentské volby v USA? Donald Trump 63% Joe Biden 17% Je mi to jedno 20% hlasovalo: 6811 lidí

Politický střet prý neustále probíhá, ale je dobré ho na chvíli mírnit, což si uvědomují prý i opoziční politici. „Když se podíváme, kdo co kdy říkal o té epidemii. Když já se podívám, co já jsem si o ní myslel na začátku, v průběhu, nikdo jsme nebyli moc chytří, takže já myslím, že je toto třeba uznat, dát na chvilku ty politické spory stranou,“ pověděl.

Tomáš Cikrt ani nevidí nějaký výrazný problém v tom, že prezident Babiš nejmenoval ministra Blatného bezprostředně v minulém týdnu. „Profesor Prymula si nadále dělal své. Vidíte, že dneska vláda bez problému vyhlásila nutná opatření. To se už pitváme, jestli jsou to čtyři dny, dva dny. To je jedno,“ zakončil Tomáš Cikrt.

Psali jsme: Po koule mu nesaháš! Železný z ČT a šťastný herec. Je zle Václav Klaus: Nenechme zvítězit strach nad našimi životy Babiš od válu, demoblok k moci. Strhující nová čísla Otevřete hospody, nebo vjedu do lidí, napsal na Facebook. Hrozí mu 15 let



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.