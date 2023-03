Otřesný příběh. Čtyři roky v ČR. Válku odsoudil. Pořád málo, nesmí na závody

Ruský zápasník v taekwondu a kickboxer Stepan Knyshov přišel z města Žukovskij v Moskevské oblasti do České republiky před téměř čtyřmi roky. V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině mu byla ukončena možnost Českou republiku reprezentovat. Sám přitom říká, že je víc na straně Ukrajiny. „Je to ale spíše o politice, která do sportu nepatří,“ dodává sportovec, který se už odvolal u Národní sportovní agentury.

„Důležitým faktorem je, že ani jednou jsem na české půdě neprohrál. Momentálně jsem tedy asi ten nejúspěšnější, nejlepší na české scéně v taekwondu,“ dodává Stepan Knyshov, který hovoří téměř plynule českým jazykem.

Následně popsal, jak se dozvěděl, že jako ruský občan kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu Českou republiku již reprezentovat nesmí. „Český svaz taekwonda měl radu, kde jsem byl také přítomný se svým trenérem. Bylo nám oznámeno, že na rok 2023 kvůli invazi na Ukrajině žádný Rus nemůže reprezentovat Českou republiku, že výjimka může být udělena jen ze strany Národní sportovní agentury,“ dodává.

Na Národní sportovní agenturu se proto Knyshov hned obrátil: „Prosil jsem, napsal jsem tam mail, dopis, ale zatím jsem žádnou odpověď nedostal, zatím nemám výjimku od Národní sportovní agentury, kam jsem se odvolával,“ konstatuje Stepan Knyshov.

Na sociální síti se Knyshov proti ruské agresi na Ukrajině vymezil a podpořil Ukrajinu. „Pravděpodobně to bylo málo, samozřejmě je to o politice a můj názor je, že politika do sportu nepatří. Vymezil jsem se vůči válce, abych nepřišel o to, co mám, o mou vášeň ke sportu, o to, čemu se věnuji od malička a mohl jsem i za těchto podmínek a dění na Ukrajině pokračovat dál. Bohužel politika tu hraje určitou roli,“ pokračuje.

K odchodu z Ruské federace do České republiky jej přiměl nedostatek prostoru pro jeho rozvoj. „Hledal jsem proto nějaký stát v Evropě, demokratický stát, to je důležitá pointa. V roce 2018 jsme tu byli s rodinou na návštěvě, mně se tu líbilo. Kontaktoval jsem Český svaz taekwonda, abych zjistil, jestli v budoucnu mohu Českou republiku reprezentovat a dostal jsem tehdy kladnou odpověď. V roce 2019 jsem se proto definitivně rozhodl, začal jsem tu studovat,“ uvedl s tím, že zbytek rodiny zůstal v Rusku.

Nemyslí si, že byla chyba ze své rodné země odejít, i když je třikrát mistrem Ruské federace: „Rusko se ke svým sportovcům chová jako k hračkám, těch sportovců je tolik, nemůžete říct nic proti tomu systému. Teď se hodně řeší olympiáda, oni říkají, že pokud se Rus proti válce vymezí, tak na olympiádu pojede, ale to bohužel v Rusku nejde. Systém je takový, že mu to v Rusku říci zakážou a nařídí mu, co má udělat, jinak se může stát, že bude vyloučen a zapomene se na něj, ten sportovec už se pak v Rusku v obyčejném životě neuplatní,“ popisuje Knyshov.

Že ruské sportovce na prestižních sportovních soutěžích nechtějí do jisté míry chápe, zároveň ale dodává, že by měla být nastavena mírnější pravidla pro účast Rusů na olympiádě: „Já jsem sportovec, který tím žije, vkládám do toho energii a své zdraví i celý svůj život. Měla by být určitá pravidla, za jakých by ruští sportovci mohli na olympiádu jet. Záleží, jak s k tomu ve světě stavějí olympijské výbory. Takže na jednu stranu tomu kvůli situaci rozumím, ale pro mě jako sportovce je to špatné. Sportovec nemá říkat nic o politice, sportovec má za úkol sportovat a vyhrávat,“ zdůrazňuje.

„Mám z toho špatný pocit. Vadí mi to, chci dát sportu vše a vyhrát vše, co je možné, vyhrát pro Česko zlatou medaili je můj cíl a plán na celý život. I když jsem se ale vůči válce vymezil a vyhrál pro Česko medaile, stejně to nestačí, abych Českou republiku reprezentoval. Jsem výborný sportovec, trenér, vychovávám českou mládež, studuji český jazyk na vysoké škole. Dělám pro Českou republiku všechno, co můžu. Jsem závislý na Národní sportovní agentuře, aby mohla má kariéra dále pokračovat,“ odpovídá zklamaně, zda to z české strany nevnímá jako křivdu.

Prozradil, jaký má názor na válku na Ukrajině: „Můj osobní názor je takový, že válka ve 21. století je špatné rozhodnutí, státy to mají řešit demokratickým způsobem. Více jsem na straně Ukrajiny, samozřejmě nepodporuji ten útok. Jsem proto, aby válka vůbec nebyla a věřím, doufám, že brzy skončí,“ říká Stepan Knyshov, který doufá, že kvůli jeho vyjádřením jeho rodině a příbuzným žijícím v Rusku nic nehrozí. „Věřím, že nezhrozí, ale takhle bych asi tu odpověď nechal,“ říká.

Do Ruska se podle svých slov vrátit kdykoli může, ale bojí se: „Samozřejmě se do Ruska mohu kdykoli vrátit, ale může se stát, že přijedu a nějaký agent mě vezme a pošle v rámci mobilizace do války. Někteří z mých známých, kluci, se kterými jsem od malička sportoval, byli donuceni jít do války,“ říká sportovec.

