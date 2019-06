Ovarobureš, chudák Sobotka, milovníci Ruska! Milion chvilek šturmuje: Jiří Ovčáček bude koukat

„Chudým bral a sobě dal. Kozel zahradníkem, vlk pasáčkem,“ popisuje Andreje Babiše Tomáš Sedláček v textu psaném pro Hospodářské noviny a dodává: „Pro mnoho lidí v této republice, zdá se, vypadá střet zájmů jako jakási nevinná konstelace, kde není úplně zřejmé, co člověk chce (má ‚střet ve svých zájmech‘). Jedná se ovšem o věc mnohem závažnější, v ekonomii je to jeden z největších hříchů, a to hned z několika důvodů.“

Jde o to, že střet zájmů zamlžuje úsudek, zkresluje volbu. „Nemohu se rozhodovat nezávisle, jsem-li na něčem závislý. Kozel nedokáže ani pořádně posoudit, co na zahrádce pěstovat (zelí, zelí, zelí!). Květiny? Brambory? Nic z toho. Není tedy problém jen to, že kozel sní zelí, které není pro něj, ale že to ovlivní péči o vše, co se na zahradě pěstuje. Člověk ve střetu zájmů nemůže ani jednu svou funkci vykonávat moc dobře, protože mu překáží ta druhá,“ říká ekonom.

A ukazuje to na příkladu Agrofertu: „Pokud (již) nemá náš premiér s Agrofertem nic společného, proč se do vyšetřování EK vůbec montuje? Mělo by mu to přece být ukradené. Teď je z útoku na jednu firmu, která je podezřelá, že kradla a nadále okrádá Českou republiku, hned útok na celou Českou republiku.“ Anketa Vadilo by vám, kdyby byl do Rady ČTK zvolen Michal Semín? Vadilo 4% Nevadilo 87% Je mi to jedno, případně ho ani neznám 9% hlasovalo: 2381 lidí

„Z celé EU je najednou nepřítel − a to už je šílená cena za tuto šílenost. Kdyby dotyčný premiér nebyl ve střetu zájmů, bylo by v jeho nejlepším zájmu tuto ‚hydru‘ vyšetřit,“ tvrdí Sedláček a dodává, že v České republice již téměř není úřadu, který by nebyl zaslepen premiérovým vlivem. „Je přece šíleně špatně, že tyto věci musí premiérovi říkat ulice a Evropská komise, a ne například ministryně spravedlnosti,“ míní.

K Babišovi se podle jeho slov teď přimkne jen ten, kdo s tímto střetem zájmů nemá morální problém, což omezuje výběr odborníků, protože by si tak odborníci kazili odbornou reputaci. „I oportunista si musí dobře rozmyslet, zda mu toto krátké angažmá za to stojí,“ říká ekonom.

Další téma pro Sedláčka je utiskování začínajících podnikatelů. „Jak zde mají prorazit malí začínající podnikatelé, když si dotace určené pro ně vezme behemot (Agrofert)? Behemot, který je navíc srostlý s premiérem, který má poslušné úřady na své straně?“ Fotogalerie: - Buduj Agrofert, posílíš mír!

Sedláček si také odpovídá na otázku, zda šel Andrej Babiš do vlády s čistými úmysly. „Kdyby měl čisté úmysly a velký plán, jak změnit zemi k lepšímu, dávno by se střetu zájmů zbavil a věnoval se plně republice, k čemuž byl zvolen.“ Babiš měl prý dost času na prokázání svého mesiášství, ale nic zázračného nepředvedl. „Co ovšem vidíme, je velice průměrný výkon ve funkci nejvyšší,“ hodnotí ekonom premiérovo působení. A dodává, že se Babiš dostal k moci slibem, že utne korupční hydru, ale skutek utek. „Kde je ten zástup chycených korupčníků, kde odzbrojený ten všudypřítomný matrix?“ ptá se ekonom spolu s otázkou, zda bude Babiš chytat hospodské za korunové úniky.

„Jak bych si přál, aby se ulice a všichni škarohlídové včetně Komise mýlili a my mohli mít premiéra, který není podezřelý z trestných činů a z toho, že chudým bral a sám sobě dal. Že to vše byl zlý sen, který se rozptýlí informacemi. Jak bych si přál, aby nehrozila ta ostuda, že náš demokraticky zvolený premiér skončí před soudem a možná za mřížemi. Kéž by mu na jeho ‚bývalých‘ firmách nezáleželo. Všem by se dýchalo lépe,“ přeje si Tomáš Sedláček, ale jedním dechem dodává, že se dotyční nemýlí: „Náš premiér je ve střetu zájmů velikém jako Agrofert a jeho kozlování pošpiní i ty nejsvětější a nejodvážnější činy, které by pro tuto zemi udělal. Co je na tom pikantní, je to, že žádné neudělal. Žádné reformy důchodu či zdravotnictví, nebo urychlení soudů, žádné vysekávání z matrixu, žádné hluboké zamyšlení, jak a kam kormidlovat republiku, žádné budování mezinárodní prestiže, žádná fiskální konsolidace atd. Snad to brzy prohlédnou i jeho voliči,“ doufá ekonom Tomáš Sedláček.

Projektový manažer Miroslav Jungwirth pak zveřejnil svých 10 důvodů, proč proti Babišovi demonstrovat. Nakonec se z nich vyklubalo 11.

„1) Vládne nám trestně stíhaná osoba, která neustále mění osoby, které mají přímý vliv na vyšetřování a posuzování jeho trestních kauz (ředitel GIBS, ředitel policie, ministr spravedlnosti atp.).

2) Vládne nám někdo s mnohanásobným střetem zájmů (dotace, média, trestní stíhání, firmy).

3) Vládne nám někdo totálně neschopný, kdo mění ministry a ředitele státních firem nejrychleji od roku 1989, seká dluhy v době nebývalého růstu, ničí firmy a živnostníky (přímo i nepřímo), zadusil investice v době růstu, populisticky rozhazuje, a hlavně nedělá žádné potřebné reformy.

4) Spoluvládnou nám tu poprvé od roku 1989 komunisté!

5) Vládnou nám tu dva mnohonásobně usvědčení lháři (fakticky i soudně).

6) Ignorují se (nebo se o to alespoň snaží) největší demonstrace od roku 1989.

7) Jsou zde prokazatelné pokusy ovlivňovat justici.

8) Probíhá masivní oligarchizace ČR (prorůstání jedné soukromé firmy do státních struktur a ovlivňování všeho ve svůj prospěch).

9) Ministerstvo financí opakovaně ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu a prohrává jeden soud za druhým za nezákonnou likvidaci firem (a jen náhodou se jedná o konkurenci Agrofertu) a jsou neustále objevována závažná pochybení v účetnictví ze strany NKÚ (v řádu miliard).

10) Stát podporuje ničení našeho životního prostředí, protože to je v zájmu Agrofertu (biopaliva první generace, odpor k zákazu škodlivých pesticidů, podpora velkých zemědělců s velkými lány bez mezí, podpora podvodů a přivlastňování si dotací Agrofertu pro malé podnikatele atp.).

11) Parlamentní většina (tedy ANO+KSČM+SPD) zcela otevřeně destabilizuje všechny mediální Rady tím, že do nich instaluje dezinformátory, šiřitele fake news, milovníky Ruska a odpůrce liberální demokracie a veřejnoprávních médií (což je komické, když o nich mají rozhodovat), útoky na veřejnoprávní média navíc živí i premiér a prezident (a jeho nikým nevolený úředníček, který se povýšil na roli víceprezidenta).“

A Lukáš Nozar, člen ČSSD, varuje před vulgárním pravičáctvím a mluví o paktu, kterému podlehl předseda Sobotka. „Ve vnitrostranickém referendu ČSSD jsem hlasoval pro vstup do vlády s ANO. Věřil jsem, že občanská společnost a soudní moc je již natolik silná, že bude schopná držet v šachu pakt Zeman–Babiš – nedemokratické strany, kterému kdysi podlehnul náš předseda Sobotka. Že se tedy povede zabránit jevům známým z časů opoziční smlouvy. Proti těmto jevům demonstruju již od kauzy odvolání šéfa stanice Vltava. Chvilkové demonstrace jsou vzepětím proti vývoji, který každý prozíravý člověk po výsledcích posledních parlamentních musel tušit,“ říká Nozar.

„To hlavní, co jsem však jako levicový občan a straník od účasti ve vládě očekával, bylo osvobození společnosti ze zakletí vulgárním pravičáctvím. Díky tomuto zakletí totiž naši voliči volili Babiše. Vulgárně pravicové síly jsou schopné udělat z kauzy elektroměry nástup komunismu v Praze, environmentalismus interpretovat rovnou jako holokaust a ze vstupu ČSSD do vlády dělat Vítězný únor. Autentická demokratická levice zatím v boji s vulgárním pravičáctvím podléhá, což je však ohavným příznakem toho, že má v zemi zatím mnohem více nepřátel než Ovarobureš,“ útočí Nozar na domnělé viníky neúspěchu ČSSD.

autor: kas