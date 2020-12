PES: Došlo na Ševčíkova slova. A mezitím nesmysl v obchodech: Respirátory za páskou. Pro vaše bezpečí

reklama

Od 27. prosince je Česko opět v pátém stupni systému PES, a to se všemi omezeními, které systém obnáší, ale s novinkou, že zboží, které není uznané jako nezbytně nutné, si zákazníci nekoupí ani v supermarketech a musejí s jeho dodáním spoléhat na e-shopy. Restaurace jsou znovu omezeny na výdejní okénka a v supermarketech si lidé nemohou ani objednat jídlo v restauracích, pouze ho odtamtud mohou rozvážet služby typu DameJidlo.cz.

Tento zákaz pak vede ke kuriozním situacím. Internetem se šíří fotografie z Kauflandu, kterou sdílel např. poslanec TOP 09, lékař Vlastimil Válek. Zmíněný supermarket měl mezi zbožím, které nemůže prodat, i respirátory, obecně uznávané jako jeden z nejlepších ochranných prostředků proti šíření covidu-19.

Jak uvádí portál Kupi.cz, Kaufland už zjednla nápravu. „Respirátory i kojenecké potřeby v prodeji stále jsou. V těchto případech se jedná se o chybné označení naším zaměstnancem. Děkujeme za upozornění, informaci předáme obratem kompetentním kolegům k řešení,“ reagoval správce sociálních sítí obchodního řetězce.

Jak již bylo řečeno, omezení vyplývají ze systému PES. Ten je nyní v pátém, nejhorším stupni. Ovšem jak je možné zjistit z webu ministerstva zdravotnictví, současná situace pátému stupni neodpovídá. Od 27. prosince klesl index na hodnotu 71. Na které se prozatím drží. Hranicí mezi 4. a 5. stupněm tvoří bodová hranice 75 a 76 bodů. I pro dnešek zatím index udává hodnotu 71 bodů. Jak píše server iDnes, za poklesem indexu rizika epidemie v ČR stojí snížení reprodukčního čísla z 1,05 na 0,94.

I pokud se jedná o jednotlivé kraje, jen v několika z nich je situace natolik vážná, že spadá do 5. stupně. V Praze například index od konce listopadu ani jednou tuto hranici nepřekročil. Jediný kraj, který by podle systému PES měl být v 5. stupni, je Moravskoslezský se skórem 79. Ostatní kraje mají buď hraniční hodnotu 75 nebo i menší.

Na nedostatky systému PES už přitom pro naše médium upozornil tým docenta Ševčíka z Národohospodářské fakulty VŠE. Podle nich je současný systém výplodem „pomýlených sociálních inženýrů a epidemiologů, kteří neberou při svých konstruktech v úvahu reálnou životní situaci a širší souvislosti“. Upozorňují zejména na to, že už několikrát se změnil způsob výpočtu indexu a další změna se plánuje hned na začátku roku 2021.

Dále kritizují, že index i v nejmírnějším stupni počítá s nouzovým stavem. „Podle modelu PES MZČR prakticky neexistuje možnost, že by společnost mohla v nejbližších měsících fungovat normálně. Nejmírnější stupeň rizika ukazatele PES přitom platí pro interval 0 až 20. Nulové hodnoty lze dosáhnout pouze v případě, že v ČR nebude žádný člověk, který by byl v posledních 14 dnech COVID pozitivní,“ píší akademici. Model PES podle nich nezohledňuje, že testy na koronavirus nejsou stoprocentně spolehlivé a testovaný může být tzv. falešně pozitivní.

Kromě toho také akademici spolu s docentem Ševčíkem upozorňují, že první stupeň vyžaduje extrémně nízké hodnoty hned několika různých ukazatelů, a hlavně, že jedna věc je prvního stupně dosáhnout, něco jiného v něm zůstat. „K dlouhodobému udržení stupně 1 by se celkový denní přírůstek pozitivně testovaných pacientů musel držet přibližně pod 380, přičemž z nich by mohlo být maximálně okolo 70 seniorů. To by představovalo přibližně 5320 pozitivně testovaných za 14 dní (maximálně 980 z nich by mohlo být seniorů). To je cca 50 pozitivně testovaných osob za 14 dní na 100 000 obyvatel (zároveň taky cca 50 pozitivně testovaných seniorů za 14 dní na 100 000 seniorů). Je patrné, že mezi dosažením nejnižšího rizikového stupně a jeho udržením je markantní rozdíl,“ shledávají.

Akademici mají ještě další výtku k systému: „Žádným způsobem nezahrnuje obsazenost zdravotnických zařízení či jiných zdravotnických zdrojů, což považujeme v podstatě za nejdůležitější parametr pro případná celoplošná opatření. Právě tímto faktorem se přitom alarmisté při svém zavádění všech co možná nejpřísnějších lockdownů velice často ohánějí. Možná je to i z toho důvodu, že by se jim hodnoty plynoucí z obsazenosti zdravotnických zařízení ve své snaze vše uzamknout a znehybnit úplně nehodily do krámu.“ Dle zpráv CNN Prima News se od ledna právě zátěž nemocnic či zdravotní dopad epidemie v indexu promítne, vypadnout by z něj měla pozitivita testů. Obecná kritika na adresu sytému pak zní, že vychází z odhadů a z dat, která se zpětně mění. A neodráží tak současnou situaci.

„Používání takto konstruovaného ukazatele jako nástroje k omezování svobody a individuálních práv nelze považovat za nic jiného, než za výplod sociálně inženýrských koncepcí centrálních plánovačů, který nemá nic společného s vědecky podloženými opatřeními, která by reagovala na skutečnou zdravotnickou hrozbu,“ shledávají akademici vedení docentem Ševčíkem.

