Padlo po volbách: Naděje přichází s Pavlem. Ale i hrozba pro Fialu. Až si uvědomí, co má teď Babiš

„Děkuji každému, kdo přišel k volbám, ať už volil jakkoliv. Lidé znovu ukázali, že jim záleží na tom, co se v naší zemi děje, kam směřuje, a to je pro naši budoucnost naprosto klíčové. A také děkuji všem lidem v komisích, kteří hlídali férovost voleb. Gratuluji panu Pavlovi k vítězství a k tomu, že ukázal, že i se slušnou a poctivou kampaní lze vyhrát volby. Přeji naší zemi, aby byl dobrý prezident, nadstranický, který se bude snažit společnost spojovat. Aby vrátil prezidentskému úřadu tolik potřebné demokratické i státnické hodnoty a Českou republiku důstojně reprezentoval. Rekordní účast ale odráží i to, že je společnost rozdělená a napjatá. Po špinavé kampani pana Babiše se část jeho voličů opravdu bojí totality či války, kterou hrozil. Proto vyzývám pana Babiše, aby pro jednou udělal správnou věc a omluvil se veřejně za kampaň, za lži, uklidnil veřejnost. Je to v zájmu všech občanů,“ vyzval Ivan Bartoš, místopředseda vlády, ministr pro digitalizaci a pro místní rozvoj, předseda Pirátské strany.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

„Blahopřeji Petru Pavlovi a přeji nám všem, aby se mu podařil naplnit jeden konkrétní předvolební slib: aby byl prezidentem všech občanů. Aby dokázal přesvědčit voliče svého oponenta, že poražení nejsou oni, ale jen Andrej Babiš a jeho konfrontační styl politiky. Těším se na novou etapu našich novodobých dějin, kdy prezident bude znovu tím, kdo vášně zklidňuje, rozpory zahlazuje a zemi spojuje. Jsem připraven se na tom s novým prezidentem podílet,“ prozradil Petr Gazdík, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, bývalý ministr školství a předseda STAN.

Mgr. Petr Gazdík STAN



Fotogalerie: - Generálovo vítězství

„Pan prezident Pavel má nejsilnější mandát v historii České republiky. Teď musí prokázat, že ti, kdo ho označovali za vládního kandidáta, tak lhali. Petr Pavel má obrovskou odpovědnost. Svůj mandát by měl využít k tomu, aby společnosti vrátil naději. Pan Babiš bohužel nedokázal překročit svůj stín a ukázal, že není dobrým lídrem opozice. Dokud bude opozici vést Andrej Babiš a Tomio Okamura, bude v naší zemi vítězit pravice. To je po těchto volbách také jasné,“ je přesvědčen Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

Michal Šmarda ČSSD



„Sláva vítězům, čest poraženým. Teď přichází čas ukončit kampaň a zahladit rány, které v naší společnosti vytvořila. Děkuji všem za účast u voleb a zejména těm, kteří nepodlehli davové hysterii a zachovali si během 14 dní slušnost a lidskost. Zvláštní poděkování posílám více než 1450 volebním komisařům, kteří po celé České republice dohlíželi na férový průběh voleb za Svobodné,“ poděkoval Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Výsledek voleb pro pana Pavla znamená, že pan Kolář a jeho přátelé ze CIA mohou být spokojeni, pro pana Babiše to znamená, že nic nekončí a jako předsedu ANO ho čekají další volby, a pro občany České republiky to znamená, že k panu Pavlovi jako bonus dostanou také již zmiňovaného pana Koláře včetně jeho přátel, dostanou více zeleného šílenství včetně Green Dealu, dostanou další dodávky zbraní na východ a cizí armády na našem území, dostanou ještě větší militarizaci veřejného prostoru a další ukrajinizaci naší země, dostane se jim také dalšího ukrajování osobních svobod, které ostatně pod dohledem Fialovy vlády národní zkázy již běží, to vše pod dohledem médií hlavního proudu, která se sice v této volební kampani svojí jednostranností zcela zdiskreditovala, ale díky volebnímu výsledku se zpovykaná a zcela jednostranná novinářská kamarila dozajista cítí ještě více na koni, vždyť se jim to povedlo. Mobilizaci zmiňovat nebudu, neb ze řetězu utržení politici, kupříkladu ten trouba ze STANu, poslanec Petr Letocha, který již udal předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou, jsou celí natěšení, jak budou kdekoho likvidovat podáváním trestních oznámení, ale třeba na ni také dojde. To pak holt bude natěšená mládež muset sundat flanel a navléci maskáče,“ ohodnotil Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



„Pro budoucího prezidenta velkou odpovědnost a prací přesvědčit, že je prezidentem všech. Pro Andreje Babiše sebezpytování a snad i velkorysost. Pro Českou republiku čas na přijetí faktu, že se vše dělo na principu demokratické politické soutěže. Moc bych si však přála, kdyby to byl také čas na zasypání příkopů, které nás rozdělují,“ přeje si Věra Kovářová (STAN), 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



„Jasné vítězství Petra Pavla. Rozdíl milion hlasů. Porážka kampaně plné lží, šíření strachu a nenávisti. Teď je čas spojit síly a přestat společnost rozdělovat. Všechna předvolební a dnešní vyjádření Petra Pavla dávají naději, že se na Hrad vrátí důstojnost, skutečné hodnoty a snaha lidí spojovat. (Neplatí, že by tu byla propast mezi městy a venkovem. Ve druhém kole byly výsledky napříč Českem porovnatelné),“ sdělil Martin Kupka, ministr dopravy, místopředseda ODS.

Mgr. Martin Kupka ODS



„Za hnutí ANO musím potvrdit, že samozřejmě budeme Petra Pavla plně respektovat, protože je demokraticky zvoleným prezidentem České republiky. Vzhledem k tomu ale, že teď skutečně nebude existovat žádná ústavní pojistka, protože strany jednoho spektra ovládají vlastně všechny nejvyšší ústavní funkce, tak o to teď bude naše práce nejsilnější opoziční strany důležitější, uvědomuje si Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Pro Českou republiku to znamená, že teď si můžou lidé do konce roku odpočinout od voleb. A v rodinách může zase zavládnout pokoj a klid. Pro Pavla znamená vítězství těžký úkol, a to zacelit rány mezi lidmi, které Andrej Babiš svou nenávistnou kampaní způsobil. Pro Andreje Babiše a ANO znamená porážka další tvrdou ránu. Teď začnou v ANO čistky mezi lidmi, kteří byli uvnitř strany nespokojeni se směřováním a s průběhem nejenom kampaně. Myslím si však, že nejvíc znepokojen by měl být Okamura, jelikož v tuto chvíli loví ANO mezi jeho voliči a jak řekl Babiš, SPD s nimi nebude nikdy ve vládě, čímž jeho voličům naznačuje, že hlas pro SPD je zbytečný,“ uvedl Lukáš Černohorský, bývalý poslanec a předseda Pirátské strany.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



„Věřím, že budeme mít konečně dobrého nadstranického prezidenta, který bude českou společnost spojovat a dokáže ji vést dopředu do budoucnosti. A myslím, že pan Babiš už by konečně mohl zvážit důchod na rodném Slovensku,“ myslí si Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



Fotogalerie: - Volby v Mladých Bucích

„Osobně jsem rád, že pan Pavel vyhrál. Ukázalo se, že lidé v České republice si zachovali rozum a nepodlehli agresivnímu populismu Babiše,“ sdělil Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda Senátu ČR.

MUDr. Přemysl Sobotka

senátor v letech 1996-2016

„Výsledek voleb jednoznačně ukázal, že kampaň Antibabiš nastartovaná již v roce 2013 stále funguje. Ostatně Petr Pavel to sám potvrdil, když prohlásil, že nevyhrál on, ale kampaň proti Babišovi. Pro Pavla, Babiše i Českou republiku z toho plyne jediné: Andrej Babiš nadále zůstává středobodem české politiky. Trikolora gratuluje Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky. Z jeho zvolení nemáme radost, nebyl naší volbou, ale respektujeme výsledky. Volbou prezidenta nic nekončí. Naopak. Politické soupeření a boj o charakter naší země pokračuje. Fialova vláda národní zkázy vrací Českou republiku mílovými kroky zpátky do totality. Trikolora je připravena se tomuto nebezpečnému trendu s veškerou odhodlaností postavit. Budeme nadále bránit normální svět, právní stát a občanské svobody,“ prozradila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

Zuzana Majerová Trikolora



„Generál Pavel nastoupí do čela státu v těžké domácí i zahraniční situaci. Slíbil komunikaci s vládou i opozicí, uvidíme, jak se mu to bude dařit. Andrej Babiš prohrál, ale 2,3 milionů hlasů pro něj je zároveň varování premiéru Fialovi a jeho pětikoalici. Andrej Babiš má na čem stavět základ pro příští sněmovní volby, bude ovšem potřebovat spojence. Prozatím politické partnery v zásadě likvidoval tím, že jim průběžně vysával program a hlavně voliče, viz ČSSD, KSČM a teď možná SPD. Bude muset změnit přístup, jinak skončí sám s nulovým koaličním potenciálem. A co výsledek voleb znamená pro občany ČR? Slunce vyjde zítra stejně jako dnes, ceny v obchodech se nesníží, inflace také ne. Podstatné bude, zda a jak bude nový prezident nastolovat a prosazovat politickou agendu, jak nastaví komunikaci s premiérem, vládou, parlamentem, zda bude schopen jít i do střetu o věc, když půjde o zájem občanů a země. To vše zjistíme po inauguraci prezidenta Pavla, tedy po začátku března,“ uvedl Michal Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů ČR a místopředseda ČSSD.

Ing. Michal Hašek ANO 2011



„Hlavně tedy doufám, že vítězství Petra Pavla bude znamenat konec předvolební protibabišovské kampaně vládních stran. Aspoň na pár týdnů, než si všichni naplno uvědomí novou sílu, kterou po těchto volbách disponuje právě šéf největšího českého politického hnutí. Tomu i přes ostrou démonizaci na všech frontách dal svůj hlas poprvé v životě téměř milion nových voličů. Pro necelé dva a půl milionu občanů tak přestalo hrát antibabišovské stigma podstatnou roli při jejich volebním rozhodování. Velmi silný mandát prezidenta Pavla v kombinaci s tímto významným posílení pozic Andreje Babiše ve společnosti se nepochybně brzy stane noční i denní můrou Petra Fialy. Předsedovi vlády nezbyde nic, než oprášit starou dobrou protibabišovskou šavli a pokusit se o to, co už umí docela dobře. Vysílat jasné signály o darebnosti lídra hnutí ANO,“ okomentoval Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

„Vypadá to, že Babiš už narazil v politice na strop svých možností a velká část společnosti je schopna spojit se proti němu. Pokud se týká Pavla, bude používat slušnější slovník než Zeman. Jestli bude mít nějaké mocenské ambice, o tom rozhodne jeho okolí. A pro Českou republiku - ta dostala na frak výsledky prvního kola, když do druhého postoupili dva předlistopadoví komunisté. Ten vzkaz pro budoucnost je jasný - kolaborovat s mocí, ať je jakákoliv, se vyplatí. Klást odpor zlu se nevyplácí. Jak se říká, „hrdinů jsou plné hřbitovy“,“ sdělil František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

„Pro pana Pavla spousta práce, pro pana Babiše trpká pravda, že silou to nejde, a pro Českou republiku věřím konečně v příchod lepších časů, alespoň tedy co se týká hlavy státu,“ myslí si Marek Ošťádal (STAN), senátor za Olomouc, člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a místopředseda volební komise Senátu ČR.

Marek Ošťádal STAN



„Osobně si myslím, že občané vsadili na slušnost a serióznost. Věřím, že nás bude nový prezident dobře reprezentovat v zahraničí a přispěje k zakopání příkopu mezi občany. Co se týče pana Babiše, myslím, že bude dále nejvýraznější osobou opozice, jak konec konců avizoval na své tiskové konferenci,“ konstatoval Jiří Horák, poslanec KDU-ČSL, člen zahraničního výboru a výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, starosta města Bučovice.

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. KDU-ČSL



Fotogalerie: - V generálním štábu

„Jak říkala moje babička, chleba levnější nebude. Kdyby Andrej Babiš místo slov zlevnil pečivo PENAM, mohl i vyhrát, ale ve světě peněz a kapitálu to přece nejde. A tak „král je mrtev, ať žije král“ a za dva roky to bude mít nová vláda ANO asi těžké,“ předpovídá Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

Leo Luzar



„Nečeká nás dobré období,“ upozornil Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

„Zatím nebudu hodnotit, mohl bych podle slov, raději si počkám na činy jednotlivých aktérů a podle toho budu moci hodnotit i příští pozici naší země,“ ohodnotil Vojtěch Filip, bývalý předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



„Je to Pyrrhovo vítězství. Drsný šok nadělí i většině těch, kdo skočili na špek. Teď, kdy vláda jedné strany dobyla i Hrad, se však už nemá ani na co vymlouvat. Propast mezi „my a oni“ bude přehlednější, než kdy dřív. O to víc překreslí i politickou mapu. A vydupe ze země opozici, s níž přijde skutečná alternativa. Zoufale chyběla i v právě skončeném klání. Tím snáz ho intrikáni drželi v mantinelech, v nichž zájem většiny tahá za kratší konec. Dovolit jim to i příště, dopadneme žalostně. „Pětidemolici“ porazí jen spojenectví, které se rozkročí ještě mnohem víc. Napříč co nejširším vlasteneckým, demokratickým a protiválečným spektrem. Teď to snad trkne už i ty, koho až dosud mátly zduřelé ego a zadřené mrákoty,“ sdělil Josef Skála, ředitel Institutu české levice.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

