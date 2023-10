Pak už jenom Berlín a Paříž. „Skoro velezrada.“ Holec Pavla nešetřil

reklama

Prezident Petr Pavel v jednu chvíli na cestě do srdce EU prohlásil že by si uměl představit, že se Česko může vzdát práva veta v EU. „To právo veta, které ještě zbývá v EU, to jsou ještě zbytky naší suverenity, než to předáme celý do Bruselu,“ poznamenal Holec.

„Pak nás už k ničemu nepotřebují,“ doplnil Kubáček. Kdokoli, kdo je soudný politik, tak i na tohle nenechá sáhnout,“ dodal s tím, že pokud by právo veta přestalo existovat, už by celá evropská politika byl tenisovým utkáním mezi Berlínem a Paříží a menší státy už by se mohly rozhodovat toliko o tom, zda se přidají k Berlínu nebo k Paříži. U všech ostatních zemí, vyjma Německa a Francie, už by na jejich názoru nezáleželo. U velitele armády ČR tohle fakt nepochopím, mám z toho pocit, že mu jde jen o ten červený koberec, hudbu, nastoupený vojsko, ale hlavně nemít názor, koukat se, kdo řekne víc a tam se přidat,“ zlobil se Kubáček.

Petr Holec prohlásil, že sledujeme cosi jako kolaboraci a média to z jeho pohledu většinově nezvedla. Stejně tak jako většina médií omlouvala rozhodnutí vlády Petra Fialy (ODS) přijmout pakt o migraci s tím, že v tomto paktu přece jde o to pomoct druhým.

S naší historickou paralelou. Kdybychom tohle udělali, tak předáváme zbytek naší suverenity do Berlína.

Oba pánové se shodli, že nemalá část médií zásadní témata, jako je pakt o migraci či slova prezidenta Petra Pavla přehlížejí a raději napíší, jak si šel prezident zaběhat. „Mně to fakt připomíná osmdesátky,“ povzdechl i Kubáček, který se v myšlenkách vrátil 40 let zpět do časů komunistické nadvlády nad Československem.

„Mně taky,“ přisadil si Holec.

