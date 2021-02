Pamatujete na Kalouskova ministra Hegera? Teď vystoupil, že by nechal pandemii na „osobní odpovědnosti občanů“

reklama

„Kdyby prodloužení nouzového stavu neprošlo, byla by to poslední příležitost, jak by mohla vláda říct občanům: tu celkem trapnou hru jsme tady hráli přes půl roku, od zavírání toho či onoho po měnění všech podmínek. Teď to končí a všichni máte otevřený prostor, jak se o sebe postarat sami. Je to na každém z vás,“ podotkl bývalý šéf resortu zdravotnictví.



Nově by tak podle něj místo vlády mohli vlastní kroky podnikat sami občané. „Když to vláda zvorala, tak se to zkrátka všechno smíchalo dohromady a nikdo už ničemu nevěří. Tak teď je poslední šance, aby s tím každý jeden z nás něco mohl udělat," poznamenal.



Další odborníci se podle serveru přiklánějí k tomu, že vláda bude nadále moci používat mnohé nástroje, přijde však zejména například o možnost zavádět restrikce bez podrobného zdůvodnění.



Podle ústavního právníka Jana Kysely by nyní vláda mohla řídit epidemie bez stavu nouze za pomoci zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož prostřednictvím lze omezit služby, uzavřít některé obchody a služby či omezit pohyb. Nešlo by však již restrikce vyhlašovat plošně bez rozdílu území, typů podnikatelských provozů či občanských aktivit.



Právník Ondřej Dostál, jenž obstál loni na jaře u soudu se zrušením některých opatření, která měla podle něho být „svévolná, chaotická a nesrozumitelná“, se vyjádřil, že by nové restrikce nemohly být razantní a plošné, nýbrž cílené a přiměřené. Fotogalerie: - Vyhlášení nouzového stavu

To by podle něj byla správná cesta. „Tato změna by vedla k požadavku na větší kvalitu řízení státu v epidemii. To je to, co od něj populace od začátku očekává. Nikdo nechce poslouchat, že je to zakázané, protože je to zakázané. To nebude nikdo dodržovat. Lidé potřebují slyšet, že to je zakázané, protože máme důkazy, že dochází k tomu či onomu šíření epidemie,“ vysvětlil pro Aktuálně.cz Dostál.



Navrhl, aby Ministerstvo zdravotnictví v případě neprodloužení nouzového stavu raději spolupracovalo s hejtmany. „V případě stavu nebezpečí nic nebrání Ministerstvu zdravotnictví, aby na území takového kraje vedle sebe platila krizová opatření určená pro stav nebezpečí a nařízená hejtmanem kraje a mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví nařízená Ministerstvem zdravotnictví,“ doplnil.



Možnost, že vláda by po neděli vyhlásila nouzový stav bez souhlasu Sněmovny, jak naznačil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), pak ústavní právník Jan Kysela hodnotí jako nemožný beze změny v nynější situaci. „Kdyby to bylo tak, že nouzový stav pomine a začnou se dramaticky zvedat všechna čísla, která jsou pro pandemickou krizovou situaci charakteristická, a současně se ukáže, že všechny instrumenty zákona o ochraně veřejného zdraví nestačí, tak to je něco jiného," míní.



Vláda se dosud při prodlužování nouzového stavu, který platí od 5. října zatím do 14. února, opírala o podporu komunistů, ti však po planých slibech vládní koalice se svou podporou skončili. „Vláda naše podmínky nebrala vážně a rozhodla se jinak,“ okomentoval výkonný výbor KSČM stanovisko, že jednání vlády již dále nehodlá trpět. Psali jsme: Pozor, úřednická finta na živnostníky: Prosila, plakala. Pak vytáhla průkaz a napařila pokutu Zaorálek řval na celou Sněmovnu: Bartoši, Fialo, Jurečko, toto půjde na vaše hlavy. Pak křičel i na Piráta na empiru a došlo na sprostá slova Černochová se vysmála Hamáčkovi za příměr o válce: Jdeme do boje s vládou, co střílí do vzduchu Premiér Babiš: Mrzí mě, že naše více než dvouhodinové jednání nedopadlo

