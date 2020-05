Pan Veselý, Babišův mazlík a Zemanův vrchní patolízal. Do Xavera si kopla i jeho oblíbená slečna „Zdíša“

„Třeba na večerníčku asi není nic závadného. Když ale mluvíme o nezávislosti, mluvíme o zprávách a publicistice. Nevěřím, že lze vyváženost spočítat podle počtu minut a výstupů. Nikdo z nás neví, kde je pravda,“ uvedla svůj postoj k České televizi Lipovská, která k vysílání ČT mimo jiné také připomíná, že nezná jediný pořad veřejnoprávní televize, který by nemohla vysílat televize komerční.

Luboš Xaver Veselý pak o obavách některých opozičních lídrů hovoří jako o směšných – především o těch, kteří mluvili o začátku konce nezávislé veřejnoprávní televize. „Tak to je samozřejmě směšné. Pokud žijeme v zemi, kde má zvolení jednoho člověka kamkoli ohrozit nezávislost čehokoli, nebo dokonce demokracie, tak si říkám: proboha, na jakých základech to tady všechno stojí,“ sdělil Xaver Veselý, který tvrdí, že bude zastupovat veřejnost nezávisle na jakékoliv politické straně či politikovi. Změnit však chce platy zaměstnanců a má připomínky ke smlouvám, které Česká televize uzavírá.

Veselého pak mimo jiné kritizuje stávající radní Zdeněk Šarapatka. „Pan Veselý coby Babišův mazlík a vrchní patolízal Miloše Zemana, který Českou televizi z duše nenávidí, nebyl zvolen kvůli jejímu rozkvětu,“ pravil Šarapatka po Veselého zvolení.

Matochovy plány pak příliš konkrétní nejsou, je však známé, že se zná s předsedou hnutí Trikolóra Václavem Klausem mladším. A to ze šachového klubu. „Když si ale přečtete moje texty, nebo kdokoliv si je přečte, ten by vám mohl garantovat, že na něm budu naprosto nezávislý. Nemyslím si, že to má jakýkoliv vliv na moji případnou práci v Radě ČT,“ sdělil Matocha, jenž chce apelovat na šetření v hospodaření veřejnoprávní televize.

Moderátor Luboš Xaver Veselý má s redaktorkou Zdislavou Pokornou nevyřízené účty. V únoru se ve svém nejnovějším videu na kanále YouTube vyjádřil k aktuální otázce, která se kolem jeho osoby rozpoutala. Jde o konverzaci redaktorky serveru Seznam Zprávy Zdislavy Pokorné, která se zeptala komentátorky Karoliny Stonjekové, zda jsou vystoupení u Veselého na serveru XTV.cz placená. Veselý nenechal na Pokorné nit suchou. Stopy ukazují i k Hlídacímu psu nebo k Člověku v tísni.

„Já vám Zdislavu Pokornou ukážu. Kde se vzala, tu se vzala. Snaží se jakýmkoliv způsobem dohnat na pranýř XTV.cz a zejména mě. Volá všem hostům, kteří – dozvěděli jsme se to asi od šesti, sedmi lidí – kdy byli v XTV a klade jim otázku, zda je pravdou, že za svoji účast v XTV musí platit peníze,“ konstatoval mimo jiné ve videu Xaver Veselý a ukázal právě konverzaci s Karolinou Stonjekovou. „Zdíša jede,“ konstatuje Xaver Veselý ke konverzaci a prozrazuje tak, jak si redaktorka Seznamu říká.

„Vylučuju, v tuto chvíli dávám ruku na špalek,“ odmítl rázně Xaver Veselý, že by k placení hostů v XTV docházelo. Následně se vrátil k osobě Zdislavy Pokorné. „Je to zjevně dáma, která sbírá drby a pomluvy, ta pomluva je samozřejmě tady, ta debilita namířená proti mně, a je to podobná lež, nepravda, pokus ty lidi, kteří sem chodí do XTV zavčas vystrašit,“ míní Xaver Veselý, jenž si hledal na internetu informace o této mladé novinářce. A našel video z finále soutěže Hledá se LEADr, kde Pokorná soutěžila s projektem Špendlík.

Xaver Veselý se následně Pokorné omluvil ve Výzvě Seznamu. „Tohle nám přišlo slabý jak rýžový nákyp. Horší omluva je už jen říct ‚Sorry jako‘ a nechat se za sebe omluvit ministerstvo financí. Tak jsme si řekli, že to tak nenecháme. Jestli se s námi chce pan Veselý bavit takhle, není problém. A tak jsme vyslali našeho válečného korespondenta Konstantina Sulimenka, aby se na to pana Veselého zeptal ještě jednou,“ uvedl následně k jeho slovům Jindřich Šídlo a zveřejnil video, ve kterém se Sulimenko s notnou dávkou familiérnosti obrací na Luboše Xavera Veselého.

„Luboši, Luboši nazdar. Ty vole, já jsem ti chtěl jenom říct, kámo, to video o tý Pokorný, to bylo úplně skvělý, ty vole, jak jsi jí úplně posral, těch deset minut, a nenechal jsi jí vůbec reagovat, to bylo úplně chlapácký, ty jseš skoro jako Václav Klaus junior, teda on si vybral šestnáctiletou...“ provokoval Sulimenko, zatímco se Xaver omlouval s pohledem na hodinky. „Počkej, počkej, jenom kejvej, tohle je jako jeden z těch tvejch rozhovorů, jenom kejvej. Hele, jak sis vybral tu holku dvacetiletou, ne šestnáctiletou jako Václav Klaus mladší...“ pravil Sulimenko, ale Xaver zřejmě odkráčel, zatímco za ním Sulimenko volal, že pro něj mají překvapení.

Načež došlo na konfrontaci mezi Pokornou a Xaverem Veselým. Kde moderátor prohlásil, že pokud to Pokorné přišlo ostré, tak zmíněné video byla chyba. Ale doplnil, že video bylo „ve volném tónu“. Redaktorka obvinila Xavera, že ji urazil v přímém přenosu. „To ale ne,“ bránil se moderátor. „Ale tak jsem rád, že si tady všichni tykáme, že jsme všichni kámoši, to je hezký, že média spolu spolupracujou. Tak se měj hezky, čau, někdy přijď zase,“ loučil se s pozdravem plným sarkasmu Konstantin Sulimenko.

Reportérka ze Seznamu Zdislava Pokorná, která se ptala hostů Xavera, kolik mu platí, napadla také europoslance Jana Zahradila. „To, že je někdo novinář, neznamená, že kolem sebe může házet lživými obviněními z korupce,“ poznamenal Zahradil s tím, že na ni nažene právníka. V diskusi se mu dokonce advokáti nabízeli.