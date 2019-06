Pane Mináři, když tak toužíte diskutovat v televizi, tak přijďte k nám na Barrandov, zval Soukup. Pak se bavil Kalouskovou novou parukou

Jaromír Soukup znovu uvedl do provozu svůj slovní granátomet. Vzal si na paškál poslance TOP 09 Miroslava Kalouska a Dominika Feriho i společnou armádu EU, která se možná jednoho dne zrodí. Strefoval se však i sám do sebe, když divákům v žertu prozrazoval, kdo u nich doma velí, zda on, nebo jeho partnerka. Soukup si tropil žerty také z Václava Moravce a učinil jednu zcela vážně míněnou nabídku.

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se zamyslel nad tím, jak by Česko vypadalo bez Andreje Babiše (ANO). A dospěl k závěru, že kdyby opozice neměla Babiše, musela by si ho uplácat z řepky.

„Já myslím, že by si ho museli ti opoziční politici uplácat z řepky a místo končetin mu dát třeba Kostelecké párky,“ prohlásil doslova Soukup. V publiku touto svou poznámkou vyvolal smích. Podle generálního ředitele by si ho zkrátka opozice musela vymyslet, protože právě na Babišovi se štěpí společnost. I lidé, kteří se často o politiku před prázdninami příliš nezajímají, vycházejí do ulic protestovat.

„A víte, já jsem dostal takovej nápad. V naší republice je dusněji než v prádelně. ... A cílem toho spolku Milionu chvilek pro demokracii, to je ten spolek, co to organizuje, tak cílem toho pana (Mikuláše) Mináře, který to organizuje, byl duel pana Mináře a Andreje Babiše. A já tady jeden pořad, který se jmenuje Duel, už mám. Já chápu Andreje Babiše (ANO), že by do těch aktivistickejch lepších Otázek Václava Moravce jako nešel. Tam by mu hrozilo, že si Vašek brzo sedne vedle toho Mináře a půjdou jako do něj. A Vašek by mohl být v nějaké blonďaté nenápadné paruce na těch demonstracích,“ zaznělo ze Soukupových úst.

Poté se vytasil s naaranžovanou koláží, na které je mezi demonstranty k vidění Václav Moravec s blonďatou parukou na hlavě. Své publikum tím Soukup opět rozesmál.