Pane prezidente, jestli to čtete sám... Student připsal Klausovi pod písemku dotaz. Zdrcující odpověď je tu

Václav Klaus úvodem zmínil, jak nápaditě se jej dotazují studenti na problematiku veřejných financí země. Jeden ze studentů na VŠE, kde přednáší, se jej dotazoval na konci odevzdaného písemného testu. „Testy jsou písemné a já se dostal k vyhodnocování hromady testů. A jak čtu jednu z odpovědí, tam je najednou na konci podtrženo a závorka: A otázka na Vás, jestli tohle čte pan prezident skutečně sám. A odpovědět můžete třeba u Xavera, což se mi zdálo jako naprosto originální metoda, jak studenti takto komunikují v rámci zkoušky,“ popisuje exprezident.

„Otázka studenta konkrétně zněla: Existuje v současné době na politické scéně někdo, kdo by dokázal zahájit utahování opasků? Jmenujte. Nebo čelíme rozvratu veřejných financí v přímém přenosu?“ líčí Václav Klaus v pořadu XTV Pane prezidente.

Následně Václav Klaus na tento dotaz odpovídá s tím, že tu není nikdo takový, kdo by tento problém řešil, a rozvratu veřejných financí čelíme: „Nejsem si jist, že je na politické scéně někdo, kdo by k tomu radikálnímu a potřebnému kroku výrazných škrtů byl vůbec ochoten se podepsat. Vláda kolem toho lavíruje. Včera měla vláda první diskusi k návrhu rozpočtu na příští rok a už tam zase vystřelila, že by deficit mohl být 235 miliard. Opasky neutahují. Utahovat opasky by znamenalo, že budeme mít přebytek rozpočtu. A jak se ptal autor otázky, já to za rozvrat veřejných financí považuji.“

Zatím stále vidíme jen návrhy ozdravných balíčků na příští roky ze strany vlády a žádné konkrétní návrhy. Klaus zopakoval svá slova o tom, že vládě očividně tato situace vyhovuje: „Inflace vždy vyhovuje dlužníkům. A největším dlužníkem u nás je samozřejmě stát. Takže vládě to vyhovuje. Ona má pocit, že ty své dluhy bude splácet formou inflace. Inflace je samozřejmě tvrdá, těžká daň, jenomže není vyhlášena ve Sbírce zákonů jako daň, nemusí ji schválit Parlament. Je daní sama o sobě.

Poté se přesunul k aktualitám, jedna se týká Zuzany Čaputové, ta oznámila, že nebude znovu kandidovat na prezidentku. Mezi důvody zmínila, že by na to již „neměla dostatek sil“. Prezident Václav Klaus ve své reakci především zmínil pravidelnou glosu, kterou psal ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. „Ten je vůči Čaputové nemilosrdný. On není exprezidentem, takže si může o prezidentce dovolit mluvit ostřejším tónem než já.

Ta glosa je smrtící a kouzelné na ní je to, že Weigl v momentu, kdy byla zvolena, napsal smrtící komentáři k jejímu zvolení. A přinesl mi ho v úterý ukázat a říkal, že měl stoprocentně pravdu. Tak jsem říkal, ať to připomene, znovu otiskne, nikdo si už nepamatuje čtyři roky starý komentář. Tak on otiskl ten starý komentář a připsal k tomu nové smrtící hodnocení,“ řekl k Weiglově glose Proč prezidentské projekty nefungují.

A sám k Čaputové dodal: „Prostě pro naivního nepolitika ta prezidentská funkce není,“ kroutil Václav Klaus hlavou. „Myslím, že se to jasně projevilo, ona musela trpět, vždyť ona také měla pořád takový plačtivý výraz v očích. Ona myslela, že bude diktovat světu, a ono najednou ani z té prezidentské funkce to nejde,“ doplnil.

Může to být ze strany Čaputové chytrý politický krok vzhledem k faktu, že Slovensko čekají parlamentní volby, ve kterých zatím vede s velkým náskokem předseda Smeru Robert Fico, její úhlavní nepřítel, který prohlašuje, že Čaputová je „americká agentka“? „Nevím, myslím si, že každá změna je vždy k horšímu, takže jakkoliv Čaputová spadla do vysoké politiky omylem, nenacházím žádné pozitivní věci v jejím působení. Nic pozitivního k ní říci nechci.

Ale podle teorie, že každá změna je k horšímu, tak myslím, že nastoupí někdo horší, horší jak názory, tak zejména agilností a aktivitou. Může to být mužský element, který bude daleko rozhodnější a v tomto smyslu nebezpečnější. U toho muže se ta naivita nepředpokládá, i když tam často je. A myslím, že to může být k horšímu,“ míní Václav Klaus.

Vidí v tom nějakou paralelu s českým prezidentem Petrem Pavlem, který si s Čaputovou v mnohém notuje? „Tím méně bych se odvážil takhle hodnotit. Zatím u něj plačtivý tón ještě nenastal,“ uvedl prezident Václav Klaus.

