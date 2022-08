Paragrafy. Černochová spustila, co nikdo nečekal

„Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21.8. si v Rusku zapamatují,“ napsala na sociální sítě česká ministryně obrany Jana Černochová.

„Ba co víc, dle mého názoru se jedná zcela jednoznačně o spáchání trestného činu Podpora a propagace terorismu dle ustanovení § 312e odst. 1 odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, za což je sazba 5 až15 let. Dovolím si připomenout případ Čecha, jenž po teroristickém útoku ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, při němž zemřelo 51 muslimů, napsal na svůj FB profil následující komentář: ‚Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“ Dostal za to 6 let. Nikdo neřešil, kolik teroristických útoků předtím spáchali muslimové na křesťany, tudíž by nikdo momentálně neměl řešit úlohu Ruska ve válečném konfliktu. Trestné je schvalování JAKÉHOKOLIV teroristického útoku, bez ohledu na to ‚kdo si začal‘,“ dodal Rajchl.

„Jsem hluboce přesvědčen, že jakýkoliv projev radosti nad smrtí jediného Ukrajince by byl okamžitě odstíhán. Proto je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení konaly se stejnou razancí i v tomto případě. Tady totiž nejde o to, kdo je v právu, nýbrž o to, že teroristické akce, při nichž dojde k usmrcení civilistů, jsou prostě tím nejodpornějším aktem, jaký svět zná,“ zmínil a požádal, aby mu lidé posílali screenshoty kohokoliv, kdo bude teroristický akt schvalovat nebo nad ním jásat.

„Budu naprosto systematicky podávat jedno trestní oznámení za druhým. A začnu u paní ministryně obrany Jany Černochové, která na twitteru napsala, že jí ‚není líto dcery ani truchlícího otce‘,“ řekl Rajchl.