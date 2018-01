ParlamentníListy.cz se distancují od Milana Rokytky. S naší redakcí nemá a neměl nic společného. Proti těmto lžím se budeme bránit právní cestou

ParlamentníListy.cz se důrazně ohrazují proti lživým tvrzením některých médií, že pro nás aktér sobotního sporu v pražském Top Hotelu Milan Rokytka pracuje či pracoval. Není to pravda. ParlamentníListy.cz budou tato nařčení řešit právní cestou.

Některá média či televizní pořady jako Newsroom ČT24, úterní Lidové noviny nebo server Forum24.cz dezinformovaly veřejnost tvrzením, že Milan Rokytka, který v opilosti zkolaboval v sobotu v pražském Top Hotelu, na základě čehož se následně strhla pěstní bitka, je novinář ParlamentníchListů.cz.

Jednoznačně uvádíme, že Rokytka nikdy nebyl členem naší redakce a nikdy pro nás nepsal ani jako externista. Výroky typu „publicista z Parlamentních listů“, které zazněly třeba ve zmíněném pořadu veřejnoprávní televize, jsou lživé.

Žádná média se neobtěžovala naši redakci kontaktovat s dotazem, zda to je, či není pravda, a rovnou tento nesmysl zveřejnila. Vydavatel ParlamentníchListů.cz, společnost OUR MEDIA a.s., se proti těmto lživým tvrzením bude bránit soudní cestou.

„Milan Rokytka nikdy nebyl redaktorem ParlamentníchListů.cz, nikdy neměl s redakcí ParlamentníchListů.cz smlouvu či jiné závazky, nikdy nebyl využíván jako externista a veškerá takováto označení budou řešena právně a budeme za tyto lži požadovat nejen nápravu, ale také omluvu,“ sdělil ředitel společnosti OUR MEDIA a.s. Jan Holoubek.

Totéž platí o dalších aktérech sobotního incidentu, které se s redakcí ParlamentníchListů.cz některá média snažila též spojovat.

Pokud má někdo z nich na našem serveru založen profil jako tisíce dalších občanů nebo politiků, spravuje si ho sám a jde de facto o blog, na jehož obsah redakce nemá žádný vliv. Stejně tak jako v případě blogů na jiných zpravodajských serverech.

Nikoho nekádrujeme, ani necenzurujeme, pokud příspěvky na svém profilu či sekci Názory neporušuje platné zákony České republiky. Odmítáme ale, aby byl takový člověk označován, že je „z ParlamentníchListů.cz“.

autor: Radim Panenka