Paroubek se zlobí: Seriózní jednání vypadá jinak

Někdejší premiér Jiří Paroubek odešel ze sociální demokracie (dnes SOCDEM) a dnes působí ve straně vedené Janou Volfovou, která starou značku ČSSD získala pro sebe. České levici chtěla pomoct i v rámci uskupení Stačilo!, ale narazila. Narazila na to, že Česká strana národně sociální jako jeden ze zakládajících subjektů nestojí o účast Jiřího Paroubka.

Předseda ČSNS Michal Klusáček serveru iDNES.cz sdělil, že to nechce příliš rozmazávat.

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22158 lidí

A Paroubek se zlobí.

Bývalý premiér v prvé řadě konstatoval, že sami komunisté se ve voličských průzkumech pohybují okolo pěti procent, z čehož plyne, že návrt komunistů do Sněmovny není stoprocentně jistý. „Znamená to tedy, že tato strana, podobně jako např. Piráti anebo Motoristé a nově také SPD, nemůže mluvit o nějaké jistotě svého působení v příští Poslanecké sněmovně. Volby do Poslanecké sněmovny jsou jiná kategorie voleb, nežli volby do zastupitelstev krajů, do Senátu (PČR) a zejména do Evropského parlamentu. Voleb do sněmovny se zúčastní možná dvakrát tolik voličů, nežli kolik se zúčastnilo voleb do Evropského parlamentu (EP). Výsledek voleb je vždy ovlivněn jednak programem, dále brizantními osobnostmi, které jej interpretují, a dále volební kampaní, která je bohužel odvislá, jak to v tržní ekonomice bývá, od peněz, jaké ta která politická strana může do volební kampaně investovat,“ napsal Jiří Paroubek.

Expremiér upozornil, že stojí o to, aby uskupení Stačilo! uspělo. Byl proto připraven nabídnout své zkušenosti i experty sociálních demokratů a prý zároveň nevznesl žádné personální požadavky v rámci uskupení Stačilo!.

„Současně jsem několikrát sdělil užaslým posluchačům, že prakticky nemáme žádné personální požadavky na prioritní účast našich členů na kandidátkách Stačilo!. Sdělil jsem, že to necháváme plně v rukou představitelům Stačilo!, a předpokládáme jen jejich soudnost,“ zdůraznil Paroubek.

Expremiér trval na tom, že vůči uskupení Stačilo! nemá žádné personální požadavky a zdůraznil, že je na Kateřině Konečné a na komunistech, aby se pokusili politiky ČSNS přimět ke změně názoru.

„Bohužel, musím konstatovat, že seriózní jednání mezi partnery vypadá jinak, než to, jak je vedli dva představitelé Stačilo! a také přítomná předsedkyně KSČM K. Konečná,“ uzavřel Jiří Paroubek.

Hnutí Stačilo!, které ParlamentníListy.cz oslovily, nechce Paroubkův výstup komentovat.

Psali jsme: Na tiskovce STAČILO! řekla Konečná, co viděla v supermarketech Fialova vláda hrobařů. Sněmovna je stínové divadlo, říká Lipovská Za tohle chtěl dav „věšet“. Co řekla Konečná u Strakatého Bílá hora, sedláci u Chlumce, Lipany a Petr Fiala. Premiér si prý vydobyl speciální místo v dějinách

Vedle ČSSD o přistoupení uvažuje i SOCDEM, původní sociální demokracie sídlící v Lidovém domě. Její předsedkyně Jana Maláčová si nechala mandát k vyjednávání o účasti schválit minulým sjezdem, s tím se ale nechce smířit její pořažený soupeř Jiří Dienstbier a několik dalších členů vedení. Sám Jiří Dienstbier říká, že skupina kolem Kateřiny Konečné není žádná levice, ale nacionalisté.

„Nacionalistické a netolerantní principy jsou pro mě nepřijatelné. V kampani během eurovoleb se třeba ukázalo, že v řadách Stačilo! panuje příklon ke konspiračním teoriím a spojení s lidmi, kteří zpochybňovali vědecký přístup k vakcinaci. Takové věci jsou zásadní,“ varuje někdejší ministr Sobotkovy vlády.

Spolu s kolegy, mezi krerými je bývalý europoslanec Libor Rouček nebo exministryně Michaela Marksová, připravil výzvu zvanou Hrdá SOCDEM, která žádá o přistoupení ke koalici vést celostranické hlasování.

Kandidatura Stačilo!, kterou prozatím podpořily KSČM, národní socialisté z ČSNS a levicová strana Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, vedená bývalou senátorkou Alenou Dernerovou, si klade za cíl získat dvojciferný volební výsledek a zastavit Fialovu vládu.

„Nechceme být kolonií, kde o nás rozhodují ve Washingtonu nebo Bruselu,“ zdůraznila Kateřina Konečná. Pro ParlamentníListy.cz pak dodala, že v tomto směru chce využít své dlouholeté zkušenosti z Bruselu, což, jak věří, ji uchrání od trapasů, které na mezinárodním fóru dělá Petr Fiala.

Základní vize mají být promítnuty do šesti závazků, které Kateřina Konečná občanům slíbila již nyní:

Jako první je důsledný audit Fialovy vlády. „Budou to miliardy,“ odhadla před novináři. Také poznamenala, že pokud Petr Fiala neustále hovoří o strachu, tak se patrně skutečně má čeho bát.

Druhým závazkem je daňová reforma. „Bohatí už se nebudou smát chudým do očí,“ slibuje europoslankyně.

Zpřísnění migrační politiky má zajistit nejen kontrolu migračních toků, ale také úspěšnější integraci, vycházející z respektu k našim národním a kulturním hodnotám.

Rovněž slibuje zefektivnění státní správy provedením skutečně funkční digitalizace. Vedle toho ale bude garantováno právo komunikovat s úřadem osobně a rovněž platit hotovostí.

Dále má být občanům umožněno rozhodnout referendem o našem členství v NATO a v EU. Referendum by rovněž mělo být podmínkou pro případné přijetí eura, kterému ale chce uskupení Stačilo! bránit.

Posledním slibem je „informační bezpečnost“. Ta má mít formu zestátnění veřejnoprávních médií a rovněž přijetí zákona o registraci zahraničních agentů a neziskových organizací podle vzoru USA.